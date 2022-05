Mariana Zuvic denunció que el kirchnerismo quiere dar un golpe de Estado contra Alberto Fernández

La diputada de Juntos por el Cambio, Mariana Zuvic, analizó el martes la estrategia que Cristina Kirchner puso en marcha para desvincularse de la crisis que afronta el Gobierno de Alberto Fernández. “Está desatando un golpe y está redoblando la apuesta”, anticipó en diálogo con Luis Majul, por LN+.

Las declaraciones de la legisladora se producen en el marco de la reciente intervención de la vicepresidenta que, a través de un hilo en Twitter, profundizó su división con Fernández. “Se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión”, disparó en uno de los posteos dentro de la plataforma.

Consultada sobre una presunta intención de la expresidenta de querer “voltear” al Presidente, Zuvic repasó: “Está manifestando ese deseo desde el día que perdieron las elecciones legislativas en 2021. Lo hizo a través de la carta que publicó, que era manual de operación. Allí, fue marcando los pasos a seguir”.

“El próximo paso fue la estafa en el tratamiento del presupuesto presentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán”, enumeró y agregó: “Después de que su hijo Máximo Kirchner pudriese la sesión, este último renunció también a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados”.

Una vez terminó de mencionar algunos de los hitos del aparente plan de la vicepresidenta, la diputada de JxC resumió: “Está desatando un golpe desde aquellas elecciones. Y ahora redobla la apuesta con sus dichos”. Tras hacer esa aclaración, insistió en la importancia de entender “quiénes van a acompañarla en este juego”.

“Lo que nosotros entendemos los siguiente: ella está coqueteando con la posibilidad de elecciones anticipadas. Por eso, está radicalizando la embestida para salvarse no solo ella sino también quienes la apoyan y acompañan. No hay golpe o no se efectivizaría este golpe se no hubiese una tensión”, detalló Zuvic.

Con respecto al rol del Presidente en la interna, señaló que no hace más que “recibir esos golpes” y “no emitir ningún tipo de respuesta”. “Acá no hay una decisión política de Alberto Fernández de gobernar, sino de acompañar y ver cómo hacen para minimizar el costo altísimo que van a tener en 2023″, opinó.

Zuvic puntualizó en que la permanencia en el poder de Kirchner y su intención de separarse de Alberto Fernández no son los únicos objetivos que motivan su maquinación. “Ella necesita fueros”, consideró en clara alusión a las causas judiciales irresueltas y de las que forma parte la vicepresidenta.

“De la única manera en que puede continuar con fueros es en el Senado de la Nación y la única manera de hacerlo es tomando en cuenta lo que pasó en 2003 en la provincia de Buenos Aires. En 2003, hubo elecciones anticipadas en el mes de abril y en octubre se celebraron la instancia de senador”, precisó.

En los últimos tramos de la entrevista, insistió en que “van a querer llegar a lo mismo para sostener la Provincia, para que los intendentes del conurbano le garanticen el apoyo y para acordar con el PJ el nuevo candidato a presidente”. “Solo pude llegar a ocurrir si se aprueba una iniciativa en Diputados”, completó.