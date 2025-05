Facundo Manes se abre de la UCR y lanza un espacio propio para enfrentar a Javier Milei

Corría 2021 y la Unión Cívica Radical (UCR) buscaba un candidato rupturista y taquillero para competir con Pro en las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires. Se avecinaba una campaña alto voltaje y los popes radicales soñaban con un resurgimiento. El neurólogo Facundo Manes, quien aún no había tomado la decisión de involucrarse en la política partidaria, era asesorado en ese entonces por el consultor Rodrigo Lugones, el mentor de Santiago Caputo. “Después del outsider ‘loco’ va a venir el outsider ‘sano’”, vaticinó Lugones durante una charla que transcurrió en la vivienda del médico.

El exdiscípulo de Jaime Durán Barba y exjefe de Caputo -el arquitecto del triunfo electoral de Javier Milei en 2023-, le hizo a Manes una serie de recomendaciones para cimentar su ambición de ser presidente. Le aconsejó que criticara sin eufemismos a la clase dirigente -a la que Milei bautizaría como “la casta”- y que confrontara con los periodistas o medios de prensa. También le recomendó que se alejara del radicalismo y que no ingresara a Juntos por el Cambio, el conglomerado de derecha del antikirchnerismo que albergaba a Pro, la UCR y la Coalición Cívica. Manes se rehusó a seguir la estrategia discursiva y de posicionamiento diseñada por Lugones y se alineó con Ernesto Sanz y su alter ego, Maximiliano Abad.

Cuatro años después de aquella charla con el hombre que reclutó a Caputo para trabajar en la consultora Move, Manes siente que aprendió. Por eso, el neurocientífico tomará distancia de la UCR y lanzará en las próximas horas un nuevo espacio, “Para adelante”, con el que intentará canalizar la “bronca” con la gestión de Milei y edificar una alternativa al gobierno libertario y al modelo del kirchnerismo con vistas a las presidenciales de 2027. Es que Manes mantiene vigente su sueño de llegar al puesto más preciado.

El lanzamiento de Manes se hará este viernes en la Casa Museo de Sarmiento, en Tigre, gracias a una gestión de Julio Zamora, el intendente local y exaliado de Sergio Massa. Allí, el médico intentará hacer una convocatoria amplia. Su meta es atraer a representantes de la sociedad civil que se encuentran desencantados con la política o con el rumbo que fijó Milei desde que llegó a la Casa Rosada y seducir a dirigentes sub-45 que no están dispuestos a militar en las filas de La Libertad Avanza (LLA) o del PJ que responde a Cristina Kirchner o Axel Kicillof. Confía en sumar a espadas territoriales que no están cómodos con los coqueteos de Pro y la UCR con Milei o peronistas que reclaman una renovación de liderazgos e ideas en el seno de su fuerza y no suscriben a las recetas económicas kirchneristas.

Facundo Manes, en el Congreso TWITTER

En principio, la alquimia electoral de Manes se estrenará en la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof separó los comicios locales de los nacionales. No obstante, el diputado se envalentona con sumar musculatura para competir en las legislativas de octubre. Si bien podría postularse en el distrito bonaerense para renovar su banca, tampoco descarta no anotarse en la contienda y prepararse para disputar la presidencia en 2027.

“Milei atacó a las instituciones, a la prensa, a la ciencia, la salud o la tecnología. ¿Cómo no va haber una alternativa a esto?”, puntualiza Manes, quien recuperó fugazmente el protagonismo en el tablero político tras su acalorada discusión con el Presidente y Caputo durante la apertura de sesiones ordinarias. El poderoso asesor presidencial lo increpó en los pasillos del Palacio Legislativo. Por eso, el médico llevó la discusión a los tribunales, donde denunció al asesor por amenazas.

A diferencia de su estreno como candidato en 2021, cuando se integró a JxC y fue apalancado por los máximos referentes de la UCR, Manes procura despegarse de la rosca de los “políticos vitalicios” y presentarse como una figura sin ataduras partidarias.

