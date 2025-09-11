Córdoba: encontraron los cuerpos de un padre y su hijo de tres años que estaban desaparecidos hace dos días

Los cuerpos de un padre y su hijo de tres años fueron encontrados en un lago de Córdoba tras dos días desaparecidos. Cristian Fink, de 37 años, se fue de su hogar que compartía con su esposa Lorena Olariaga el pasado miércoles junto a Álvaro. Se dirigían a tirar piedritas a un perilago cercano, una actividad que solían hacer juntos. Los hallaron dentro del cuerpo de agua del Dique El Cajón, en los alrededores de Capilla del Monte, confirmó el Ministerio Público Fiscal cordobés.

Cristian y Álvaro se retiraron de su casa en la ciudad alrededor de las 18 del miércoles en su auto Chevrolet Aveo gris. Ambos fueron vistos por última vez en cercanías del dique. Allí se encontraba el perilago donde padre e hijo solían ir a tirar piedras y pasar el rato.

Desde entonces, no había rastro de ellos. Sin embargo, este jueves por la tarde personal policial a cargo de la investigación encontró el vehículo en las cercanías del dique, con las puertas cerradas y sin señales de fuerza, indicaron desde el medio cordobés El Doce.

Horas más tarde, sus cuerpos fueron hallados sin vida en el perilago. El Ministerio Público Fiscal de la provincia confirmó que fueron encontrados en las aguas del dique, enganchados en unas ramas de una zona de más de dos metros de profundidad.

La zona tiene cierta complejidad geográfica, ya que hay un tupido bosque donde también se observan yuyos y pastizales altos. Además, el lago presenta irregularidades en el terreno que aparecen a los pocos metros de ingresar.

Lorena compartió su desgarrador relato de lo ocurrido en diálogo con Noticiero El Doce. “Ellos salieron de casa, como lo han hecho otras veces, para ir a la plaza, al río o al mismo perilago, a tirar piedritas. Como no volvían, y se puso frío con mucho viento, yo lo llamé [a Cristian]. No contestaba. No le llegaban los mensajes y las llamadas se cortaban. Entonces decidí ir a buscarlos”, señaló.

Y continuó: “Me encontré con el auto cerrado, solo, vacío. No se lo veía forzado ni nada. Desde ese momento estamos buscando con mis hermanos, la policía y los bomberos”. Lorena aseguró que tanto ella como su familia declararon y estaban “dando la mayor información” posible.

Al ser consultada sobre si la desaparición podría relacionarse con un saldo de cuentas o algo similar, Lorena sostuvo que Cristian no tenía ese tipo de conflictos. También negó que hayan tenido alguna pelea de pareja. “Cero discusión. Ninguna pelea. Nunca hace cosas así, menos con los nenes. Es muy padre y los cuida muchísimo. Estoy desconcertada porque no sé qué pudo haber pasado”, lamentó.

Y agregó: “Cristian tiene mucha gente que lo conoce por su trabajo. Arregla máquinas y hace service. Es técnico. Tiene un entorno de buena gente”.

Según contó, un par de testigos le dijeron que “los vieron irse al camino del águila” en su auto, en referencia al Peñón del Águila, en la localidad de La Cumbrecita, pero que nadie los observó bajar del vehículo.

Los investigadores descubrieron huellas de pisadas de personas caminando a un kilómetro de donde fue hallado el auto, aunque se desconocía si eran de los desaparecidos, detalló el medio local.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba habían publicado la búsqueda y solicitado ayuda a la ciudadanía. “La Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cosquín solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Cristian Sergio Fink, de 37 años y de Alvaro Fink Olariaga de 3 años. Fue visto por última vez en la Localidad de Capilla Del Monte en cercanías del Dique el Cajón”, alertaron.

También brindaron una descripción detallada del físico de cada uno: “Cristian es de contextura física media, de tez blanca y usa cabello corto. Álvaro es de contextura delgada, cabello corto de color claro, tez blanca, de 1,10 metros aproximadamente, pesa 15 kg”. Ante cualquier información sobre el paradero, los ciudadanos pueden comunicarse con las dependencias policiales o judiciales más cercanas.

El operativo de búsqueda involucró a personal de la Departamental Punilla, bomberos voluntarios del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la policía, brigada del ETC, división Canes, operadores de drones y equipos de buzos. Más de 100 personas participaron de los rastrillajes, reportaron desde El Doce. Tras el hallazgo de los cuerpos, la Fiscalía continúa con la investigación.