Cuándo es la marcha universitaria convocada tras el veto de Milei al financiamiento educativo

El sistema universitario, a través de sus federaciones estudiantiles, gremios y el consejo de rectores, respondió al veto presidencial contra la ley de financiamiento con el anuncio de una nueva marcha universitaria federal. La medida de fuerza se complementa con un paro docente convocado para este viernes 12 de septiembre en todas las casas de altos estudios nacionales.

¿Qué día se repetirá la marcha universitaria federal?

La Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Gremial y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) definieron la convocatoria bajo la consigna “Si hay veto, hay marcha”. Esta movilización federal se realizará el día que el Congreso fije el tratamiento de la anulación presidencial de la norma, con fechas estimadas para el 17 o 24 de septiembre.

La movilización federal tiene como fechas estimadas el 17 o 24 de septiembre Nicolás Suárez - Nicolás Suárez

La protesta tendrá como característica distintiva la confluencia del sector universitario con otros ámbitos afectados por medidas similares, como el de la salud pública. La comunidad académica se unirá a la lucha que encabeza el Hospital Garrahan.

“El Gobierno nos empuja a tener que convocar a toda la sociedad para defender no solo un reclamo universitario, sino el futuro del país”, indicó el titular de la FUA, Joaquín Carvalho.

Qué establece la ley vetada por el Presidente

La iniciativa, aprobada por el Senado el 22 de agosto con 58 votos a favor, encomendaba al Poder Ejecutivo a actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales.

El texto también contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley y obligaba al Gobierno a convocar a paritarias.

La ley vetada por el Presidente buscaba actualizar mensualmente por inflación los presupuestos universitarios Hernan Zenteno - La Nacion

Esta situación se explica por la acumulación de casi dos años en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin una actualización presupuestaria acorde, ya que la administración pública funciona con presupuestos prorrogados. Los decanos recordaron que esa decisión provocó una caída de casi la mitad del poder adquisitivo de los salarios.

La advertencia de los rectores: “Está en riesgo el funcionamiento”

Los rectores de las universidades nacionales ofrecieron una conferencia de prensa este jueves. Pidieron a los legisladores que sostengan la ley y al Gobierno que contemple a la universidad pública en el presupuesto 2026, que será presentado el próximo lunes.

“Está en riesgo el funcionamiento de la universidad pública, tal como la conocemos si no tenemos ley de financiamiento público y presupuesto 2026”, resumió Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del CIN.

La inversión requerida para la ley vetada representaba solo el 0,14% del PBI Nicolás Suárez

Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), anunció que la institución comenzará a ajustar gastos operativos. “Empezaremos con un plan de gastos operativos, a limitar los horarios de luces. La UBA funcionará en un estado crítico para poder terminar el año”, dijo.

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, insistió en que la educación no es un gasto, sino una inversión. Afirmó que la aplicación de la ley requería una inversión del 0,14% del PBI, una cifra que calificó de “absolutamente marginal”. Añadió: “Necesitamos realmente con urgencia que el Congreso de la Nación pueda sostener esta ley cuando trate el veto”.

