La exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos, Silvia Majdalani, rechazó hoy ante la Justicia todas las acusaciones en su contra por espionaje ilegal, señaló a los fiscales de ser parte de una "persecución política permanente" en su contra y dijo que no tienen más pruebas para acusarla que "dimes y diretes" citados por terceros en distintos grupos de WhatsApp vinculados a los servicios de inteligencia.

"Se quiere plantear que en la AFI había una banda de delincuentes y eso no puedo permitirlo. No se puede generalizar. La AFI contaba con 1500 agentes. Es mucha gente en diferentes lugares físicos. Sí puede haber existido sin dudas cuentapropismo, algún autoemprendimiento y es así en cualquier institución, pero de ninguna manera hubo un banda de delicuentes ni yo soy jefa de ninguna asociación ilícita. Jamás usé mi cargo para comer un delito. Jamás di ni recibí una orden para hacer algo fuera de la ley", sostuvo Majdalani, que secundó en la AFI a Gustavo Arribas.

La exsubdirectora de la AFI del gobierno de Mauricio Macri declaró de manera virtual ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge y la fiscal Cecilia Incardona. La indagatoria, que duró apenas 15 minutos, consistió en el descargo de Majdalani, que desconoció la competencia de las autoridades porque sostiene que el caso ya fue juzgado en los tribunales de Comodoro Py. La exfuncionaria se negó a responder las preguntas.

Las acusaciones

Majdalani está acusada en esta causa de haber realizado espionaje ilegal desde la AFI sobre dirigentes políticos como Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta y Graciela Camaño entre otros, pero también sobre periodistas como Hugo Alconada Mon, Iván Ruiz y Maia Jastreblansky del diario LA NACION, y Rodis Recalt, de la editorial Perfil.

Camisa blanca y con un lápiz en la mano, Majdalani continuó con su defensa judicial. "Ninguno de los agentes que declaró dijo que había recibido una orden mía para realizar espionaje ilegal. Estoy acusada en esta causa sólo por dimes y diretes, por testimonios de testigos reservados que fueron presionados para declarar", dijo.

La exfuncionaria continuó: "Fui acusada porque existían cinco grupos de WhatsApp de los cuáles no solamente no conozco a la gran mayoría de los participantes, sino que nunca participé de esos grupos. ¿Eso es una prueba? ¿Tienen un WhatsApp de algún teléfono mío dando una indicación? ¿Hay algo en la causa que me involucre o son todos dichos de terceros? No es cierto de lo que me acusan, todo esto es falso. La asociación ilícita no existió".

Majdalani cuestionó en su indagatoria que la causa por espionaje ilegal que se tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora continúe en esos tribunales ya que -asegura- los hechos ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires. La exfuncionaria ya fue absuelta por los mismos hechos en una investigación judicial que se tramitó en los tribunales de Comodoro Py, por eso su defensa reclama que el expediente sea enviados a los juzgados penales de la Capital.

La exsubdirectora de la AFI está procesada, junto con Arribas en otra causa por supuesto espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner.

