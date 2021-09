Fabiana Tuñez: “El ministerio de las Mujeres se convirtió en una Unidad Básica”

La extitular del Instituto Nacional de las Mujeres y fundadora de la Casa del Encuentro Fabiana Tuñez habló de la nueva relación política entre la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elisabeth Gómez Alcorta y el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, a quien había denunciado por no permitir el aborto no punible de una niña de 11 años violada.

“Me preocupa que no siga acompañando a la sobrina de Alperovich, que se no se haya expresado sobre la licencia eterna de Alperovich, me preocupa que tengamos un ministerio que es un gran misterio, que dicen que tienen una agenda feminista pero, en realidad, lo único que hacen es tener una agenda con doble vara”, cuestionó.

En diálogo con el programa radial La Once Diez, en Radio de la Ciudad, Tunez expresó que el ministerio que dirige Gómez Alcorta tiene “una agenda que actúa según el color político” y resaltó: “No la vi preocupada a la ministra por la situación de las mujeres en Formosa o de tantas mujeres que vieron violados sus derechos humanos durante la pandemia”.

“Hoy en Argentina una mujer cada 30 horas es asesinada por violencia de género y no es prioridad para la ministra, así como no es prioridad capacitar verdaderamente a las fuerzas de seguridad, que hoy por hoy a las mujeres no les toman la denuncia y les preguntan, por ejemplo, qué hicieron para que las golpearan”, enfatizó.

“Ella está muy lejos de lo que es la realidad y de lo que es la agenda feminista. Algunos sectores han intentado secuestrar la idea feminista, que está muy lejos de lo que se ha planteado”, afirmó.

Gildo Insfrán recibe el saludo de la ministra Elisabeth Gómez Alcorta en el acto del Día de la Mujer

En contraposición, defendió la gestión anterior durante el gobierno de Mauricio Macri. “Con mucha menos estructura -porque el actual ministerio tiene 60 cargos, nosotros teníamos seis- hicimos un gobierno verdaderamente federal y hacíamos lo que no hace este ministerio, que era presentar amparos, amicus curiae y un montón de medidas concretas que tienen que ver con la vida de las mujeres”. Y remarcó: “Hay que ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace”.

En esta línea, criticó a Gómez Alcorta por haberse sacado una foto con el actual presidente de Perú. “Se sacó una foto con un presidente homofóbico”, dijo, y agregó: “Es bastante incoherente su accionar”. En comparación, destacó a Checha Merchán, “que decidió renunciar en forma indeclinable”. “La coherencia estuvo desde 2015 a 2019 sin bajar ninguna de las banderas del feminismo. El movimiento feminista no tiene dueños ideológicos”, subrayó.

En esta línea, Tuñez planteó que el organismo que lidera Gómez Alcorta “es un ministerio de anuncios, es un ministerio del marketing, que se preocupa por cosas que por ahí son para países como Dinamarca o Suecia cuando todavía estamos en un país donde las mujeres y las niñas son abusadas por el poder en el norte de nuestro país, donde le pasan cosas muy terribles a las mujeres”. “Creo que es un ministerio que se convirtió en una Unidad Básica y no es un ministerio de todas las mujeres”, concluyó la extitular del Instituto Nacional de las Mujeres.