Eugenio Zaffaroni hizo una polémica comparación sobre la actuación de la Policía de la Ciudad en la casa de Cristina Kirchner

Fiel a su estilo, el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, utilizó su columna radial de este miércoles para hacer una férrea crítica al accionar de la Policía de la Ciudad en la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero sobre todo dirigida al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En ese descargo, realizó una polémica comparación que vinculó las tensiones por el rol de la fuerza capitalina a los episodios que motivaron la Revolución de 1880.

“Aparte de agresiones, de detenciones a personas con fueros, esto me recuerda un poco la época de Nicolás Avellaneda”, introdujo Zaffaroni en un paralelismo con lo ocurrido con las brigadas porteñas en Recoleta. Bajo esta postura, relató: “La Policía de la provincia de Buenos Aires custodiaba y cuidaba al presidente, un conflicto que motivó nuestra última guerra civil de 1880. Guerra civil, sí, con 4000 muertos y la población de aquel momento en un número considerable”.

De esta manera, Zaffaroni se refirió a lo que se conoce como “Revolución de 1880″, una situación marcada por la sucesión de Avellaneda que terminó con la derrota de la provincia de Buenos Aires y con la Ciudad transformada en territorio federal, tras duros enfrentamientos. Además, en ese año culminaron las luchas en torno a la capitalización de Buenos Aires y se inició después la administración de Julio Argentino Roca.

Tras ello Zaffaroni, en AM 750, habló del pedido de condena de 12 años e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner en la causa Vialidad como un “escándalo” y dijo que esto “conmovió al pueblo en todo el país”. En cuanto a esas expresiones, acotó: “El pueblo se manifiesta en forma pacífica haciendo uso de la no violencia, pero sí de la presencia”.

No obstante, fue ahí cuando contrastó lo que ocurrió en la Capital y en el interior. “En la ciudad de Buenos Aires tuvo una particularidad: la intervención de la Policía de la Ciudad, intervención que personalmente no le cargo a la Policía, ni a los hombres y mujeres de la Policía de la Ciudad, sino a su conducción política. No nos confundamos, es ahí”, apuntó.

De esta forma, fue directo contra Rodríguez Larreta. “El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha puesto en peligro la autonomía de la Ciudad”, aseveró Zaffaroni, justo un día después de que la vicepresidenta pidiera que en la Argentina se “replantee” el funcionamiento jurisdiccional y la autonomía porteña.

“Esta intervención policial fue agresiva, provocadora, tratando de convertir una muestra de afecto pacífica en algo violento, hasta el punto de depositar volquetes con piedras a la mano de la gente que no se prendió, por su puesto”, continuó.

En tanto, el antes magistrado elogió al juez Roberto Gallardo, quien intimó a la administración de Rodríguez Larreta para que retire de Juncal y Uruguay a la Policía de la Ciudad, y dispuso que de esa zona de Recoleta en la que vive Cristina Kirchner se encarguen las fuerzas federales, conducidas por el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández.

“Le agradezco al juez Gallardo la defensa de la autonomía de la Ciudad, porque puso las cosas en su lugar. La Ciudad es autónoma pero capital de la República, por consiguiente la seguridad de las autoridades federales corresponde a las policías federales”, dijo Zaffaroni, que siguió: “Le agradezco esta defensa de la autonomía, lesionada por un abuso de poder del jefe de gobierno de la Ciudad”.

Para terminar consideró que “de ninguna manera tiene por qué generarse un nuevo conflicto”, aunque reparó con respecto a lo que ocurrió el sábado pasado en las afueras de la residencia de la vicepresidenta: “La Policía no actúa por su cuenta, actúa por directivas políticas del jefe de Gobierno. Dijo que estaba custodiando para evitar la violencia. ¿Qué violencia? No hubo violencia por parte de ninguno de los manifestantes, de las personas que estaban ahí. Este conflicto se generó solo en la ciudad de Buenos Aires”.

Ese día, hubo tensos momentos entre los militantes y los efectivos capitalinos. Según reportes del Ministerio de Seguridad porteño, a cargo de Marcelo D’Alessandro, 20 oficiales resultaron heridos. No obstante, desde el kirchnerismo alegan que la Policía porteña reprimió a los manifestantes sin sentido.