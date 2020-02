Estela de Carlotto defendió al presidente Alberto Fernández de las críticas de Nora Cortiñas Fuente: Archivo

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró hoy que el presidente Alberto Fernández "no debería haber pedido perdón" por haber hablado de "dar vuelta la página" con relación a la actuación de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, y dijo que esa frase fue "para alentar a los jóvenes militares que van a dar el cuerpo en otro país".

Además, Carlotto opinó que a la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien criticó las declaraciones presidenciales, los años "la pueden hacer equivocar".

El viernes pasado, al despedir a una comitiva de jóvenes militares que partieron rumbo a Chipre, el Presidente aseveró que "todos los oficiales y suboficiales son hombres de la democracia", lo que amerita que "demos vuelta la página y celebremos".

Luego de que Cortiñas criticara esas declaraciones y dijera que Fernández había tenido una actitud "negacionista", llegaron las disculpas del jefe de Estado, quien ayer a través de Twitter, reconoció que no había usado las "palabras pertinentes" y aseguró que "nunca quiso causar dolor" a las víctimas del terrorismo de Estado.

En diálogo con el programa Doman 910 que se emite por radio La Red, Carlotto sostuvo hoy que cree en "la franqueza y en las formas" del Presidente y también que "no va a negociar con nadie".

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora exigió una "rectificación pública" y afirmó que "no hay posibilidad de reconciliación con los genocidas"

"Pienso que lo que ha dicho fue para alentar a los jóvenes militares que van a dar el cuerpo en otro país", por lo que "no tendría que haber pedido disculpas si lo dijo mirando a la cara de esos jóvenes", indicó Carlotto.

Además, señaló que Cortiñas "es una compañera que ha perdido hijos y el dolor muchas veces nos hace pensar de determinada manera", pero aclaró que se trata del "pensamiento de una sola persona y no de una institución".

"No nos van a ver a las Abuelas salir a decir disparates", dijo Carlotto, y agregó: "Los años a veces nos hacen equivocar".

No obstante, Carlotto se distanció de las declaraciones del jefe de Estado en las que aseguró que en la dictadura hubo inconductas: "Fue algo muy preparado, premeditado, con la teoría de la seguridad interna, y los enemigos internos éramos nosotros, los argentinos", dijo la titular de Abuelas.

Finalmente, Carlotto agregó que el hecho de que Fernández haya hablado de "dar vuelta la hoja" no significa que desde Abuelas "vamos a pensar que eso significa olvidar".

En tanto, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se refirió al comunicado en apoyo al Presidente, luego de sus declaraciones ante las Fuerzas Armadas: "Emitimos ese comunicado en apoyo a Alberto porque me pareció que hubiera sido traicionar a Néstor. Él junto a Nilda Garré y después Rossi hicieron un trabajo impresionante. El cambio de planes de estudio, el cambio adentro de las fuerzas armadas".

En declaraciones a El Destape Radio, la dirigente por los Derechos Humanos recordó: "Cuando ellos empezaron a hacer el cambio, me invitaron a ir. Me senté con el pañuelo blanco en el medio de todos los milicos. Nilda habló muy bien de las madres, me regaló un ramo de flores. Cuando me iba del ministerio, 5 o 6 mujeres del Ejército me llamaron y me pidieron disculpas por lo que hizo el ejército con nosotras. Me hicieron llorar, me fui llorando."

Con información de la Agencia Télam