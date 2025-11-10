Karina Jelinek dijo que le prestó “una fortuna” a Leonardo Fariña y que no podrá recuperarla

Karina Jelinek volvió a aparecer en los medios y sorprendió al revelar que le prestó “una fortuna” a su exmarido, Leonardo Fariña, conocido por su rol como arrepentido en la causa “Ruta del dinero K”. En una entrevista televisiva, la modelo contó que aún no logró recuperar ese dinero y se mostró resignada al respecto.

“Me quedó debiendo plata. Yo le presté plata, que para mí es muchísimo y para mucha gente también”, dijo en diálogo con América. Si bien al principio evitó dar detalles sobre la cifra, finalmente admitió: “Fueron 42 mil dólares. Es una fortuna”.

Según explicó, el préstamo se produjo durante su matrimonio con Fariña, en 2013. “Estábamos casados y él tenía no sé qué cosa, que no podía sacar plata. Me dijo: ‘Te devuelvo el doble’. ¿Sabés cómo le dije ‘tomá’? Era mi marido”, relató. Jelinek también contó que quiso hacerle firmar un recibo, pero él se negó: “Me dijo: ‘¿A mí me vas a hacer firmar un recibo, que soy tu marido, que te compré esta cartera Hermes?’ Ahora quiero venderlas todas, por lo menos recupero algo”, bromeó.

La modelo añadió que en ese momento Fariña le había dicho que el dinero era “para un negocio”, aunque después se enteró de que lo había usado para “jugar al póker”.

En junio de este año, Jelinek ya había recordado su relación con Fariña durante una participación en La Noche de Mirtha. Allí, protagonizó un momento incómodo cuando, al ser consultada por si se había casado enamorada, respondió: “Claro que sí, Mirtha. Reenamorada. Y hasta hoy en día yo no me...”, antes de ser interrumpida por la conductora.

“¿Seguís enamorada de él?”, la interrumpió la conductora. “No me saques de contexto”, retrucó Jelinek. “En ese momento yo estaba reenamorada, embobada con él, atraída. De hecho, cuando él me ofreció casamiento, a los tres meses, le dije que no”, recordó.

Jelinek contó que en los primeros meses que estuvo con Fariña “era todo Disney”. “Era tan perfecto que daba miedo”, describió. También mencionó las advertencias de sus padres. “No te cases. Que una Ferrari no te deslumbre”, le decían, pero ella decidió seguir adelante. “Y me casé”, completó.