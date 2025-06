Cristina Kirchner dijo que la Corte aplicó un “cepo al voto popular” y tildó a los jueces de “impresentables”

La expresidenta Cristina Kirchner habló ante la militancia luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena en su contra en la causa Vialidad. Convencida de que la medida está atada al calendario electoral, en sus palabras emitió duras críticas contra los magistrados, a quienes tildó de “impresentables” y “monigotes”. Este último término también se lo achacó al presidente Javier Milei.

En la puerta de la sede de Matheu, donde estuvo reunida toda la jornada la dirigencia del Partido Justicialista (PJ), prepararon todo para el discurso.

“Esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos”, introdujo la expresidenta y dijo que al gobierno de Milei “ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular”.

A los cortesanos los tildó como un “triunvirato de impresentables” y también como una “ficción” de la Corte Suprema. “No se confundan. Son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos”, indicó, dirigida a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Entre críticas al “poder económico”, la expresidenta analizó que esta decisión del máximo tribunal está directamente vinculada a su candidatura bonaerense por la tercera sección, que anunció la semana pasada, y a un posible regreso al poder del kirchnerismo. “Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso”, planteó y marcó: “Un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la Provincia sacan el fallo”.

La expresidenta habló ante la militancia Santiago Filipuzzi - LA NACION

En eso, Cristina Kirchner volvió hacia atrás y dijo que antes de definirse las postulaciones presidenciales de 2019 la sentaron en el banquillo en la causa Vialidad a ella, que era la candidata “natural del peronismo por historia, gestión y caudal electoral”.

“Pero les cambiamos el escenario, porque si algo debe hacer un militante y un dirigente político es ver más allá de sus narices y no privilegiar su postura personal y su lugar en una lista, sino hacer lo que hay que hacer para que el partido que nos dio todo lo que somos y todos los honores que tuvimos gane las elecciones”, enfatizó, en cuanto a su decisión de entronizar a Alberto Fernández.

Entonces, volvió a la carga y remarcó, sobre lo que podría haber pasado en las legislativas de este año si ella se postulaba: “Yo pienso como peronista y voy a seguir pensando siempre de esa manera. El poder económico puede tropezar una vez con la misma piedra, pero no dos. Y saben que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome”.

Segura de que el gobierno de Milei es la “crónica de una muerte final” y de que este programa económico no funcionará, la expresidenta aventuró: “Esto no tiene final feliz y el poder económico lo sabe”.

Al Presidente, en tato, lo calificó de “monigote”, aunque admitió que los argentinos lo votaron. “No nos confundamos”, le pidió a la militancia que agredía al mandatario -que se encuentra en Israel- e insistió: “Pero cuando este monigote se caiga, como el otro monigote del norte, el amigo de la motosierra [por Elon Musk]... Miren el papelón, el bochorno... Cuando esto se desplome, lo que pretenden es que el campo nacional y popular no pueda organizarse”.

Después, hizo un pasaje directamente dirigido a quienes votaron por primera vez a Néstor Kirchner. “Díganme si no es una paradoja entre cruel y patética que los que se fueron en helicóptero con una Plaza de Mayo donde dejaron más de 38 muertos, los que endeudaron al país con el megancaje y que hoy están de vuelta en el Gobierno, y que trajeron al FMI en 2018, nadie los haya llamado ni como testigos a declarar”, les dijo y se preguntó: "¿No es paradójico que ellos gocen de libertad absoluta para hacer las mismas cosas, provocando los mismo dolores y sufrimientos al pueblo argentino?“.

En contraste, habló sobre sí misma como una persona que fue electa dos veces presidenta y que se fue “despedida por una multitud desbordante”.

Además de ponderar sus gestiones frente a la Casa Rosada, Cristina Kirchner arremetió también contra el expresidente Mauricio Macri, a quien lo definió como un “fracasado” que lo “echaron a patadas” del Gobierno y que ni siquiera pudo reelegir. “¿A quién quieren engrupir?“, planteó y recordó que el kirchnerismo fue la única fuerza política después de la Ley Saénz Peña que pudo hacer tres gestiones consecutivas.

“La paradoja es que ellos, en libertad; y yo, presa”, contrastó y volvió sobre un concepto que ya había pronunciado desde la sede partidaria ayer lunes: “Mientras los Sturzenegger, los Macri de los parques eólicos, del Correo... Mientras que los ‘Toto’ Caputo inefables caminen sin que nadie les reclame nada, estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica. Créanme".

