El Presto se cruzó a los gritos con una periodista en el comienzo del juicio por hostigamiento contra Fabiola Yáñez

Hoy es el día de la única audiencia en el juicio que la primera dama, Fabiola Yáñez, le inició al youtuber Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como “El Presto”, por considerar que el acusado la hostigó y la discriminó. A media mañana, al momento de su arribo a los Tribunales porteños, el hombre que estará sentado en el banquillo, y al que podrían caberle hasta 30 días de arresto, se cruzó a los gritos con una periodista.

“¿A vos te parece una agresión? ¡Ay, como mujer, como mujer. No me toquen más como mujer!”, le respondió “El Presto”, irónicamente, a la cronista de C5N que le había preguntado si no se arrepentía de los dichos hacia Yáñez. Con gestos exagerados y gritos, el youtuber continuó algunos segundos más con la discusión.

Así fue la discusión del Presto en Tribunales antes del juicio iniciado por Fabiola Yáñez

“El Presto” fue denunciado por el abogado de la primera dama, Juan Pablo Fioribello, tras la publicación de una serie de videos publicados en 2020 en su canal de YouTube y en Facebook en los que se dirigía al presidente Alberto Fernández y en los que también hostigaba y discriminaba a Yáñez con frases agraviantes a su condición de mujer.

En su pedido de elevación a juicio oral, la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad, consideró que Prestofelippo “inició una campaña intimidatoria, persecutoria y de desprestigio- contra Yáñez, la cual se llevó a cabo a través de medios digitales, mediante ataques a su vida íntima y entrometiéndose en aspectos de su vida privada, con total despreocupación en relación con la real afectación que las mismas pueden provocar sobre el nombre y honor de la víctima”.

El acusado convocó a una murga en apoyo, por lo que esta mañana el Tribunal Penal y Contravencional N.º 11 amaneció rodeados de vallas de seguridad. Se espera que la primera dama esté presente para declarar como testigo.

El cruce entre la periodista y El Presto

El Presto: -Que paguen la deuda que tienen los dueños de C5N al Estado.

Periodista: -¿Te arrepentís de alguna...?

EP: -¡Paguen la deuda que tienen al Estado!

P: -¿Te arrepentís de algún tipo de declaración respecto de las agresiones a Fabiola Yáñez?

EP: -¿Agresión? ¿A vos te parece agresión?

P: -La verdad que como mujer me parece una agresión.

EP: -¡Como mujer, como mujer, no me toquen más como mujer! Hicieron una fiesta cuando la gente se moría. ¿De qué mujer me habla? A ustedes cuando les conviene sacan la bandera del feminismo y cuando no, se cagan en eso. ¡No me vengas con banderas!

P: -La has tratado de prostituta...

EP: -¡Que justifique la guita de dónde la saca!

P: -¿Y qué tiene que ver eso con la agresión al género?

EP: -¿Pero vos sos periodista o la hermana de ella?

P: -¡Soy periodista y soy mujer!

EP: -¡Ah, pero una flor de periodista sos!

P: -Bueno, no, no voy a entrar en discusiones básicamente ante un demente, un demente.

Un antecedente: Cristina Kirchner lo denunció por amenazas de muerte

No es la primera vez que el youtuber queda involucrado en medio de una denuncia legal relacionada con el ámbito político. En agosto de 2020, “El Presto” fue acusado por el letrado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, por amenazar a la funcionaria nacional.

“Vos no vas a salir viva de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo”, fue el mensaje que entonces había difundido el tuitero a través de redes sociales tras el debate por la reforma judicial.

Des semanas después de radicada la denuncia, “El Presto” fue demorado en el barrio de Nueva Córdoba, en la capital de la provincia, donde está radicado el joven. A fines de ese, sin embargo, la Justicia Federal de Córdoba sobreseyó al influencer. El juez Alejandro Sánchez Freytes entendió que se trató de “libertad de expresión”.