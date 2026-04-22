Dante Gebel dice que para ser candidato a presidente se necesita un “plan serio” y que no tiene “nada que ver” con el peronismo

El pastor evangélico y showman Dante Gebel sostuvo que para ser candidato a presidente se necesita un “plan serio detrás” y aclaró que “no tiene nada que ver” con el peronismo, pese a que un sector amplio del sindicalismo lo respalda para suceder a Javier Milei.

En una entrevista grabada que se emitirá esta noche, Gebel dijo que “no tiene ganas” de ser candidato pero que “a mediados de agosto o septiembre debería tomar una decisión”.

De visita en el país hasta el viernes próximo, el pastor aclaró que, en caso de presentarse en las elecciones de 2027, lo haría con un “partido absolutamente nuevo”.

“No soy pastor. Soy un predicador. Me defino como un comunicador de valores. Cuando dicen ‘pastor’ es para bajarme el precio. Es como decir ‘se cansó de currar’”, expresó en declaraciones al canal A24.

Dante Gebel, en un restaurante de Puerto Madero con Mario Pergolini y Daniel Darling, a quienes el pastor considera como "sus socios"

En otro tramo de la entrevista, ironizó con que “ojalá” lo respaldara la CIA porque, de esa forma, “tendría presupuesto ilimitado”. “Estoy fuera de la política y no trabajaría dentro del peronismo”, insistió.

Definiciones sobre el Gobierno

Consultado sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionado por su incremento patrimonial, Gebel sostuvo que “está bueno dar un paso al costado bajo escrutinio, bajo investigación”. “Si me tocara a mí, le diría ‘Hacete un paso al costado’”, agregó.

Reunión con CGT, empresarios y un gobernador

Como reveló LA NACION, Gebel está desde ayer y hasta el viernes en Buenos Aires para un raid con empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos para explorar si es viable lanzarse como candidato a presidente.

En las últimas horas el pastor visitó a la cúpula de la CGT en la sede de la Uocra y tuvo un encuentro a solas con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

El mandatario de la provincia mediterránea ya había dado una señal de apoyo cuando habilitó a su secretario de Culto para que participe de un acto del espacio Consolidación Argentina en Lanús, que promueve la candidatura presidencial de Gebel.