Un juez declaró nulo el protocolo antipiquetes y el gobierno apelará: “Ni un paso atrás”, dijo Bullrich

El juez federal Martín Cormick declaró nulo el protocolo antipiquetes implementado por la administración de Javier Milei, bajo el comando de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, antes de pasar al Senado. En su fallo, el magistrado consideró que el protocolo -utilizado para controlar y restringir las manifestaciones callejeras- tiene vicios en su conformación legal.

Según pudo saber LA NACION, el gobierno nacional apelará la decisión del juez Cormick, que dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Seguridad que estableció el protocolo antipiquetes. La decisión de recurrir el fallo del magistrado fue confirmada a este medio por fuentes de la cartera que ahora dirige Alejandra Monteoliva.

El protocolo antipiquetes comenzó a aplicarse en el inicio de la gestión de Bullrich, en diciembre de 2023. “Esto es político. Se va a apelar”, agregaron las fuentes consultadas. “El 70% de los argentinos está a favor del protocolo”, apuntaron.

El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos.



¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno.



¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización.



Los… pic.twitter.com/2jmlBlEsjV — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 29, 2025

Se trata del tercer fallo de Cornick contra el Gobierno nacional en menos de una semana, luego de que la anterior fallara para ordenar que se implementara la ley de financiamiento universitario, cuya derogación buscaba el gobierno. Este lunes, en tanto, favoreció a los diplomáticos que estaban en litigio con la Cancillería.

Cornick es titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 y respecto del protocolo antipiquete hizo lugar a una acción de amparo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En su resolución, el magistrado consideró que el protocolo tiene vicios en su conformación legal.

Facultades

Según el escrito del juez, el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución Nacional reserva de manera exclusiva para el Poder Legislativo, afectando así la división de poderes. “Es legítimo”, contrapusieron desde la cartera de Seguridad.

SIN PROTOCOLO NO HAY ORDEN, HAY CAOS



Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina. No vamos a dar un paso atrás: la vamos a apelar.



Este Protocolo tiene… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) December 29, 2025

“No vamos a dar un paso atrás. Vamos a recurir contra esta medida que va en contra de los argentinos. Sin protocolo vuelve el desorden. Sin protocolo, no hay orden”, aseguraron fuentes de la cartera, que tras el cambio de mando sigue con la línea bajada por Bullrich y que cuenta con el respaldo del presidente Milei.

“Vamos a defender el protocolo, es la herramienta que garantiza la paz social”, agregaron. E insistieron en que “es mentira que le falta fundamentos al protocolo”, uno de los argumentos que dio el juez Cormick.

“Lejos de limitarlos, el protocolo garantiza el ejercicio de derechos constitucionales. Bajo ningún punto de vista limita el derecho de manifestarte y peticionar a las autoridades”, agregaron las fuentes oficiales y aseguraron que el sistema utilizado también “ordena de la metodología”.