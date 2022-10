Eufórico, Rodríguez Saá despidió a Ayelén Mazzina y afirmó que “es maravilloso que miren a San Luis”

“Esos siete días, con El Adolfo, fueron maravillosos, el punto más alto en la historia de San Luis . Esto también es maravilloso, prende una luz muy fuerte”, dijo el gobernador Alberto Rodríguez Saá, segundos antes de abrazar, por enésima vez y con beso en la frente incluido, a Ayelén Mazzina, hasta hoy funcionaria del gobierno puntano y elegida por el presidente Alberto Fernández como nueva ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

“Hemos hecho un juramento, pero al revés”, bromeó el gobernador de San Luis cuando terminó la particular despedida, que consistió en aceptar la renuncia de Mazzina de modo público y en un ambiente de euforia y emoción. El mismo gobernador, que transita la última etapa de su cuarto período en el poder (su hermano Adolfo Rodríguez Saá, hoy senador y de quien está distanciado, tuvo cinco períodos), derramó unas lágrimas al final del acto, en el que participaron funcionarios del gobierno puntano y representantes de minorías sexuales, motor de la tarea de Mazzina como secretaria de la Mujer de San Luis.

“Es maravilloso que miren a San Luis”, dijo el mandatario provincial, que no tiene reelección en el cargo (se autolimitó a través de un plebiscito años atrás). Para distintos opositores, Mazzina le permite llegar a los jóvenes, un sector que le fue esquivo en las últimas elecciones, y tal vez proyectar a la joven funcionaria como parte de la fórmula para retener el poder que, desde hace cuatro décadas, sostiene la familia Rodríguez Saá.

Ayelén Mazzina y Rodríguez Saa

Locuaz y de buen humor, Rodríguez Saá contó los detalles de la llamada del presidente Alberto Fernández en la que le “avisó” que estaba pensando en Mazzina para cubrir el puesto de Elizabeth Gómez Alcorta, quien renunció entre el jueves y el viernes pasado, en rechazo a la reacción del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ante las tomas de tierras en la Patagonia.

“Yo estaba mirando futbol, y me dijeron que me llamaba el Presidente” , contó, divertido, el gobernador. “Me dijo que tenía extraordinarias referencias. Y yo le dije, mirá que (Mazzina) tiene convicciones, con el tema mapuche, con Milagro Sala. Y me dijo: me los banco”, dijo el gobernador, antes de ser interrumpido por sonoros aplausos.

Cuando le tocó hablar, Mazzina repitió varios de los conceptos elogiosos hacia el gobernador que expuso el lunes en una entrevista al Diario de la República, único medio escrito de la provincia, y propiedad de la familia gobernante. “Quiero replicar el modelo San Luis”, dijo la próxima ministra, y reiteró: “No llego de casualidad aquí, es un reconocimiento para todo el suelo puntano”. El mismo día de su designación, Mazzina había sido la encargada de organizar, en su provincia, un encuentro plurinacional de mujeres al que también asistió Victoria Tolosa Paz, quien regresó de apuro a Buenos Aires para asumir como nueva ministra de Desarrollo Social.

Al mismo tiempo que saludaba a su madre, Mazzina no olvidó saludar también a Antonia “Tona” Salino, su “segunda madre”, exesposa de Rodríguez Saá y varias veces funcionaria provincial en el área de los derechos de la mujer.

“Con Ayelén no hay envidia, es todo positivo”, dijo el gobernador con tono paternal, y habló de ese sentimiento “arraigado en los pueblos chicos” que, según expresó, en este caso daba lugar a la “alegría y la emoción”. Todo terminó con un video con imágenes de la propia Mazzina, con música de Abel Pintos y Mercedes Sosa, antes de recibir las felicitaciones renovadas.

Lejos de aquella frenética semana de diciembre de 2001, cuando Adolfo Rodríguez Saá se hizo cargo de la presidencia luego de la caída de Fernando de la Rúa, el gobernador puntano dio a la designación de Mazzina una relevancia “histórica” para su provincia. Con sólo 33 años, Mazzina tendrá hinchada puntana mañana a las 12, al aire libre y frente a la Casa Rosada, cuando el propio Presidente le tome juramento como nueva ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.