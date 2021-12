Fernanda Vallejos habló sobre los audios en los que insultó a Alberto Fernández: “Fue un momento muy doloroso”

La diputada Fernanda Vallejos se refirió después de mucho tiempo a los explosivos audios que fueron difundidos días después de las PASO de septiembre en los que descalifica con dureza al presidente Alberto Fernández. “Era mi opinión, en ese momento habían pasado 48, 72 horas y no había habido cambios. Fue un momento muy doloroso”, explicó.

De este modo, justificó sus declaraciones, tras la derrota que registró el oficialismo en las primarias de septiembre. “Fue en el marco de un momento de descarga, de catarsis, en medio de un profundo temor y de mucha angustia, de no poder recuperarnos de una derrota muy dura como fue la de las PASO”, dijo.

La diputada ultrakirchnerista fue repudiada por la serie de insultos que desarrolla en el audio. “Fue una conversación privada y forma parte de prácticas que hay que desterrar en el ejercicio de la política y de los medios de comunicación. Me parece que hay responsabilidades mutuas”, argumentó esta noche en diálogo con TN.

En uno de los audios que se difundió, dice sobre Alberto Fernández: “El tipo está atrincherado, como [Martín] Redrado en el Banco Central, en la Casa Rosada. Y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad. No lo quiere nadie”, se escucha a Vallejos en un fragmento del audio que dura 11 minutos y agrega: “La derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri. Mirá si van a votar a este mequetrefe”.

Vallejos: "Le estamos regalando la vuelta a la derecha, va a ser una catástrofe"

“Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en el escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina que había escuchado el mensaje de las urnas como dijo hipócritamente el domingo. Además de ciego parece que es sordo porque jamás ha escuchado nada de Néstor ni de nadie, no solamente no lo hizo, no lo quiere hacer”, también se escucha decir a Vallejos en el audio que está dirigido a un tal “Pedro”.

Tal como argumentó hoy, el Frente de Todos venía de una victoria muy importante en 2019 y la derrota de las PASO fue un golpe muy duro para la coalición de gobierno. “Muchos votantes de nuestro Frente estaban muy desilusionados con las políticas o con una parte de las políticas que se habían llevado adelante”, agregó. Y aclaró: “Fue más que bronca. El resultado adverso que sufrimos en las PASO significaría potencialmente para nuestra coalición el retorno de aquellas políticas que tanto daño le hicieron a nuestra economía y a nuestra gente”.

En otro momento, Vallejos fue consultada sobre si seguía pensando eso del propio Fernández o si se trató de una declaración impulsiva. “En términos personales, lo conozco poco. Me parece una persona muy agradable. Lo que me parece que tenemos que empezar a naturalizar es que es saludable el debate democrático”, dijo.

Por último, concluyó: “Lamentablemente, se violó una conversación privada, estamos hablando de un delito. Estas cosas están naturalizadas porque esta no es la primera vez que ocurre. Pero yo se que no se filtró por Pedro, aunque no puedo decir cómo ocurrió”.