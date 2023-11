escuchar

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó a la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, tras sus dichos sobre su idea de cambiar el destino que le daría al lugar donde se emplaza la exESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). “La política que ella pretende es una de borrar la historia”, le apuntó. “Está hablando pavadas”, agregó la referente. La compañera de fórmula de Javier Milei había dicho que debería funcionar en el Museo de la Memoria una institución educativa.

”La historia no se va a borrar porque para eso estamos los organismos (defensores de los derechos humanos) y el pueblo argentino”, dijo Carlotto en declaraciones a la radio FutuRock. Desde la ciudad de Córdoba, donde mantuvo una reunión con el gobernador Juan Schiaretti, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo opinó que Villarruel “se cree que es la dueña del país que puede borrar todo y poner lo que ella quiere”.

“Es una mujer desquiciada que se cree que es una reina que puede borrar y poner lo que ella quiere”, agregó Carlotto. “Ni nos acordemos de ella, que diga lo que quiera, pero no gastemos tiempo en esta persona”, aseguró.

La abogada libertaria volvió a generar una fuerte polémica durante una entrevista concedida al canal TN. ”Un predio como la ESMA tiene unas 17 hectáreas, que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo argentino. Esas instalaciones, en su momento, estaban destinadas a alojar escuelas y es eso lo que más necesitamos”, sostuvo la candidata a vicepresidenta de LLA.

Para Carlotto, el predio de la exESMA “es una imagen mundial de lo que fue la represión en la Argentina”. ”Estamos trabajando muchísimo para no perder la memoria, para avanzar en lo mejor para nuestra sociedad. No hacemos nada con rencor, con bronca. No voy a perder un minuto de mi vida en ella [por Villarruel]”, comentó.

El Museo Sitio de Memoria ESMA ingresó en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO

El 19 de septiembre último, la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), incluyó al Museo Sitio de Memoria ESMA en su lista del Patrimonio Mundial, al declararlo un lugar con un “valor universal excepcional”.

Qué le dijo Carlotto a Schiaretti

Carlotto comentó que se atrevió a “darle unos consejitos” al excandidato presidencial Schiaretti, entre ellos “votar bien” en el balotaje presidencial del próximo domingo, para el cual llamó a respaldar al ministro de Economía, Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria (UxP).

”Lo que hablé fue muy claro. Hay que votar y bien, le dije”, expresó la dirigente defensora de los derechos humanos. Durante la reunión, que se extendió por una hora y media, “tocamos todos los temas. Hablamos de un proceso (electoral) en el que hay que inspirar a la gente que vote. No quise indicarle qué tiene que hacer”, indicó Carlotto.

Consultada acerca de la candidatura de Massa, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que es “un muchacho confiable” que “siempre trató muy bien” a las integrantes de la asociación, especialmente cuando se desempeñó como intendente de la localidad bonaerense de Tigre, y que “dentro del Gobierno fue una persona respetuosa”.

”Creo que hizo cosas muy buenas organizando la parte económica del país. Estamos embargados por ese robo que hizo [el expresidente Mauricio] Macri con los millones de dólares” que pidió como parte de un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI). Para Carlotto, el crédito solicitado por Macri “es un delito muy grande” y “tiene que pagarse”. Opinó que “cuando llegue el momento de juzgarlo seguramente [Macri] se va a ir del país”.

