Federico Pinedo, el exreferente de Pro en el Senado, advierte que cuando el peronismo es oposición, a cambio de cada ley hay que dar algo

Federico Pinedo ya no es más el presidente provisional del Senado: después de 16 años seguidos dejó el Congreso. Ya sin el ropaje de legislador, defiende la gestión de Mauricio Macri, aunque reconoce errores, y considera que Horacio Rodríguez Larreta es el hombre que se perfila para liderar Pro, de cara al futuro.

En diálogo con LA NACION, Pinedo evaluó las primeras medidas de Alberto Fernández. Calificó de "insólito" que el Congreso haya votado la enorme cesión de fondos al Gobierno que implica la emergencia pública y estimó que el peronismo nunca le hubiera votado una norma de esas características a Cambiemos.

-¿La emergencia de Fernández es el ajuste que debió haber hecho Macri al llegar al Gobierno?

-Alberto Fernández hizo una cosa extraordinaria, que es conseguir fondos sin que el Congreso opine en qué se van a gastar. Es insólito, porque típicamente el Congreso decide en qué se gastan los fondos públicos. Acá hizo al revés: le han dado un montón de plata al Poder Ejecutivo y no saben qué van a hacer con eso. Es una cosa muy rara [ríe]. Esto al Presidente le da una libertad de maniobra positiva para él.

-¿El Congreso le hubiera votado una ley de este calibre a Macri?

-No. Definitivamente, no.

-¿Por qué?

-Porque siempre que el peronismo es oposición, a cambio de cada ley hay que dar algo, como recursos para gobernadores; y acá no los hubo.

-¿Hubiera votado este proyecto si lo pedía Macri?

-Si hubiera sido un proyecto de Macri seguramente habría sido diferente [risas]. Nosotros teníamos instancias de discusión en el gobierno antes de medidas tan importantes.

-¿Qué rol tiene que tener Macri?

-Tiene que tener el rol que él quiere tener, de aporte, de colaboración con su partido, con el país, con la experiencia de sus éxitos y sus frustraciones. Él quiere ayudar y eso es lo que va a hacer.

-¿A quién ve como figura emergente o futuro líder de Pro?

-Hoy por hoy diría que es Horacio Rodríguez Larreta.

-¿Es el que le gustaría o es el que ve que se perfila para ese lugar?

-Las dos cosas. Lo veo y me parece que ha mostrado condiciones de acuerdo político y de gestión importantes.

-¿Se relegó a la UCR en la toma de decisiones, como suelen quejarse dirigentes radicales?

-No. El gobierno anterior tuvo un mecanismo de toma de decisiones muy concentrado y eso no tenía que ver con la UCR. Es muy distinto gestionar con normalidad que cuando estás en crisis, que es un momento de acompañar más que de hacer largas discusiones. Ahí aprendimos todos que hay que tener un mecanismo de toma de decisiones que permita poner arriba de la mesa distintos puntos de vista y que nadie tenga miedo de decir lo que piensa.

-Cuando se habla de concentración de decisiones todas las miradas apuntan a Marcos Peña. ¿Fue el malo de la película?

-No, no, no. Marcos ha hecho un montón de cosas buenas, y sí, tenía un mecanismo de toma de decisiones cerrado que, insisto, creo que fue un error. Pero es absurdo detenerse siempre en las cosas negativas y no en el montón de cosas positivas.

-Ahora que pasó el tiempo, ¿a qué atribuye la derrota de Juntos por el Cambio?

-A la economía. La Argentina tenía un grave desequilibrio macroeconómico. Macri trató de tapar ese agujero. En 2016, generando confianza; en 2018, con el enorme apoyo financiero del Fondo Monetario. Pero no logramos el equilibrio de fondo y estos paliativos no fueron suficientes. Eso generó una nueva crisis cíclica, que debió haber estallado en 2016 y explotó en 2018.

-¿Cuál fue el punto de inflexión?

-Hubo un exceso de optimismo y, por lo tanto, de gasto en 2016 y 2017, y eso llevó a la necesidad de hacer un ajuste, muy recesivo, en 2018.

-¿Dujovne hizo lo que pudo o se equivocó?

-[Piensa] Yo era partidario de un plan de estabilización que terminara con la inflación y eso requería control del tipo de cambio y el FMI no estaba de acuerdo. Eso le hizo daño a la Argentina innecesariamente. En ese contexto, Dujovne hizo lo que pudo.

-¿Se negoció mal con el FMI?

-No, era un tema de confianza. Si había un mercado libre de cambio, había confianza, porque nadie trae los dólares si le dicen que no los va a poder sacar.

-¿Hacía falta endeudarse tanto?

-Dos tercios del endeudamiento de Macri fue para pagar deuda del gobierno anterior, con lo cual evidentemente hacía falta. Lo que pasa es que había deudas ocultas o que la gente no tenía muy en la cabeza, como la deuda del Club de París, la de los fondos buitre, que no habían pagado, o la que tenía el Estado con el Banco Central. Cuando llegó Macri había una deuda de 150.000 millones de dólares.

-¿Qué opina de las primeras medidas económicas de Fernández?

-No hay medidas económicas todavía. Lo único que tenemos son los discursos del ministro, que dice que va a un equilibrio macroeconómico y a un plan integral que lleve a bajar la inflación. Creo que es lo que hay que hacer. Lo que no estoy seguro es de si lo van a hacer.

-¿Hay un poder bifronte, compartido por Alberto Fernández y Cristina Kirchner?

-El Presidente en la Argentina es una persona muy poderosa, muchísimas cosas dependen de su sola firma. En ese sentido, me parece que gobierna el Presidente. Ahora, el jefe político del oficialismo es claramente la expresidenta. Eso es inusual.

-¿Cual sería el camino para que Juntos por el Cambio pueda volver al poder?

-Hay que pensar más en la Argentina que en nosotros. Tenemos que hacer todo lo posible para que el Gobierno no fracase. Hay que tener equilibrio macroeconómico bajando la inflación y bajando la pobreza. En 2021 y 2023 tiene que ganar el que represente mejor las necesidades del pueblo en ese momento. Si somos sensibles e inteligentes, podríamos ser nosotros.