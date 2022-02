Fabiola Yañez declaró en el juicio por hostigamiento contra el youtuber “El Presto”

El juicio por hostigamiento que Fabiola Yañez le inició al youtuber Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como “El Presto”, comenzó esta mañana con una gran revuelo luego que el acusado se cruzara a los gritos con una periodista. Tras la declaración de la primera dama, continuó por la tarde la polémica en los Tribunales, donde un compañero de trabajo del acusado calificó el proceso judicial como un “acto de censura”, contra la libertad de expresión.

“Les están dando un aviso a los periodistas: ‘Que tengan cuidado con lo que van a decir sobre la concubina y la familia presidencial, porque pueden ser acusados’”, apuntó el compañero de “El Presto”, quien señaló que tras las sentencia que se conocerá esta tarde la defensa del acusado probablemente apelará la decisión de la Justicia.

“Supongo que se apelará porque esto es bochornoso, que una fiscal quiera fundamentar su alegato sobre la base de lo que el denunciado dijo sobre ella [por Fabiola Yáñez]”, aclaró el compañero de “El Presto”, en diálogo con LN+. Asimismo, el hombre explicó que en su acusación, la primera dama sostuvo que el youtuber “le arruinó la imagen internacional”.

Fabiola Yáñez declaró en el juicio contra "El Presto"

Y, en ese sentido, continuó: “La concubina presidencial arguyó que esto comenzó en el 2020 y le afectó parte de su embarazo. No entiendo, no me dan los meses”.

El colega de “El Presto” indicó que la primera dama cuestiona al youtuber por haber difundido fotos suyas en las que “participó como modelo en revistas masculinas que son de pública distribución”. Y al respecto concluyó: “No fueron fotos tomadas en la privacidad”.

A media mañana, al momento de su arribo a los Tribunales porteños, “El Presto”, a quien podrían caberle hasta 30 días de arresto, se cruzó a los gritos con una periodista.

“¿A vos te parece una agresión? ¡Ay, como mujer, como mujer. No me toquen más como mujer!”, le respondió “El Presto”, irónicamente, a la cronista de C5N que le había preguntado si no se arrepentía de los dichos hacia Yáñez. Con gestos exagerados y gritos, el youtuber continuó algunos segundos más con la discusión.

La acusación

“El Presto” fue denunciado por el abogado de la primera dama, Juan Pablo Fioribello, tras la publicación de una serie de videos publicados en 2020 en su canal de YouTube y en Facebook en los que se dirigía al presidente Alberto Fernández y en los que también hostigaba y discriminaba a Yáñez con frases agraviantes a su condición de mujer.

En su pedido de elevación a juicio oral, la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad, consideró que Prestofelippo “inició una campaña intimidatoria, persecutoria y de desprestigio- contra Yáñez, la cual se llevó a cabo a través de medios digitales, mediante ataques a su vida íntima y entrometiéndose en aspectos de su vida privada, con total despreocupación en relación con la real afectación que las mismas pueden provocar sobre el nombre y honor de la víctima”.

No es la primera vez que el youtuber queda involucrado en medio de una denuncia legal relacionada con el ámbito político. En agosto de 2020, “El Presto” fue acusado por el letrado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, por amenazar a la funcionaria nacional.