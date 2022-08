Facundo Manes dijo que es optimista porque la Argentina “no tuvo el tratamiento adecuado”

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes habló sobre la problemática de la inflación en la Argentina y analizó las razones por las que no es posible bajarla. Manes se mostró optimista de poder resolver el problema en un futuro pero hizo algunos reparos y cuestionamientos en particular.

Durante su paso por Comunidad de Negocios por LN+, el legislador fue consultado por José del Rio sobre las medidas anunciadas por el nuevo ministro de Economía Sergio Massa. Enfatizó en que “lo único que no se habla desde la cartera actualmente es de inflación”. “Es algo que nos preocupa todos”, agregó.

En esa línea, opinó sobre el motivo central que evita que gobierno tras gobierno pueda disminuir los altos índices existentes: “Hay que entender que existe una grieta hasta en como tratarla. Por un lado, tenemos a los economistas liberales piensan que la inflación la genera el déficit fiscal, la emisión monetaria. Y, por el otro, están economistas del peronismo la ligan [a la inflación] a problemas para generar divisa. Si tenes diferentes diagnósticos, cada uno hace su receta”.

Al respecto, Manes insistió que “la inflación es multicausal” y que “la grieta nos mata y no permite reducirla debido a que cada uno hace lo que quiere y piensa”. Finalmente, remarcó que “el diagnóstico actual no es el indicado” y por lo tanto “nunca hicimos el tratamiento correcto”. “Eso me da optimismo. Que todavía queda algo por hacer que no estamos haciendo para sacarnos este problema de encima de una vez por todas”, completó.

Luego, se pronunció sobre el equipo que acompañará a Massa en la cartera de Economía y consideró que “faltan nombres con reputación”. “No solo desde el Ministerio no se habla de inflación sino que, además, no tienen ni equipo ni plan económico”. “Hay que ver qué apoyo político tiene esto”, dijo.

Y consideró que “la ausencia de una declaración explicita de la vicepresidente [Cristina Fernández de Kirchner] no es una buena señal”. Manes se sinceró aun así y dijo: “A pesar de la mala situación bajo la cual tiene que jugar sus cartas, yo le deseo buena suerte al ministro Sergio Massa. Porque tiene que luchar contra la falta de medidas, de un plan integral y un problema de origen: una vicepresidenta con poder y un presidente que fue elegido por destacarte”.

En los últimos tramos de la entrevista, el diputado precisó que “resolver la grieta va a ser el próximo desafío de la administración que destrone el kirchnerismo”. “Necesitamos un nuevo cambio civilizatorio. No necesitamos un mesías, con un liderazgo ni con una coalición. Y menos con un partido político. Necesitamos una sociedad que se ponga de acuerdo”, precisó para terminar.