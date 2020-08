Estela de Carlotto se manifestó tras los dichos de Eduardo Duhalde Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2020 • 23:23

"La Argentina puede tener un golpe de Estado", vaticinó Eduardo Duhalde, para quien esta Nación es "la campeona de las dictaduras militares". Estela de Carlotto expresó su rechazo a estas palabras que para ella invitan a la violencia y asustan a la sociedad, y disparó: "No sé si le falló la inteligencia".

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo habló con A24 y contó que, cuando escuchó las palabras del expresidente, se "exacerbó" y "se puso muy mal". "Repudio esta invitación a la violencia", dijo. "No hay que tener pena, sino indignación, porque promueve una situación de inseguridad y apoya a aquellos que desearían que este gobierno no siguiera funcionando porque está haciendo demasiadas cosas buenas y no les conviene a los malos que dejaron un país arrasado".

Según dijo esta referente de los derechos humanos, su "indignación" se debe a que las proyecciones de Duhalde despiertan miedo y conmoción en la sociedad. Para ella, la avanzada militarista no podría suceder. "Se demostró hoy con expresiones de ellos mismos desestimando los dichos de este hombre".

Por la gravedad de esto, para Carlotto él debería "rendir cuentas de sus dichos de forma inmediata". Sobre los intentos de Duhalde por aclarar lo que dijo, consideró: "No entendí nada de lo que dijo. Era una contradicción pura, una cosa tras otra, una falta de explicación y de coherencia, que realmente me preocupaba".

Además, consideró que, si hubiera tenido información sobre algo que podría intervenir la democracia, debería haber ido a las autoridades y no manifestarlo de ese modo. "No se arrepiente", se lamentó. Y disparó: "No sé si a Duhalde le falló la inteligencia en ese momento".

"Las cosas que se dicen en un medio de comunicación en alguien quedan", dijo Carlotto al reflexionar sobre los riesgos y consecuencias de esas declaraciones. "Quiere alterar nuestra democracia comparando situaciones que no existen con otras que sí existieron".

Carlotto no fue la única en repudiar los dichos del expresidente, sino que Taty Almeida, de la organización Madres de Plaza de Mayo, también se expresó al respecto. En diálogo con C5N señaló: "El repudio lo hemos hecho todos, no solamente los organismos de derechos humanos, sino que me han llamado de Italia, de España y de todos lados, porque sinceramente no podemos aceptar esto que ha dicho Duhalde, y pensar que ha sido un presidente de un gobierno democrático... No podemos tenerle ningún tipo de respeto a esta persona que está llamando a los militares para un golpe de Estado".

El repudio del nieto de Estela de Carlotto

Ignacio Montoya Carlotto recordó vía redes sociales que "hace 42 años, un día como hoy, asesinaron" a su madre, Laura. "Justo en este aniversario siempre triste, me desayuno con las declaraciones de un expresidente que, muy suelto de cuerpo, dice públicamente que las elecciones próximas podrían no realizarse porque vaticina un golpe de Estado".

Con esas palabras, el nieto de Estela de Carlotto -que recuperó su identidad en 2014- cuestionó los dichos de Duhalde. "Estas intrépidas declaraciones, basadas en vaya a saber qué análisis, van a mi entender en contra de la responsabilidad que todos debemos de asumir, para poder seguir construyendo ese consenso básico, que es entender la democracia como el mejor camino posible", concluyó.