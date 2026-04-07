Estos son los medios que no pudieron entrar a la Casa Rosada ayer: les prohibieron el ingreso

Este lunes 6 de abril el Gobierno decidió restringir el acceso a la Casa Rosada a periodistas de medios que publicaron artículos identificados con una campaña de espionaje ruso para desacreditar al gobierno de Javier Milei durante 2024. “Es una medida preventiva hasta esclarecer los hechos”, dijeron voceros oficiales ante la consulta de LA NACION.

La medida, según pudo saber LA NACION, se extendió a la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem. En tanto, desde el Senado señalaron a este medio que “no va a ocurrir” en la Cámara Alta, por lo que Victoria Villarruel, enfrentada con Milei, se diferencia.

Tal como se dio a conocer el pasado viernes, un consorcio de periodistas de investigación accedió a una filtración de informes de inteligencia rusos. Esta reveló que un grupo de espionaje conocido como “La Compañía” desarrolló una campaña mediática y política para desacreditar al gobierno libertario durante 2024.

La campaña de desprestigio consistió en una serie de maniobras de “guerra híbrida” dirigidas a cuestionar al presidente Milei y a su gobierno con la difusión de noticias verdaderas y falsas, fomentar divisiones internas dentro del oficialismo, apoyar a la oposición por diversos medios y alentar conflictos con países vecinos.

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La filtración abarca un total de 76 documentos sensibles a los que accedieron el medio africano The Continent, que lo compartió con un consorcio de medios de investigación que incluye a openDemocracy (Gran Bretaña), Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), además de Filtraleaks, que lidera el periodista argentino Santiago O’Donnell.

La filtración dejó en evidencia, cuantificó y hasta cotizó el valor de “una red para la distribución de contenidos mediáticos en los medios de comunicación argentinos y en el segmento local de las redes sociales”. Para eso, detalló más de 250 artículos de noticias, análisis y opinión que se publicaron en más de 20 medios de comunicación digitales entre junio y octubre de 2024 a un costo de al menos US$283.100. Así es como la Argentina se convirtió en el país de América Latina y África donde más dinero desembolsó Rusia para esos fines, de acuerdo con lo revelado.

Estos son los medios que ayer no pudieron entrar a la Casa Rosada

Cada uno de los medios que quedó afuera de Casa Rosada Archivo

Los voceros consultados por LA NACION señalaron que se prohibió la entrada a “todos los que están involucrados” y no se compartió un listado.

Según pudo saber LA NACION, hubo al menos seis casos en los que periodistas acreditados no pudieron ingresar este lunes a la Casa Rosada para cubrir las actividades de la administración nacional. Estos fueron de los siguientes medios:

El Destape.

FM La Patriada.

Tiempo Argentino.

A24.

Ámbito Financiero.

En tanto, la medida no afectó a otros medios mencionados en la investigación, como Infobae y El Cronista Comercial.

En el ingreso de Balcarce 50, una agente de la Policía Federal y un efectivo de Casa Militar preguntaban los nombres de los periodistas que iban y chequeaban una lista en la pantalla de su celular. Fue ahí donde varios periodistas acreditados se enteraron de que no podían pasar. No se les informó por cuánto tiempo se extendería la prohibición para desempeñar su tarea.

En cuanto a la Cámara de Diputados, le comunicaron al Círculo de Periodistas Parlamentarios que suspenden las acreditaciones de los medios La Patriada, El Destape, A24 y Gritos del Sur. Aclararon que no era algo “personal” con los periodistas, sino con los medios.