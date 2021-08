Facundo Manes contó la revelación que tuvo después de ser internado por Covid

En la recta final hacia las PASO legislativas, donde competirá con el vicejefe porteño, Diego Santilli, para quedarse con la representación de Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia de Buenos Aires, el neurocientífico Facundo Manes contó la revelación que tuvo luego de estar internado en la Fundación Favaloro por una complicación en su cuadro de coronavirus, en febrero, vinculada a la candidatura que ahora encarna. También, enfatizó en que se debe producir una “revolución ética” en la Argentina e insistió con dar un debate antes de que se dirima la interna.

“Yo tengo dos pasiones: el estudio del cerebro y también de mi país. Siempre estuve comprometido con mi país desde la ciencia, desde la medicina, desde la docencia”, comenzó el médico, entrevistado en Radio 10.

Manes contó que cuando tuvo Covid-19 pasó 15 días “muy malos” y una semana en terapia intensiva, con 48 horas en las que el jefe de la terapia del nosocomio tuvo que decidir si intubarlo o no, ante su cuadro de neumonía.

“Cuando estaba en el aire la posibilidad de que me pongan asistencia respiratoria mecánica, yo sabía que el 50% salía y el 50% no salía, era como match point, la pelotita podía pasar para un lado y para el otro”, relató, y reveló: “Ahí salí con una visión más convencida de que en la vida lo que nos importa es pertenecer a un proyecto colectivo, un proyecto que nos exceda. Salí más convencido de contribuir en un proyecto que me exceda a cambiar la decadencia crónica argentina”.

A pesar de ello, remarcó que en ese entonces todavía no había decidido ser candidato, algo que anunció en julio. “Después vino la Unión Cívica Radical (UCR) a proponerme esto. La dinámica de mi aceptación me excedió, fue pública, fue una invitación del Partido Radical; pero sin duda esa situación límite en la vida me hizo ver que uno a veces tiene que ir por lo que sueña, por contribuir a su país, y sobre todo por pertenecer a una causa que lo excede”, dijo.

Manes remarcó que cuando una persona integra “una causa mayor que uno”, se alcanza una “plenitud que no la dan otras cosas: ni la fama, ni el poder, ni el dinero”.

Principal destinatario del fuego amigo durante la primera fase de la campaña, y con las aguas un tanto más calmas ahora dentro del espacio opositor de mayor representación, Manes insistió en la necesidad de debatir con Santilli antes de que se celebren las PASO, el 12 de septiembre.

Intenciones de debatir con Santilli antes de las PASO

“Estoy planteando el debate para enriquecer la oposición, hacer un salto cualitativo y ganarle al modelo kirchnerista de país”, manifestó el neurocientífico, que a pesar de pertenecer a JxC se despega de la administración de Mauricio Macri, al decir que no formó parte de ella. “Todavía estamos a tiempo de intercambiar ideas”, comentó Manes. Ante la invitación a debatir de la candidata oficialista Victoria Tolosa Paz, Santilli afirmó que está dispuesto a hacerlo recién después de las PASO.

Por su parte, Manes insistió con generar un “gran acuerdo” que alcance al 60 o 70% de las fuerzas políticas para definir un proyecto de país. “Hubo muchos proyectos personalistas y narcisistas, necesitamos políticas de Estado”, subrayó, y habló de la necesidad de generar “un clima de época”.

“No hay destino para la Argentina aislada del mundo, necesitamos ejemplaridad de los gobernantes, necesitamos una revolución ética y en eso estamos, luchando para que la sociedad pueda revelarse con el voto ante el statu quo”, expresó Manes, que agregó: “La dirigencia discute como telenovelas cosas personales o cómo mantener ese statu quo, porque hay mucha gente que no quiere que nada cambie, que le va bien cuando a la mayoría nos va mal”.

Por último, remarcó que ve “un radicalismo de pie” y opinó que hay que “salir por arriba de la grieta”, y no por el medio. “Lo que se está generando no tiene fecha de vencimiento y le va a hacer muy bien a la antinomia que nos frena como país en kirchnerismo-antikirchnerismo”, indicó, en cuanto a la construcción política de la que forma parte.

LA NACION