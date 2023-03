Facundo Manes explicó su foto con Patricia Bullrich y contó que mantiene abierto el diálogo con Mauricio Macri

escuchar

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical Facundo Manes habló el martes por la noche en una entrevista televisiva y explicó su foto con la precandidata a presidenta Patricia Bullrich durante la Fiesta Nacional de la Vendimia, que despertó suspicacias sobre un posible armado con la presidenta de Pro en detrimento de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno. ““Es una charla entre dos personas”, dijo Manes y aclaró su relación con Mauricio Macri: “Tengo un diálogo que no se cortó”.

Consultado en LN+ sobre la cumbre en Mendoza con Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés y Emilio Monzó, Manes consideró que lo que necesitan hacer los políticos es dialogar: “Tenemos que dialogar más allá de las diferencias para ganarle al kirchnerismo que representa la decadencia argentina, y gobernaron 16 de los últimos 20 años”.

En específico, aclaró su foto con la presidenta de Pro. “Es una charla entre dos personas que están intentando, cada una con su perfil y en diferentes espacios, generar una nueva mayoría en el país”, dijo.

Tras ello, se le preguntó sobre su relación con Mauricio Macri, a lo que respondió que tiene respeto por los expresidentes y quienes crearon un partido político y agregó: “Tengo un diálogo que no se cortó. Hablamos del país, de la coalición opositora y de que vamos a competir ya que estamos en distintos partidos”.

Después evitó confirmar su presentación como precandidato a presidente y señaló: “Estoy trabajando para liderar un espacio que represente a un mayor número de argentinos que no son representados”. “Los liderazgos, si no tienen una representación social no sirven”, advirtió y sentenció: “La Argentina necesita orden y el orden no es de derecha ni de izquierda”.

Violencia narco en Rosario

En otro tramo de la entrevista, Manes opinó sobre la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar a Rosario cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas para controlar la ascendente violencia en la ciudad. Consideró que como “todo lo que hace el Gobierno, es tarde”. “El Presidente lo ha dejado solo al intendente. Debería haber puesto esto como prioridad. Es un Gobierno que procrastina, que nació mal de origen con un tuit con el poder fuera de la Rosada”, arguyó.

Sus críticas se centraron en la decisión de anunciar solo el envío de personal de seguridad en lugar de hablar de inteligencia criminal. “Hoy la tecnología ayuda a combatir, lo vemos en las series ¿no lo vamos a poder hacer en la Argentina? Solo mandan gente. Y ¿si la mandan a un lugar equivocado?”, se preguntó.

Luego, dijo que lo que hace el oficialismo es “populismo” tanto en seguridad como en lo económico, y que “se ve un país desorganizado sin rumbo”. “El Gobierno improvisa. Antes, ciertos sectores del peronismo incitaban al saqueo y ahora lo están sufriendo. Dejó de representar la justicia social y cada vez hay más pobres”, ironizó.

Po último, se refirió a las consecuencias del narcotráfico tanto a nivel social como a nivel cerebral en las personas que consumen cocaína. “Las drogas dañan al cerebro. Dependiendo de la frecuencia de uso, el tipo y la pureza la cocaína tiene un impacto cerebral, físico e impacta en la capacidad de tomar decisiones”.

“El narcotráfico no solo tenemos que combatirlo por lo que estamos discutiendo sino porque está destruyendo el cerebro de las personas que la consumen”, sentenció.

