Estudiantes tomaron la facultad de Filosofía y Letras en rechazo al veto a la ley de financiamiento universitario

En respuesta al veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires iniciaron una toma. La medida de fuerza fue acordada tras una asamblea, en la que además resolvieron exigirle a la Confederación General del Trabajo (CGT) que convoque a un paro general.

“Declaramos un estado de asamblea permanente contra los vetos y una vigilia de hoy [jueves] hasta mañana a las 8 para acompañar el paro no docente. También convocamos al ruidazo nacional el viernes 12 de septiembre a las 20 convocado por los trabajadores del Hospital Garrahan bajo la consigna de que, junto con la universidad, no se veta”, expresó a LA NACION Luca Bonfante, secretario general del centro de estudiantes de Filosofía y Letras.

La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se encuentra tomada por sus estudiantes. — Luca Bonfante (@lucabonfante_) September 12, 2025

En la asamblea también acordaron participar de la movilización del viernes desde el Congreso a Plaza de Mayo, convocada por gremios docentes, y adherir y acompañar las resoluciones del Hospital Garrahan y las medidas que voten las gremiales docentes y no docentes.

“Exigimos que la CGT y la Central de Trabajadores de la Argentina (CT) convoquen a paro general para el día en que se trate tanto el veto a la ley de financiamiento universitario o la ley de emergencia pediátrica”, señaló Bonfante respecto a la sesión del jueves 18, en la que diputados votarán sobre el veto. “En caso de que la votación resulte positiva, nos convocamos a una asamblea del centro de estudiantes el mismo día a las 18. Si lo rechazan, la asamblea se realizara el lunes 22 a las 18″, continuó.

En tanto, los estudiantes realizarán una ocupación en la noche previa a la votación. Luego, el lunes 15 harán una intervención en el Congreso “con escrache a diputados al mediodía” y acompañarán la conferencia de prensa del Hospital Garrahan. A su vez, acordaron seguir impulsando clases públicas junto con las gremiales docentes y no docentes y movilizarse el martes 16 a la marcha de la Noche de los Lápices.