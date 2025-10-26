“Nos mueve el temor”. Familiares de Grillo, el fotógrafo herido por un gendarme, se manifestaron donde votó Bullrich

Familiares de Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la cabeza por un proyectil que disparó un gendarme frente al Congreso, se presentaron hoy en La Rural, donde votó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La esperaron con una gigantografía del reportero. No hablaron con ella.

Fabián Grillo, padre del reportero gráfico, aseguró que quería “verle la cara” a la funcionaria y denunciar que, el próximo 10 de diciembre, asumirá como senadora “una persona vinculada a la violencia institucional”. Bullrich es la primera candidata de La Libertad Avanza para la Cámara alta en la ciudad de Buenos Aires.

“Mi intención era simplemente verle la cara y poner de manifiesto que una persona vinculada a la violencia institucional y de todo tipo, porque su historial político es un prontuario de daños económicos, físicos y hasta muertes, va a estar en el Senado”, explicó Fabián Grillo a LA NACION.

Se movilizó junto a familiares y amigos para reclamar por la postulación de la ministra en estas elecciones. Protestaron con una gigantografía del fotógrafo con una cámara profesional en mano y un pasacalle con el mensaje “Armas de creación masiva. Justicia por Pablo Grillo”.

“Lo que nos mueve fundamentalmente es el temor porque esta persona [Bullrich] es de temer. La sociedad debería tenerle miedo porque siempre se dedicó al daño”, argumentó Grillo. “El Senado de la Nación va a tener una mancha con una persona tan aberrante. Debería causarle vergüenza a los senadores”, añadió.

El encuentro entre Bullrich y los manifestantes ocurrió luego de que la funcionaria nacional emitiera su voto en el predio de Palermo. Según relató Grillo a este medio, la ministra se trasladaba en una camioneta con vidrios polarizados y pasó junto a ellos sin bajar la ventanilla. Por eso, él no alcanzó a verla, como pretendía, ni pudo dialogar con ella.

“Ella seguramente me vio porque yo estaba muy cerca de la ventana, pero yo no pude verla a ella”, relató. Contó que Bullrich jamás se puso en contacto con él ni con ningún otro familiar.

El momento en que Pablo Grillo termina herido en el piso y manifestantes se acercan a socorrerlo en la protesta de jubilados del 12 de marzo (Photo by JUAN FOGLIA / AFP) JUAN FOGLIA - AFP

Pablo Grillo fue herido durante una manifestación por el aumento de las jubilaciones que se llevó a cabo frente al Congreso Nacional el 12 de marzo. En medio de incidentes entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, fue alcanzado por una cápsula de gas lacrimógeno lanzada por uno de los efectivos que se encontraban a unos 50 metros, sobre la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís, mientras intentaba tomaba una fotografía.

El proyectil había sido lanzado por el cabo de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero, quien fue procesado por la Justicia por el delito de abuso de armas agravado. De acuerdo con el fallo de la jueza federal María Servini, el efectivo violó el protocolo para el uso de armas al disparar en línea recta en lugar de en forma de parábola, a 45 grados, como debería ser.

Bullrich defendió en todo momento el accionar de la Gendarmería y negó lo que la jueza dio por probado.

Debido al impacto de la cápsula, el fotógrafo debió ser intervenido de urgencia en el Hospital Ramos Mejía. Tras varios meses de recuperación, hoy se encuentra en terapia intermedia, relató su padre a LA NACION. “Creemos que en las próximas semanas posiblemente reanude las tareas de rehabilitación”, dijo. Estas semanas, debió permanecer en observación por episodios recurrentes de fiebre, pero en su familia destacan que notan una mejoría anímica y en términos de capacidad de reacción. Por su estado físico, no pudo retomar su actividad como fotógrafo.