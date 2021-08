Facundo Manes llamó a los jóvenes a rebelarse: “No acepten las cosas como son”

En medio de momentos determinantes para la campaña electoral de las PASO legislativas, que serán el 12 de septiembre, algunos precandidatos están apuntando hacia los jóvenes en sus discursos ya que -según muestran las encuestas- son un sector desencantado con la política.

En este contexto, el precandidato a diputado provincial por Juntos Facundo Manes participó anoche de una entrevista con Viviana Canosa, en A24, y expresó un mensaje dirigido a este grupo etario a quienes les pidió que se rebelen y que “no acepten las cosas como son”.

“Es muy difícil ser un joven en la Argentina hoy. Todos tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes. Ellos no creen en la política, no creen en instituciones e incluso no creen en la educación como motor de desarrollo”, comenzó el reconocido neurólogo, y continuó: “Cuando en las historia los jóvenes lucharon pasaron cosas inimaginables y los vamos a acompañar. El cambio o lo nuevo en la Argentina es con ellos y es con ellos haciendo una rebelión. Y espero que comience en unos días”.

Poco después, el precandidato que competirá contra Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires compartió sus declaraciones en su cuenta de Twitter, y reflexionó: “¿Y si en vez de tratar de “conquistar” el voto de los jóvenes los acompañamos y les damos herramientas para transformar las cosas?”.

¿Y si en vez de tratar de “conquistar” el voto de los jóvenes los acompañamos y les damos herramientas para transformar las cosas? pic.twitter.com/1bHTbMTtGA — Facundo Manes (@ManesF) August 31, 2021

Manes apuntó así contra de las estrategias políticas del oficialismo que, en plena campaña, está buscando atraer a este grupo. No se refirió al plan de empleo para los más jóvenes, una política lanzada por el Gobierno, sino puntualmente a los recientes dichos de Victoria Tolosa Paz, precandidata del Frente de Todos, que lanzó un mensaje analizado como para “simpatizar con los jóvenes votantes”. Ella hizo una declaración en la que vinculó “la felicidad de un pueblo” con la actividad sexual: “Somos seres humanos, nos gusta gozar y divertirnos”, expresó ella en una entrevista con dos jóvenes periodistas en youtube.

LA NACION