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los tres integrantes de la Corte Suprema que condenaron a Cristina Rodrigo Nespolo

A su vez, Cristina Kirchner se quejó de que la Corte Suprema de Justicia no haya tratado la causa y que simplemente haya rechazado cada uno de los argumentos que sostuvo la defensa para intentar revertir, en su recurso de queja, la condena en su contra.

“Al final no trataron nada. Tal cual lo dije, y hay registros periodísticos e históricos. Cuando fui a declarar durante tres o cuatro horas en las que puse todos los puntos sobre las íes sostuve antes de levantarme que la sentencia ya estaba escrita; y no me equivocaba”, indicó y deslizó: “Desgraciadamente muchas veces quisiera equivocarme, pero la larga experiencia, la historia... Cumplir años tienen que servir de algo también. La propia historia argentina demuestra que a los dirigentes políticos que gobiernan para el pueblo, que logran la distribución del ingreso más equitativa, nunca nos lo van a perdonar”.

Convencida de que, de esta forma, el país “no puede funcionar bien”, Cristina Kirchner destacó en base a su condena e inhabilitación: “Se equivocan los que piensan que de esta manera van a llegar a sus objetivos, que son seguir con procesos de destrucción a los argentinos. Se equivocan porque me pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria o pierde el trabajo, las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y no van a llegar a fin de mes, los medicamentos cada vez están más caros e inaccesibles... Pueden hacer todo eso y no les va a servir. Tardará más o menos tiempo, pero lo digo hace tiempo. El pueblo finalmente es como un río, se le ponen piedras, se le puede desviar el cauce, pero el agua cuando se filtra, pasa”.

Dijo asimismo la expresidenta que ahora espera que los argentinos sean conducidos por la fuerza del peronismo. “También sé, no de inteligente o de vivaracha, para nada, simplemente porque la historia me ha enseñado, que el pueblo toma nombre y liderazgos que van surgiendo a medida que va marchando. Nadie tiene la vaca atada, ninguna fuerza política, pero de lo que estoy segura es de que no se resignan a vivir sin derechos, que no se resignan a no tener un trabajo digno, que no resignan a pensar que sus hijos pueden ir a la universidad y construir un futuro mejor. Y si siempre encuentran dirigentes que se resignan, elegirán a otros".

Para cerrar, la expresidenta dejó un mensaje a los militantes y dirigentes que la apoyaron sobre todo en estas últimas horas. “Los quiero mucho, les agradezco todo el aguante, el amor y el afecto”, les dijo y aclaró que se irá a su casa luego de terminar las actividades en el PJ.

Comprometida a “poner el cuerpo”, y entre dardos a los “ensobrados de derecha” y a la “derecha mafiosa”, la expresidenta concluyó: “Muchas gracias, los quiero y abrazo mucho. A militar, organizarse, estar junto a la gente que lo necesita. A militar junto a los colectivos sociales que están siendo agredidos por estas políticas, a profundizar el acercamiento y la empatía con la gente. Que vean una dirigencia política y social comprometida con los problemas de la gente y no con los problemas que tiene la dirigencia. Dediquémonos con mucha fuerza y convicción a ayudar a los que necesitan ser ayudados y organizados. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Siempre”.

La previa

Cristina Kirchner tenía planeado reunirse con senadores este martes por la mañana pero la convocatoria se amplió desde que la Corte Suprema de Justicia confirmó el encuentro de los magistrados para este martes a las 16 para definir sobre Vialidad.

De urgencia, la expresidenta convocó a todo el Partido Justicialista (PJ) a la sede de Matheu.

En el marco del estado de “alerta y movilización”, un encuentro gremial que se iba a realizar en la sede de Smata a las 16 para definir si los sindicatos afines al kirchnerismo avanzaban con un paro nacional se trasladó también al local del PJ. A su vez, distintas columnas ya se movilizan por las principales vías de acceso a la Capital.

Por la tarde, antes del fallo del máximo tribunal, se tomó una foto junto a los senadores que la acompañaron y se mostró sonriente. No paró de tener reuniones y charlas con dirigentes de su espacio.

Cerca de las 15.30, Axel Kicillof hizo un corto paso por ahí acompañado por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Pasadas las 16.30 arribó Sergio Massa junto a una comitiva del Frente Renovador (FR), entre ellos Malena Galmarini.