Su plan se ancla en estudios de opinión pública que le acercaron Pablo Touzon y Federico Zapata, de la consultora Escenarios, en los que verificó que, al igual que en el caso de Milei, la ciudadanía no lo identifica con la “casta” política. A su vez, Manes interpreta que el nivel de adhesión a Milei que reflejan la mayoría de las encuestas está siendo alimentado, sobre todo, por la falta de una alternativa opositora. Es decir, el médico presume que el líder de La Libertad Avanza se mantendrá fortalecido mientras en la vereda de enfrente al Gobierno solo se sitúe Cristina Kirchner.

En paralelo, Manes y sus laderos -Pablo Juliano, titular del bloque de diputados Democracia para Siempre, y Lucas Delfino, exfuncionario de Horacio Rodríguez Larreta y excandidato a intendente de Hurlingham- asumen que la baja participación que se registró en los comicios locales en la Capital o Santa Fe es síntoma de un alarmante desinterés por la política. Por eso, el neurólogo repite que Milei se irá desgastando porque se convirtió en parte del sistema. Está convencido de que el programa económico de Milei y Luis Caputo provocará más temprano que tarde un estallido social, porque la clase media se desmigaja a gran velocidad.

En ese contexto, relativiza el respaldo que recibió el sello de LLA en centros urbanos como Rosario, Salta, San Salvador de Jujuy y la ciudad de Buenos Aires. “Este es un modelo para el 20% de la sociedad. Si la derecha toleró la dictadura o a la corrupción menemista, ¿cómo no va a bancar a Milei? Y el progresismo toleró la corrupción del kirchnerismo”, relató.

Con ese diagnóstico, Manes se entusiasma con hacer una convocatoria “cívica” para llenar un “vacío” de representación en la sociedad. “Hoy en la política no están los mejores: están mejor representados los intereses particulares de las elites (corrupción, internas por el poder, nepotismo) que las demandas mayoritarias de la sociedad”, describe ante la consulta de LA NACION.

Según Manes, el Presidente representa a la “nueva casta” y apela a las prácticas de la vieja política. Es más: define al gobierno nacional como una “vetocracia”. “Nosotros no queremos fundar ningún ‘imperio’ ni seguir fanáticamente a un líder providencial, sino revertir ‘esa falta de democracia’ con una política que no le niegue la voz a la sociedad”, puntualiza.

Gerardo Morales, Mario Negri, Luis Naidenoff, Facundo Manes y Martín Lousteau

Para Manes, el gobierno de Milei emula las prácticas del kirchnerismo y hace “populismo de derecha”. Y el Presidente actúa como “un curandero”, el que “tira el cuerito” en los pueblos. “No hay que ser moderados, sino intensos. Hay que contener y dar esperanza”, predica.

Con su lanzamiento, el médico intentará volver a los primeros planos después de las últimas frustraciones. En 2021, cayó derrotado frente a Diego Santilli en la interna de JxC, pero obtuvo más de un millón de votos en Buenos Aires. En 2023, declinó su candidatura a presidente después de que perdiera el apoyo de la mayoría de los popes radicales, quienes prefirieron respaldar a Larreta o Patricia Bullrich porque asumían que el médico no sería un postulante competitivo para incidir en la interna entre “palomas” y “halcones”.

Manes se define como un liberal en lo económico y un socialdemócrata en lo social. Por eso, ansía apoyos de votantes de los sectores más postergados del conurbano. Su agenda se centrará, expresa Manes, en “el progreso, el premio al esfuerzo y al mérito, la estabilidad económica, el bienestar laboral, el conocimiento como vía del ascenso social”. “Vamos a convocar desde estos valores para que la sociedad vuelva a la política con su propia agenda”, remarca.

Mientras Manes se alista para volver al ruedo, sus exsocios o expromotores siembran dudas sobre sus ambiciones. Están los que sospechan que Massa estimula la división de la oferta opositora a Kicillof en Buenos Aires para beneficiar al peronismo o los que creen que Manes no tiene estructura ni un caudal político para competir en el conurbano.

“Van a plantear que somos funcionales al kirchnerismo, pero eso lo dicen para sacarse la culpa de ir con Milei”, responden cerca de Manes. Para el médico, el Presidente “es la respuesta equivocada a la pregunta correcta”.