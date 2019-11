El expresidente de Bolivia habló sobre su vínculo con el presidente electo, tras la llegada de sus dos hijos al país Crédito: DPA

A horas de que sus dos hijos arribaran a Buenos Aires para escapar de la crisis que se vive en Bolivia, y luego de renunciar el pasado 10 de noviembre en medio de las protestas por fraude en las últimas elecciones presidenciales, Evo Morales habló desde México, donde se encuentra asilado, sobre lo que ocurre en su país y resaltó el vínculo cercano que lo une al presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández.

" Fue uno de los que me salvó la vida, y salvó la vida de Álvaro y del equipo que me acompañaba el domingo 10 de noviembre y el lunes 11. Tengo cariño, respeto y admiración por él", dijo Morales en diálogo con el diario Página 12.

Asimismo, confirmó que recibió una invitación formal para concurrir a la asunción del nuevo mandatario, el 10 de noviembre, e indicó: "He recibido una invitación pública. Qué lindo sería... Sería un orgullo y un honor acompañar la posesión del mando. Vamos a consultar a los compañeros".

Incluso, se mostró entusiasmado con la idea de abandonar el asilo político en México para trasladarse a nuestro país y así monitorear la situación de Bolivia desde cerca. "No lo descarto. La Argentina está más cerca de Bolivia y podría agradecerle otra vez la gran solidaridad al hermano Alberto Fernández", aseguró.

Sobre su relación con los futuros presidente y vicepresidenta, advirtió: " El hermano y la hermana Fernández siempre me cooperaron. Nunca me abandonaron. Tengo muchos buenos recuerdos de cuando la hermana Cristina era presidenta".

"Solidariamente hemos trabajado. Si nunca me abandonaron, tampoco me van a abandonar en este momento tan difícil que está viviendo Bolivia, con tantos muertos, con tantos heridos, con tantas detenciones injustas. De los problemas se sale mediante la cooperación. Recuerdo el intento de golpe de Estado de 2008. Gracias a la ayuda de Unasur derrotamos al golpismo", subrayó.

Al referirse a los resultados de los comicios que tuvieron lugar a fines de octubre, Evo insistió en que no hubo fraude y en que su partido fue el que ganó: "Nos robaron ese triunfo. Mi gran delito es ser indio y sobre todo haber nacionalizado los recursos naturales, como los hidrocarburos". Sobre el tema, recordó una anécdota con el expresidente Néstor Kirchner: "Me acuerdo perfectamente de que el hermano Néstor Kirchner, cuando nacionalicé y las empresas me dijeron que no invertirían más, me llamó por teléfono y me dijo: 'Si las transnacionales petroleras no invierten, la Argentina sí va a invertir en Bolivia'. Tengo grandes recuerdos de la lucha por la dignidad y la independencia de los Estados, por la dignidad y la identidad de nuestros pueblos".

Además, y pese a que en 2016 en Bolivia hubo un referéndum de consulta para preguntar al pueblo si estaban de acuerdo con que Evo se postulara una vez más para las presidenciales pese a que la constitución no lo permitía que rechazó la idea del exmandatario, Evo confirmó: "Yo estaba habilitado para presentarme como candidato (...) Yo dispongo de informes extranjeros. Demuestran que no hubo fraude".

El expresidente, que gobernó el país desde 2006, insistió en que lo que ocurrió fue un golpe de estado perpetrado por la derecha para sacarlo del poder y estimó que las razones fueron que "no aceptaban la política económica y los programas sociales". "No aceptaban que los indígenas y los movimientos sociales cambiáramos Bolivia como empezamos a hacerlo. Después de nacionalizar comenzamos con la industrialización. Nuestro gran proyecto era industrializar el litio. Entonces las transnacionales y algunos grupos de Chile no quisieron que continuáramos. Lamentablemente, además, actuaron con violencia. Pagaban 300 bolivianos por agredir, por cortar calles".

Ayer, en el marco de la crisis que vive Bolivia luego de que Morales se viera obligado a renunciar por presión de las fuerzas armadas de su país, los hijos del ex presidente, Evaliz Morales Alvarado y Álvaro Morales Peredo, llegaron a la Argentina. Fuentes de la Cancillería consignaron que ambos ingresaron al país como visitantes y no en calidad de asilados políticos. Desde el diario afirmaron también que tras arribar fueron recibidos por Alberto Fernández.

Elecciones sin Evo

El Senado boliviano aprobó ayer por unanimidad la convocatoria a nuevas elecciones, en las que no figurará el exmandatario Evo Morales, tras un acuerdo consensuado la víspera por todas las fuerzas políticas que busca devolver la paz tras un mes de convulsión social en las calles, que siguió a la contienda electoral del 20 de octubre, llevó a la renuncia de Morales y ya provocó al menos 30 muertos

Los senadores dieron luz verde al llamado proyecto de ley sobre "Régimen excepcional y transitorio para realización de elecciones generales", que ahora debe pasar por la Cámara de Diputados, la cual le daría trámite inmediato en la jornada, previo a promulgación por parte de la autoproclamada presidenta interina de derecha Jeanine Áñez, que asumió el gobierno en una sesión sin quórum.

