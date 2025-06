La diputada de La Libertad Avanza María Celeste Ponce se bautizó en el río Jordán: “No soy más esclava”

"No soy más esclava. No soy más la que era“. Esas fueron las palabras con las que la diputada de La Libertad Avanza (LLA) María Celeste Ponce definió su bautismo en las aguas del río Jordán, en Medio Oriente. La legisladora cordobesa compartió un video en el que se la puede ver junto a otras dos personas en un ritual tradicional dentro de ciertas ramas del cristianismo.

“Hoy morí para renacer en Cristo. Hoy bajé a las aguas del río Jordán, el mismo río donde nuestro Señor Jesús fue bautizado. Y en ese instante, mi alma entera se rindió a Él. Bajo la guía de mis pastores y hermanos en la fe, Fer y Marcos Brunet, sellé mi pacto eterno con Aquel que me rescató de la muerte, me limpió, me redimió y me dio una nueva identidad”, escribió en su cuenta de Instagram.

Según pudo saber LA NACION, el viaje de la legisladora se trató de “algo personal” que “no tiene que ver ni con el bloque ni con la Cámara”. “No se comunicó con las autoridades ni sabemos cuándo fue”, indicaron fuentes cercanas a la Cámara baja ante la consulta de este medio sobre si Ponce había solicitado vacaciones para ausentarse.

El bautismo de Celeste Ponce en el río Jordán

En las imágenes se la puede ver vestida con una túnica blanca junto a los dos pastores que dieron un breve discurso en el que la “liberan de todos sus pecados”. “Entrego mi vida a él y lo único que quiero es que siempre me acompañe”, se escucha decir a Ponce entre llantos y visiblemente emocionada.

“Hoy nacés de nuevo, el diablo no puede culparte más”, la alienta la mujer que también la sostiene y, entre aplausos y vítores, la ayuda a sumergirse como símbolo para completar la ceremonia del bautismo.

En el posteo de la red social, la diputada provincial también citó versículos como Colosenses 2:12, Mateo 3:17 y Gálatas 2:20, reconocidos como parte del Nuevo Testamento por todas las iglesias cristianas, incluyendo las iglesias evangélicas. “No soy más esclava. No soy más la que era. Este no es un rito. Es una tumba y un nacimiento. Me hundí para sepultar el pecado, me levanté para vivir en la luz", añadió y remarcó: “No encuentro palabras para describir la gloria de este momento. Solo sé que lo sentí. Sentí el cielo abierto. Sentí la voz del Padre. Sentí el abrazo del Hijo. Y por Él, ahora soy hija también”.

“Gracias, Jesús, por hacerme nueva. Gracias por llevar mi cruz, por vencer la muerte, por darme tu Espíritu. Te pertenezco. Mi vida es tuya. Todo lo que soy, todo lo que haré, será para darte gloria. Aquí, en este río sagrado, comenzó mi nueva historia. ¡Dios es real, Cristo vive, y yo soy testigo de su poder transformador!“, cerró.

El baño en el río Jordán -ubicado en la región de Galilea, a lo largo de la frontera natural entre Israel y Jordania- que realizó Ponce es una práctica religiosa principalmente asociada con el cristianismo, específicamente con la tradición de la Epifanía, en donde se celebra el bautismo de Jesús, mientras que algunas personas también lo ven como un lugar de purificación y sanación.