Felipe Solá corrigió a Santiago Cafiero por Twitter y lanzó una dura crítica: “Es increíble que no esté enterado”

El paso del canciller Santiago Cafiero por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sigue teniendo repercusiones. Tras los cruces con la oposición, Felipe Solá, quien fue removido de su cargo en la Cancillería en septiembre del año pasado, criticó parte de los dichos de ayer del funcionario, quien defendió el acercamiento de la Argentina a Venezuela y lamentó que desde el gobierno de Mauricio Macri hasta su gestión haya habido un distanciamiento del país gobernado por Nicolás Maduro.

“La República Argentina nunca rompió relaciones con Venezuela. Tiene un Encargado de Negocios que siempre nos mantuvo bien informados. Es increíble que usted no esté enterado siendo canciller”, escribió en su cuenta de Twitter Felipe Solá, arrobando a Cafiero.

La corrección expuesta en redes por Solá apuntó a una de las frases pronunciadas por Cafiero al justificar la decisión del Gobierno de, según dijo, reestablecer relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, además de criticar la política del gobierno de Mauricio Macri para con esa nación.

“Pensamos que fue algo muy nocivo romper relaciones [con Venezuela], porque la Argentina se privó de tener información de primera mano, de tener un vínculo con empresarios argentinos que desarrollan sus funciones ahí”, dijo en respuesta a las consultas planteadas por los opositores Juan Carlos Romero (Salta) y Julio Martínez (UCR-La Rioja) y de ese modo provocó la reacción de su antecesor.

"Pensamos que fue algo muy nocivo romper relaciones..."@SantiagoCafiero. La RA nunca rompió relaciones con Venezuela. Tiene un Encargado de Negocios que siempre nos mantuvo bien informados. Es increíble que Ud. no esté enterado siendo Canciller. — Felipe Solá (@felipe_sola) May 4, 2022

Solá fue removido del Gobierno el 17 de septiembre pasado cuando el presidente Alberto Fernández realizó diversos cambios en el Gabinete como consecuencia de la derrota electoral sufrida en las PASO ese mes. Desde entonces, el ex canciller cuestionó la manera en la que fue destituido y expresó sus cortocircuitos con Fernández.

Según había confirmado LA NACION en aquel momento, había sido el propio Cafiero quien le comunicó la decisión a Solá, que por entonces se encontraba de viaje en la ciudad de México para participar de una cumbre de la Celac, a la que finalmente no asistió.

“Sí. La forma en la que recibí la noticia, que fue por un llamado de Cafiero, no me pareció la apropiada y se lo hice saber al Presidente. La Cancillería funcionaba y yo pensé que no iba a haber cambios”, había criticado en una entrevista con CNN.

También había cuestionado la elección de Cafiero en ese cargo, aunque en ese momento ponderó la cercanía del funcionario con Fernández. “No tengo todavía una perspectiva de cómo será su Cancillería. Creo que lo que tenga de inexperiencia lo puede solucionar con la cercanía que tiene con el Presidente, que es muy importante para el canciller. Creo que Cafiero tiene esa ventaja, como también tiene otras desventajas como la inexperiencia en la política y en lo diplomático. Hay que verlo caminar”, había expresado.

Tras ese abrupto despido, Solá se acercó más a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al Frente de Todos; incluso, el mes pasado dio una charla en el Instituto Patria, y con su crítica a Cafiero en ese tuit, ahonda aún más la interna en la coalición de gobierno.

Ayer el ministro de Relaciones Exteriores concurrió a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para brindar un informe sobre la política de la Cancillería. Allí expresó eso dichos cuestionados por Solá y realizó una polémica argumentación para defender la actitud de Gobierno frente a Venezuela: aseguró que varios países de la región violan derechos humanos, entre los que citó a Colombia, Chile y la propia Argentina, y no sólo en Venezuela.

“La Argentina ha planteado en muchas oportunidades que en Venezuela hay violación de los derechos humanos. También hay violación de derechos humanos en Colombia, en Chile hubo violación de derechos humanos, en nuestro país tenemos violación de los derechos humanos”, afirmó Cafiero, argumentación que originó una gran polémica en el arco opositor.