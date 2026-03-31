El Ejército Argentino confirmó la certificación para tripular vehículos militares Stryker 8x8, rodajes blindados que permiten acciones de tiro de combate. Esta novedad se da después de un período de instrucción con especialistas de General Dynamics Land Systems. Estas prácticas habilitarán integrar a los blindados a la Xma Bridaga Mecanizada, según comunicó el Gobierno.

Las pruebas definitivas se llevaron a cabo en el campo de instrucción de la Guarnición Ejército Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, donde el personal ejecutó ejercicios de tiro de combate efectivo utilizando el sistema de armas propio de los vehículos.

Uno de los vehículos blindados a rueda Stryker 8x8 incorporados por el Ejército Ejército

El Ejército Argentino logró la certificación para tripular los Stryker 8x8: así son los vehículos militares blindados que permiten acciones de tiro de combate

El VCBR 8x8 Stryker ICV M1126, fabricado por General Dynamics Land Systems para el Ejército Argentino, es un vehículo blindado diseñado para una movilidad estratégica y versatilidad. Con un peso de 17,236 kg y dimensiones que permiten su transporte en aeronaves C130, este blindado destaca por su configuración de tracción total y una suspensión hidroneumática independiente que garantiza estabilidad en terrenos accidentados. Está propulsado por un motor Caterpillar C7 que le permite superar los 100 km/h y alcanzar una autonomía de más de 500 km, integrando además sistemas avanzados de control de presión de neumáticos y protección NBQ.

En cuanto a su capacidad de combate y defensa, el Stryker ofrece un blindaje modular altamente resistente, capaz de soportar impactos de calibre 14,5 mm en su parte frontal y 7,62 mm perforante en los laterales. Su armamento se basa en un sistema modular que incluye la estación remota M151 Protector CROWS, la cual permite operar ametralladoras o lanzagranadas desde el interior del vehículo. Esta tecnología se complementa con sensores ópticos, térmicos y telémetros láser, proporcionando una mayor seguridad para la tripulación sin comprometer la potencia de fuego.

El Stryker 8x8 del Ejército

Finalmente, el vehículo está diseñado para la integración operativa moderna, con capacidad para transportar a 9 soldados además de sus 2 tripulantes. Su equipamiento electrónico incluye radios compatibles con el TAM 2C y los soportes necesarios para el sistema de gestión de batalla SITEA, lo que asegura una comunicación fluida en el campo de operaciones. Gracias a su capacidad de vadeo de 1.7 m y su diseño probado en combate, esta es una herramienta clave para misiones en condiciones extremas y entornos de movilidad táctica rápida.

El detalle del blindado, según el Ejército Argentino

La instrucción del Ejercito con los Stryker 8x8

Durante las jornadas de práctica en Magdalena, los efectivos pusieron a prueba la operatividad de la Estación de Armas Remota, equipada con ametralladora pesada calibre 12.7mm, según confirmó el Ejército. Estas maniobras exigieron la ejecución de posicionamientos dinámicos del blindado, permitiendo evaluar la sincronización entre las habilidades de conducción y la precisión en el manejo del armamento. Según informaron fuentes de la fuerza, esta integración de destrezas constituye una competencia técnica fundamental adquirida por los conductores, apuntadores y jefes de vehículo, quienes conforman las nuevas tripulaciones especializadas del Ejército.

El plan de instrucción integral comenzó el 2 de marzo en el Batallón de Arsenales 601, ubicado en Boulogne. El cronograma estructuró dos ejes de formación simultáneos: la capacitación operativa desarrollada en Campo de Mayo y Magdalena, y el entrenamiento técnico centrado en diagnóstico electrónico y mantenimiento de campo realizado en los talleres de Boulogne. A lo largo de tres semanas, el personal recibió certificación progresiva en tareas de conducción bajo condiciones de terreno adversas, así como en protocolos estrictos de mantenimiento preventivo, elementos clave para garantizar la operatividad de la plataforma en entornos reales.

La instrucción del Ejército Argentino

Con el cierre del curso habilitante, el programa entra ahora en una fase estratégica: la entrega y despliegue de los blindados a la Xma Brigada Mecanizada, unidad designada como el Núcleo de Modernidad Stryker. Este paso permitirá profundizar el adiestramiento conjunto con otras unidades y consolidar la incorporación de los sistemas a la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR), reforzando así la movilidad táctica y la rapidez estratégica de la institución militar argentina en el territorio.