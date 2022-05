El exabrupto de Martín Tetaz contra el oficialismo por no haber aceptado tratar la reforma del Monotributo

El diputado de Evolución Radical Martín Tetaz se expresó molesto con el oficialismo luego de que hayan frenado su proyecto de reforma de ley del monotributo en el Congreso de la Nación.

“Nosotros quisimos tratar la reforma del monotributo para mejorarle la vida a 3 millones de tipos que laburan y producen en Argentina. Bueno, el oficialismo no nos dejó tratarlo. A pesar de que lo hicimos por el reglamento. Hay un artículo del reglamento que es el 109 que dice cómo lo tenés que presentar”, dijo Tetaz, y exclamó: “Se c... en el reglamento, se lo voy a decir en francés porque estoy caliente con este tema. Se pasan el reglamento por donde la espalda pierde su honroso nombre, digámoslo de esta manera. Los hijos... no lo quieren tratar”.

Durante una entrevista con Jonatan Viale, en Radio Rivadavia, el economista apuntó contra el Frente de Todos, luego de una fuerte discusión que protagonizó con Carlos Heller en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El enojo de Tetaz se debe a que, durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Heller, se notificó que la modificación del régimen de monotributo no sería incluida en el tratamiento del día. “No tratan los temas en el Congreso porque saben que les vamos a ganar”, dijo. Y argumentó: “Es difícil para ellos votar en contra de una mejora que beneficia a tres millones de trabajadores”.

Carlos Heller en la sesión en una sesión de la Cámara de Diputados. Ignacio Sánchez

El proyecto que impulsó un grupo de diputados nacionales encabezados por Tetaz busca modificar el régimen de monotributo y propone una categoría inicial para que nadie pague impuestos. Además, promete beneficiar a tres millones de emprendedores, comerciantes, profesionales y trabajadores de oficio.

“El nuevo régimen simplificado tiene una categoría inicial, para que nadie pague impuestos durante el primer año de actividad; sea un comerciante, un emprendedor o un profesional recién recibido. El criterio es que el Estado debe apoyar y no castigar las nuevas actividades”, había precisado el economista.