Fallo sobre Cristina Kirchner en la Corte Suprema, en vivo: definición sobre la condena y las últimas noticias

📌15.23 | Juan Grabois: “La detención de Cristina es el inicio de una virtual dictadura”

El dirigente social y político Juan Grabois sostuvo que se está “pergeñando la ruptura definitiva del orden constitucional argentino”. Consideró que la detención de la exmandataria y “presidenta del principal partido de oposición” es un “estadio de sitio encubierto”.

“Todas las fuerzas populares nos convocamos en defensa del sistema republicano y la identidad nacional-popular de nuestro pueblo. Ahora concentramos en la sede del PJ en Matheu 130, pero hay que estar atentos minuto a minuto”, cerró.

En este momento se está pergeñando la ruptura definitiva del orden constitucional argentino. La detención de la ex Presidenta de la Nación y Presidenta del principal partido de oposición, Cristina Fernández de Kirchner, es un estado de sitio encubierto y el inicio de una virtual… — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 10, 2025

15.54 | Llegó Kicillof a la sede del PJ

El gobernador bonaerense Axel Kicillof llegó a la sede del PJ, a vísperas de inicio de la reunión de los jueces de la Corte para definir la condena de Cristina Kirchner.

El mandatario provincial hizo presencia en medio de la fuerte interna peronista. Ayer también estuvo en Matheu 130, cuando la expresidenta convocó al acto en conmemoración de los 69 años de los fusilamientos de José León Suárez.

15.52 | Comunicado de la CGT

El comunicado de la central obrera

15.32 | Se registran cortes en Panamericana y Acceso Oeste

Hay un corte total de la circulación en Panamericana frente a la fábrica de Ford, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Los manifestantes muestran el descontento ante la inminente salida del fallo contra Cristina Kirchner. Sindicatos y organizaciones políticas llaman a protestas, paro y el cese total de algunas fábricas claves de la industria.

Cortes en la Panamericana y otros accesos

15.15 | Alberto Fernández: “Los opositores no se persiguen judicialmente”

El expresidente Alberto Fernández mostró su apoyo a Cristina Kirchner a través de la red social X. “Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. Es un Estado de Derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK”, tuiteó.

En diálogo con Radio con Vos, remarcó las arbitrariedades del caso. “Esta causa que involucra a Cristina la vengo siguiendo hace mucho tiempo y la conozco a la perfección. Siendo presidente declaré testimonial y presencialmente frente al Tribunal por esta causa. Fue una causa que tuvo 14 incidentes que llegaron a la Corte cuando Cristina Kirchner marcaba arbitrariedades en el procedimiento que se estaba siguiendo en el juicio”, explicó.

Y remarcó: “Un presidente no tiene absolutamente nada que ver con la licitación de la obra pública, porque las licitaciones las hacen los ministerios o los gobernadores en cada caso”.

Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de Derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK. https://t.co/AmsdyLoDWX — Alberto Fernández (@alferdez) June 10, 2025

15.10 | Fuerte presencia de la militancia en la sede del PJ

Bombos, pancartas y banderas con mensajes de apoyo a Cristina Kirchner y en repudio al inminente fallo de la Corte se ven afuera de la sede en Matheu 130, en el barrio de Balvanera. Organizaciones y militantes se acumulan en las inmediaciones para mostrar apoyo a la expresidenta de cara a la reunión de la Corte a las 16. Se espera que, hasta esa hora, siga llegando gente.

15.01 | Mayans: “Tienen miedo que arrase en la provincia”

El senador nacional José Mayans se presentó afuera de la sede del Partido Justicialista en Matheu 130 y sostuvo que “tienen miedo que Cristina Kirchner arrase en la provincia de Buenos Aires”. “Y también que sea la próxima presidenta de la Nación”, sostuvo en diálogo con los medios.

Estuvo acompañado por Juliana Di Tullio. “Lo que están por hacer es una herida muy grande para la Argentina. Nuestro país va a sufrir muchísimo. Van a meter presa a una expresidenta que durante ocho años le cambió la vida a este país”, declaró, y sumó: “Hoy debería ser un día de luto y tristeza. Si este fallo se confirma, que nosotros creemos que sí, este va a dejar de ser el país que conocimos”.

14.51 | Rosatti y Rosenkrantz ya emitieron su voto en la causa de Cristina Kirchner y se define su futuro

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, convocó a una reunión de acuerdo para las 16, a fin de tratar en forma especial el caso conocido como Vialidad, en el cual deberán resolver si confirman la condena de la expresidenta Cristina Kirchner.

Según información del máximo tribunal Rosatti y Carlos Rosenkrantz ya emitieron sus votos, por lo cual sólo resta el pronunciamiento de Ricardo Lorenzetti.

El juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, al llegar al Palacio de Tribunales Ricardo Pristupluk

La información se conoció después de la reunión ordinaria de la mañana, en la cual los jueces habrían acordado hacer ese encuentro especial.

De hecho tras esa reunión, se difundió el dato oficial de que el expediente empezó a circular para la firma de los jueces.