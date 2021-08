Horacio Rodríguez Larreta, sobre el festejo de cumpleaños de su pareja: “Me pareció mal que Alberto haya responsabilizado a su pareja”

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió esta mañana al pedido de juicio político impulsado por la oposición contra el presidente Alberto Fernández tras las fotos que comprobaron un festejo en la quinta de Olivos por el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en momentos en que las reuniones sociales estaban prohibidas por la pandemia y aseguró que no está seguro que pueda plantearse.

“Eso hay que estudiarlo más, no tengo el detalle de los causales del juicio político. A priori no parecería, pero también es cierto que tenemos que cumplir las normas, es un tema para que los juristas lo estudien más en profundidad. A priori a mí no me suena, pero las cosas no son lo que a mí me suenan o no, es lo que dice la ley”, declaró en diálogo con Urbana Play.

Larreta también dijo que el juicio político es un tema que debe tratarse en el Congreso y promover allí: “Yo no lo promoví, no hablé de juicio político, creo que lo que hizo el Presidente está mal y punto. Es un incumplimiento grave de su propio decreto. Así de claro, está mal e incluso me pareció mal que cuando salió a aclarar el tema de alguna manera la responsabilizó a su pareja en su primera declaración”.

Tras ello el funcionario porteño fue consultado sobre la polémica que se generó en marzo de este año por un viaje suyo a Brasil, que lo obligó a dar comienzo a las sesiones legislativas de la Ciudad desde su casa, por videollamada, y se defendió al explicar que esa había sido una decisión personal para pasar tiempo con sus hijas que no violó ninguna norma.

“No hubo ningún incumplimiento. Volví y cumplí con la cuarentena. No hubo ningún incumplimiento, volví y estuve 7 días en mi casa”, afirmó Larreta.

Sobre las PASO

En relación a las primarias legislativas que tendrán lugar el 12 de septiembre, el jefe de gobierno porteño insistió en que su espacio, Juntos, tiene al mejor candidato para legislador en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli.

“No tengo dudas, tiene muchísima experiencia, experiencia de gobierno, tiene experiencia en el tema de mayor preocupación de los bonaerenses, la inseguridad. Es de los pocos tipos en la Argentina que puede mostrar una gestión exitosa en seguridad”, aseguró y después enumeró que “todos los delitos bajaron, todos en la Ciudad, inclusive el que más costó, que es el de motochorros”.

Asimismo, agregó: “Tiene una experiencia invalorable en seguridad, tenemos una Policía que es un orgullo de la Ciudad. No tengo dudas de que es el mejor candidato, trabajamos juntos hace 20 años con Diego”.

Respecto de la candidatura a diputada nacional por la Ciudad de María Eugenia Vidal, exgobernadora de Buenos Aires, Larreta aseguró: “Para mí es la mejor candidata. Tiene experiencia en la Ciudad, fue ministra, fue legisladora, fue vicejefa, tiene compromiso”.

Si bien re refirió a las expectativas de que permaneciera en la provincia para pelear al oficialismo desde ese espacio, añadió: “Ella es de la capital de toda la vida, vivía en Flores, fue a la escuela en Flores, fue legisladora, ministra de Acción Social. Y después fue orgullosamente bonaerense. Ella nació en la provincia, hay muchas personas que pueden ser candidatas en dos lugares porque vivieron en una y nacieron en otra. Ha habido infinitos casos”.

“Es perfectamente legal, ella además trabajó en el gobierno de la Ciudad muchos años”, finalizó Larreta.

