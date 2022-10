La Cámara Electoral se conformó para decidir si el juez Alberto Lugones puede ser candidato para el Consejo de la Magistratura

La Cámara Nacional Electoral se integró para decidir si confirma la postulación del juez federal Alberto Lugones como candidato de la Lista Celeste para integrar el Consejo de la Magistratura o si, por el contrario, revoca el fallo de la jueza María Servini, que permitió esa postulación.

El cuetionamietno de la lista opositora a la de Lugones, Compromiso Judicial, vino porque la ley no permite que un consejero pueda presentarse a la reelección, y que continúe en el cargo dos períodos consecutivos. En cambio, Lugones y la jueza Servini sostuvieron que no se tratan de dos períodos, ya que el anterior era producto de un normativa diferente de la actual.

La decisión de Servini, del 30 de septiembre pasado, puede ser revisada por la Cámara Nacional Electoral, pero el tribunal no se pudo constuir hasta ahora porque uno de los jueces estaba de licencia y el otro se excusó por integrar la lista Celeste.

Solo estaba el juez Santiago Corcuera por lo que hubo que integrar la cámara con repsentantes de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. Fueron hoy elegidos Guillermo Antelo y Juan Perozziello Vizier. Tras quedar firme esta decisión, tras un plazo de 24 horas, los jueces están en condiciones mañana de dictar sentencia .

Los magistrados corren contra reloj ya que la votación se realiza el 18 de octubre, pero está previsto que mañana empiecen a votar por correo los jueces de las jurisdicciones mas alejadas de sus cámaras.

De hecho la junta electoral ya aprobó boletas con el nombre de Lugones, que podrían tener que modificarse en caso de que la Cámara Nacional Electoral no mantenga su candidatura.

Padrón y otros candidatos

El padrón es muy corto, de menos de 800 magistrados, y las jurisdicciones del interior más numerosas son San Martín, con 24 votantes, y La Plata, con poco más de 14, con lo que el asunto no sería tan complejo de solucionar.

La Lista Compromiso Judicial recurrió a la Corte mediante un per saltum previendo que no se iba a llegar a tiempo para votar, pero el máximo tribunal no demostró entusiasmo en tratar el caso y dejó hacer a las instancias inferiores.

La Celeste es la lista de jueces más cercana al oficialismo mientras que los candidatos de la lista Bordó, la más numerosa y más critica del oficialismo, son Diego Barroetaveña y Angustina Díaz Cordero, y los postulantes de Compromiso Judicial son Eduardo Machín y María Alejandra Provitola.

Temas Consejo de la Magistratura