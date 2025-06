Fariña consideró que el gobierno de Cristina Kirchner montó una asociación ilícita con la obra pública

El arrepentido en la causa conocida como ruta del dinero K, Leonardo Fariña, habló del fallo de la Corte que dejó firme la condena a diez años de prisión contra el empresario Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero. Durante su paso por LN+, el entonces operador financiero y testaferro de Báez dijo que la decisión de la Justicia le permitió personalmente “cerrar un capítulo”.

En diálogo con Cristina Pérez, opinó también que el empresario que operaba desde Río Gallegos no se quebró durante todo el proceso judicial -que duró aproximadamente 10 años- ya que ponderaba su amistad con el expresidente Néstor Kirchner. “Su silencio llevó incluso a que su propia familia se quebrara”, sostuvo Fariña, en alusión al involucramiento de sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez en la causa.

A lo largo de la entrevista, se refirió asimismo a la candidatura de Cristina Kirchner a la legislatura bonaerense. Habló del fallo que el máximo tribunal deberá emitir en la causa Vialidad y que podría inhibir a la exvicepresidenta de ejercer cargos públicos. “Preferiría que lo den a conocer después de los comicios”, aseveró.

Comenzada la entrevista, Fariña fue consultado sobre su reacción a la condena de Báez. “Es cerrar un capítulo. Siempre esperé este momento. Era la última instancia en la que podían seguir difamándome, decir que yo había mentido o utilizado algún artificio para salir beneficiado”, destacó en Siempre+.

A casi 10 años de su inclusión al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, el “valijero” de 38 años confesó: “Jamás me arrepentí de ser arrepentido”. Alegó tampoco sentir “bronca” porque el empresario correntino haya pasado la mayor parte de su detención bajo prisión domiciliaria: “Su caso era muy particular. Estuvo detenido más de cuatro años sin condena. Es entendible. Algo similar pasó conmigo”.

En otro tramo del diálogo, recordó al periodista Jorge Lanata, figura clave en la exposición pública de la causa. “Yo terminé teniendo muy buena relación con Jorge. Él ayudó a destapar todo esto, se logró por su constancia. Hoy hablamos de una manera muy liviana de estos temas. Pero en el 2012 o 2013 no era lo mismo. Si yo te cuento esta historia en el 2013, ningún canal de televisión me dejaría contarla”, reconoció.

Al pronunciarse sobre el rol que tuvo Cristina Kirchner en la ruta del dinero K, aclaró que aún cuando la expresidenta “continuó con los negociados de su esposo”, fue Néstor Kirchner quien dio inicio a las operaciones de lavado de dinero. “Fue una clara asociación ilícita, una clara organización criminal. Penalmente, es muy difícil de corroborar. Es un tema. La asociación ilícita en la Argentina es muy difícil demostrarla desde el punto de vista jurídico. El código no prevé la asociación ilícita como organización criminal en la que participan personas del Estado. Está hecha para atacar los intereses de las grandes organizaciones criminales”, analizó.

El arrepentido en la causa por la ruta del dinero K, Leonardo Fariña

“Esto es un grupo de personas que, ostentando la investidura de poder que tenían, utilizaron su influencia y la lapicera para decir ‘yo dispongo de esta caja del Estado y vos que sos mi amigo, vos que sos mi amigo, te voy a dar lo que vos quieras. De lo que yo te doy, vos me devolvés’”, reflexionó.

Y completó: “Son la escenificación de la mentira de la famosa justicia social. Gobernaban con la mano izquierda, pero vivían con la derecha. Decían vivir para los demás, pero tenían infinidad de veces más que los otros. Son personas que les gusta vivir de una manera, que enmascaran una supuesta lucha. Ellos reconocían el robo, te decían que era para pelear con las grandes corporaciones. Pero en el medio se quedaban con la Patagonia”.

El futuro de Cristina Kirchner

Por último, respecto de la posibilidad de que la titular del PJ termine tras las rejas, opinó: “Creo que por una cuestión de edad, a un establecimiento penitenciario no va a ir. A lo sumo, domiciliaria. Acá se está discutiendo mucho cuando la Corte confirma o no confirma. Yo te voy a dar varias opiniones personales. Para mí, es clarísimo que la Corte va a confirmar la administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Segundo, están todos muy preocupados de saber si es antes o no de que se presente en las legislativas. Tengo una mirada distinta”.

El exvicepresidenta y titular del PJ, Cristina Kirchner Prensa CFK

“Si yo tuviera que elegir, preferiría que fuera después de las elecciones. ¿Por qué? ¿Te acordás de la imagen del desafuero de [Julio] De Vido? A mi me encantaría ver qué hacen las ciento y pico de personas que en Diputados y dicen representar a toda la sociedad cuando se confirme y tengan que votar el desafuero de la expresidenta. Porque después esas mismas personas van a tener que salir a la calle y enfrentar a toda la sociedad. Porque si el Congreso, o el Senado, no reconocen la máxima autoridad penal del país, significa que no tienen respeto por la sociedad. Si no reconocés la ley, no tenés respeto hacia nadie“, concluyó.