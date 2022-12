Eyal Sela, embajador de Israel: “La Argentina actuó bien con el avión secuestrado, pero con Irán siempre hay dudas”

escuchar

“Me gusta el 5-3-2 como sistema para Argentina”, bromea Eyal Sela mientras posa para el fotógrafo de LA NACION en el despacho principal de la embajada de Israel en el país. Con solo cuatro meses en Buenos Aires y a pesar de ser fanático del básquet, Sela ya se convirtió en fan de la selección argentina de fútbol en el Mundial de Qatar, aunque no descuida por estos días los mensajes políticos hacia el Gobierno y los distintos sectores.

Apunta, como ya es tradicional en la diplomacia de su país, a Irán como promotor de los atentados y reconoce que “siempre hay dudas” en relación con el avión de Emtrasur secuestrado durante semanas en Ezeiza, con sus tripulantes iraníes y venezolanos. Pide justicia por los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, y se entusiasma con los acuerdos firmados con provincias argentinas en materia de riego. “Israel y la Argentina juntos pueden alimentar al mundo”, afirma.

- Se conmemoraron los 30 años del atentado a la embajada, sin condenas. ¿ Qué percepción tiene del accionar de la Justicia y los gobiernos en Argentina?

-Los atentados a la AMIA y la embajada son una herida todavía abierta para Argentina y para Israel, algunas de las víctimas fueron israelíes y el blanco del primer ataque fue la sede de la embajada. Los ataques tienen un nombre y un apellido, Irán fue quien lo preparó, y Hezbollah quien lo llevó a cabo. Quedó demostrado en los informes israelíes que se publicaron hace meses, cuando al cumplirse los treinta años quedaron abiertos algunos archivos. Hay que seguir, investigar y buscar la verdad en estos temas, algunas de las personas están siendo requeridas por Interpol, y ojalá podamos tener más información y, en definitiva, justicia.

-¿Le quedó alguna duda sobre la resolución judicial del avión de Emtrasur varado en Ezeiza, con tripulación iraní y venezolana? Hay versiones sobre tráfico de oro…

- Este episodio empezó antes de que yo llegara, la embajadora anterior y la embajada lo llevaron adelante y tenemos el comunicado en el que se muestra que algunos de quienes estuvieron en el avión son miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Pienso que fue investigado y creemos que las autoridades argentinas tomaron las decisiones correctas.

-¿No hay dudas, entonces?

-Siempre hay dudas, pero pareciera que se tomaron las decisiones correctas en este punto.

-Irán tiene excelentes relaciones con Venezuela, que a su vez tiene buenos vínculos con la Argentina. ¿Le hace ruido esos lazos?

-Para Israel las relaciones con la Argentina son importantes, siempre fuimos, somos y seremos amigos. En el pasado se vieron vinculaciones entre Venezuela e Irán, algunos vuelos, en general Irán busca desestabilizar en distintas partes del mundo y exportar sus ideas, lo vemos en el Medio Oriente, el Líbano, Siria, Irak... es un peligro para muchos países.

-¿Y en América Latina?

-Más que todo nos preocupa lo que Irán puede hacer en nuestra zona, la posibilidad de que tenga armas nucleares, y la cantidad de armas que envía a grupos terroristas en países de la región.

-¿Está descartada la posibilidad de nuevos atentados aquí?

-Nunca está del todo descartado [se sonríe]. Sin entrar en detalles, estamos con muchos conceptos de seguridad. Estuve leyendo libros, hablando con amigos que perdieron aquí a sus familias, a sus esposas. En cada momento tenemos que hacer todo lo posible para que atentados como los que ocurrieron aquí no se repitan.

-Días atrás, la Argentina apoyó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la conformación de una comisión para investigar las violaciones a los derechos humanos en Irán. ¿Alcanza con eso?

-Es un paso muy importante, que por mucho tiempo no se hizo por razones políticas, pienso que el pueblo iraní es, en su mayoría absoluta, buena gente, quieren las mismas cosas que nosotros, el problema es un gobierno teocrático que no da derechos básicos a su propia gente, que cada uno pueda amar o tener vínculos con quien quiera, libertad de vestimenta, en Irán no es así. La comunidad internacional debe asegurar los derechos básicos en ese país.

-Israel tiene firmado un acuerdo con el Mercosur, que está convulsionado…

-En general, el acuerdo funciona, y funciona para beneficio de ambas partes. Israel ha firmado muchos acuerdos de libre comercio, de vez en cuando hay que sentarse y ajustar, afilar un poco algunos temas que se firmaron hace diez años. Estamos en ese proceso, pero en general ayuda mucho al comercio, nos gusta comprar productos argentinos (carne, pescado, tecnología).

-Buena parte de los partidos de izquierda nacional y un sector del kirchnerismo tienen posturas antiisraelíes. ¿Es prejuicio? ¿Ideología?

-Llevo pocos meses aquí, podría decir que mi idea es estar en contacto, tener relaciones con todos los sectores de la sociedad argentina. Hay que explicar a veces, a quienes no lo saben, que tienen a Israel en su teléfono, en su tarjeta de crédito, en su auto, en su comida, casi en cada cosa que hacen hay tecnología israelí.

-¿ Hay antisemitismo en el país?

-Tengo 32 años de experiencia en distintos países. En la Argentina, como no hay en otros países, existe una sociedad a la que le interesan otras culturas, hay una curiosidad positiva. Siempre, en ambos extremos, hay fenómenos de antisemitismo, la presentación del informe de la DAIA sobre antisemitismo hay que tomarla muy en serio para que los pocos casos que existen sean investigados.

-Hay cinco provincias que ya suscribieron contratos con la empresa de aguas israelí. ¿Habrá más?

-Ese es el reto. El presidente Isaac Herzog le dijo al ministro [Eduardo] De Pedro y los gobernadores que “juntos podemos alimentar al mundo”, con la tecnología israelí y todo lo que tiene la Argentina. Más ahora, que hay conflicto en Ucrania con la invasión de Rusia, es uno de los objetivos que podemos seguir trabajando juntos.

-Mencionó la invasión rusa a Ucrania. El presidente Alberto Fernández prometió a Vladimir Putin ser “puerta de entrada” para Rusia, luego lo relativizó. ¿ Cómo debería ser ese vínculo?

-Israel fue de los primeros en ayudar a Ucrania en sus necesidades humanitarias, construimos hospitales que luego dejamos allí, estamos aceptando las fronteras de Ucrania anteriores al conflicto, aunque a la vez tenemos relaciones importantes con Rusia, hay una comunidad judía grande allí, Israel también tiene que tomar en cuenta esta situación. Sobre el gobierno argentino… no tengo opinión.

-Por último, desde la salida de [Sergio] Urribarri, a fines de mayo, no hay embajador argentino allí. El pliego de Cristina Caamaño fue aprobado hace tres semanas en comisión del Senado….

-Recibimos la nota de la Cancillería argentina y muy rápidamente le otorgamos el plácet a la nueva embajadora. Israel espera que este proceso termine pronto. Es muy importante para las relaciones bilaterales que la Argentina tenga embajador en Israel.