Fernández defendió a Grabois: "Está genuinamente preocupado por la pobreza"

El candidato del Frente de Todos reivindicó la convivencia de "visiones distintas" en el Frente de Todos

Una semana después del revuelo que provocó la propuesta de Juan Grabois de avanzar con una reforma agraria, Alberto Fernández salió en defensa del dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y ubicó su opinión dentro de los disensos que conviven dentro del Frente de Todos, a los que consideró positivos y valorables.

"A Grabois se lo intenta demonizar permanentemente. Pero la verdadad es que es un hombre que genuinamente está preocupado por la pobreza y que genuinamente cree que a muchos agricultores hay que darles la oportunidad de tener su tierra para labrarla", planteó Fernández en una entrevista con el diario La Gaceta, de Tucumán. El candidato a presidente aludió la sugerencia de reforma agraria en sí, aunque aclaró que es una iniciativa con la que no coincide. "Es la opinión de una persona a la que yo valoro mucho, que no es necesariamente mi opinión", dijo.

En el mismo sentido, Fernández advirtió sobre una contradicción entre una de las críticas más repetidas al kirchnerismo más duro y las que ahora se le hacen a Grabois. "Tantos años nos quejamos de la imposición de un discurso único que ahora pareciera ser que lo que pretenden es que yo imponga un discurso único, que yo les diga a todos que tienen que pensar como yo. No es así. La mejor política es la política en la que se debate, se confrontan ideas, se sacan síntesis y a las síntesis las respetamos todos. Creo que ese es el camino", opinó.

Fernández completó el razonamiento con un tiro por elevación a quienes cuestionan las diferencias hacia adentro del espacio político que lo tiene como candidato. "Están todos muy atentos a lo que pasa en el Frente de Todos. Pero en otros frentes electorales pasan cosas parecidas. ¿O acaso algunos radicales son lo mismo que [Elisa]Carrió. ¿O acaso [Mauricio] Macri es lo mismo que Ricardo Alfonsín? No. No son lo mismo. En los frentes políticos existen estas diferentes visiones. El secreto es que puedan convivir y respetarse".

El pedido a los piqueteros

En este punto, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner volvió sobre su frase de ayer, según la cual las organizaciones sociales que por estas horas protestan contra el Gobierno deberían "dejar las calles". Dijo que quienes se manifiestan son personas que "han sido olvidadas y expulsadas por el sistema" y concedió que "no encuentran otra forma de llamar la atención que no sea saliendo a la calle para advertir que están pasándola muy mal". "Desde su lugar yo entiendo el reclamo", aseguró. Y entonces sí, explicó la frase de ayer. "El problema es que cuando uno sale a la calle no sabe como son las fuerzas que reaccionan. Y yo lo que no quiero es que alguien salga lastimado y cosas peores. Quiero preservar la vida y la salud de todos. Ya todos tenemos en claro cuál es el problema, también el Gobierno. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos de resolverlo", planteó.

Por otro lado, desde Tucumán, adonde viajó ayer para participar de la celebración por el día de la Industria local junto con el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, los jefes de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña y un grupo de gobernadores, Fernández cuestionó las rebajas en el IVA y en el impuesto a las Ganancias que el gobierno de Mauricio Macri dispuso en un intento por amortiguar los efectos de la crisis, pero que provocaron duras críticas de las provincias. Fernández se puso del lado de los gobernadores.

"Estoy de acuerdo con que los sectores más empobrecidos no paguen IVA, porque la están pasando mal. Lo que no me parece razonable es reducir el IVA para todos, porque entonces alguien que vive en Puerto Madero, donde están los ingresos per cápita más altos de Buenos Aires, paga la leche lo mismo que paga la leche quien vive en un barrio de emergencia. Me parece que eso merecía un mejor estudio", analizó.

Enseguida avanzó sobre la reducción en el mínimo no imponible de Ganancias. "También merecía un mejor estudio lo que se hizo sobre Ganancias, porque al final, entre las dos cosas, hay entre 1000 y 2000 millones de pesos que cada provincia ha perdido. Esa pérdida es prácticamente una nómina salarial por provincia. Es un enorme déficit que le generan a las provincias. Eso debió haberse pensado más, pero el deseo electoral y la vocación de ganarse la simpatía de un electorado que le era esquivo llevó al Gobierno a pensar y actuar de esa manera", fustigó.