Felipe Solá: "No hubo costo político por las declaraciones de Carlos Raimundi"

El Canciller Felipe Solá Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk / LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2020 • 03:48

Tras la polémica que se generó a raíz de las declaraciones del representante argentino en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, el canciller Felipe Solá negó cualquier tipo de rumor en base a su renuncia o la de Raimundi y consideró al episodio como un "caso cerrado", que no provocó ningún "costo político".

"Hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones de los derechos humanos", había dicho Raimundi ante la OEA, lo que rapidamente despertó fuertes críticas por parte de la oposición argentina y venezolana, y generó malestar dentro del propio Gobierno.

"El problema es que Raimundi no dijo la preocupación que tiene Argentina por los Derechos Humanos en Venezuela, sino que decidió decir lo que pensaba y un embajador tiene que decir primero lo que le instruyen", aclaró Solá. Y en esa misma línea, agregó: "Quizás a Raimundo no le quedaron claras las instrucciones".

Sostuvo que la Argentina tampoco rechazó el informe que da cuenta de las violaciones a los derechos humanos en el país caribeño."Raimundi no juzgó si era bueno o malo el informe Bachelet", explicó Solá

De todas formas, el canciller contó que llamó Raimundi y habló con él acerca de la situación que calificó como un "caso cerrado". Asimismo, Solá dijo que las declaraciones del representante argentino ante la OEA no tuvieron un costo político y desestimó cualquier tipo de rispidez con el Presidente. "No solamente no renuncié, sino que nunca me sentí más lejos de hacerlo", resaltó Solá quien también negó haber conversado con Fernández sobre una eventual dimisión de Raimundi.

A lo largo de la entrevista con Romina Mangel, por A24, Solá destacó que el Gobierno reconoce que en Venezuela hay violaciones a los derechos humanos y bloqueos físicos y financieros que golpean a la sociedad.

Según publicó LA NACION, en Cancillería indicaron que la opinión de la Argentina no cambió respecto de los últimos meses. "Hay preocupación por los derechos humanos, rechazo al bloqueo como herramienta de solución y a una intervención militar. Acompañamos la preocupación por lo que dicen los informes", señalaron.

Sin embargo, durante la entrevista Solá remarcó que hay una utilización por parte de la oposición en relación a la situación que atraviesa el país caribeño. "Se usa a Venezuela y cualquier declaración sobre Venezuela como parte de la grieta. Lo que es importante es que Argentina no está sola en su posición (en la OEA)", sostuvo Solá.

Conforme a los criterios de Más información