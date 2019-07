Federico Pinedo: "Dediqué 12 años de mi vida a pelearme con el kirchnerismo"

Después de 16 años, Federico Pinedo dejará el Congreso 16:41

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2019 • 13:48

Tras 12 años en el Congreso, Federico Pinedo , Senador de la Nación y Presidente Previsional del Senado se despedirá de la carrera política el 10 de diciembre y volverá a su vida privada. En diálogo con Eleonora Cole en PM , por LN+ , hizo un balance de su recorrido como funcionario.

-16 años para estar en el Congreso es mucho tiempo

-Para estar en el Congreso es mucho tiempo. Entré en el 2003 con los Kirchner a la Cámara como opositor y salí de la Cámara de Diputados en 2015 cuando se fue Cristina Kirchner . Dediqué 12 años de mi vida a pelearme con el kirchnerismo.

- ¿Cuál es el balance?

-Interesante. Yo diría que lo que aprendí es que se puede construir un sistema político de respeto y de hacer primar los acuerdos. Hay un espacio grande en la democracia, que hemos visto más en los últimos tres años y medio, de construcción. Eso es una gran experiencia para la Argentina, me parece que por ahí es el camino y que es bueno que eso se fortalezca y supongo que es lo que va a pasar. Estamos aprendiendo a convivir sin descartar la posición del que piensa diferente.

-Con algún trago amargo seguro te vas después de 16 años en el Congreso: ¿Cuál marcarías?

-No, no sé. Hay un montón de momentos desagradables.

- ¿Cómo cuáles?

-Hay algunos debates muy violentos. Recuerdo con mucha tensión la 125, el tema de las retenciones fue un debate muy fuerte. Hubo otros muy importantes como el tema del aborto así que tengo buenos recuerdos, muy buenos recuerdos. Debe ser que se me quedan los buenos, los malos se te van.

-Con una clara posición en contra de la legalización del aborto, ahora que dejás el Senado, ¿cómo crees que va a seguir?

-Creo que son temas muy centrales de la convivencia y cuando hay temas así no se trata de ganarle al otro por un voto. A mí me parece que deberíamos tener consensos más grandes, por eso en ese debate lo que sugerí es que no había que tomar posiciones tan extremas que en este caso pasaban de penalizar a la madre que hizo el aborto de un chico a meter preso un médico por no hacerlo. Lo que hay buscar es un lugar que tenga más consenso, por ejemplo, que las madres no tengan prisión. Tenés que tener buena voluntad y un poco de respeto por la opinión del otro.

-¿Sentís que eso no pasó?

-No, no pasó. Se tomaron posiciones muy extremas y trataban de ganar por un votito, dando vuelta el voto de un tipo y no era para hacer eso, era un tema para construir un acuerdo de respeto. Creo que hay espacio para hacer eso, pero hay que hacerlo con buena fe.

-Hay debates muy fuertes, pero también habrá otros que habrán sido más tediosos. Recuerdo bien el momento en que trascendió el dibujo que hiciste en el 2017, se discutía en ese momento la ley de presupuesto y hasta lo subiste a tu cuenta de Twitter

-Puede ser, me funciona así la cabeza. Estaba hablando Cristina, me acuerdo. Si me agarra un psicólogo lo explicaría mejor.

-¿Pasa mucho esto en el Senado?

-Algunas veces pasaron cosas peores. Me acuerdo que un día estábamos votando una ley complicada y yo le mandé un mensajito a Rogelio Frigerio diciendo 'la senadora fulana cambió su voto', no me acuerdo qué cosa había dicho y te sacan fotos de arriba con zoom y se te meten en tu teléfono que es una violación de la intimidad absoluta, pero bueno eso lamentablemente pasa.

-Vos esto te lo tomaste con humor, pero el debate fue 'estamos pagando a un Senador para que dibuje', ¿por qué sucede esto?

-Vos podés oir lo que están diciendo y que tu cabeza funcione como un masaje. De todas maneras hay muchas veces que no oís lo que están diciendo porque el debate es tedioso. Nadie puede estar diez horas oyendo cosas que por ahí hay casos que te das cuenta que están haciendo un discurso para quedar bien con no sé quién y tarda 25 minutos.

-Muchas veces son más discursos que debates

-Claro, hablan para la tribuna más que para tratar de construir alguna cosa.

-Otro de los momentos que uno recuerda es las 12 horas en que fuiste Presidente de la Nación

-Me hace gracia, todos me cargan con eso. Tengo una cuenta de Twitter que hicieron unos amigos kirchneristas que dicen barbaridades de nosotros todo el tiempo, pero bueno, son simpáticos.

- ¿Cómo viviste eso?

-Eso fue, lamentablemente, una falta de respeto al sistema democrático. Me parece que la ex presidenta tendría que haberle dado la derecha a la persona que los argentinos habían votado para que los represente, pero no pasó, tratamos de hacer un acuerdo, no se llegó, y bueno, ya está. Fuimos por el camino institucional.

-Uno se lo toma a la risa, pero habla de lo que sucedió...

-Una cosa triste, probablemente los dos lados no veían lo del otro. Tal vez Cristina estaba pensando tanto en ella que no veía la otra parte de la realidad. No todo es confrontación con la persona que es tu alternativa en la democracia, la Argentina es algo más grande que los dos y hay que darse cuenta que uno tiene que tener un lugar más modesto. No sos un rey, sos un vecino.

-Esto lamentablemente llegó hasta los Estados Unidos

-Barack Obama me cargó, me saludó y me dijo 'Así que vos sos el mejor presidente de la historia de la democracia del mundo' y le dije 'No, usted también'.

- ¿Qué pensás hacer después del 10 de diciembre?

- Si hay algo muy importante para hacer para la Argentina yo siempre voy a estar para hacerlo, pero me estoy preparando para la vida privada, para trabajar de lo mismo que trabajaba antes.