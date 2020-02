Alberto Fernández en Alemania Crédito: Presidencia

Un balance muy positivo de la gira, una sumatoria de respaldos internacionales y una advertencia velada para los acreedores privados de la Argentina: la Nación no va a seguir los pasos de Axel Kicillof si llega a la misma situación que enfrentó la provincia esta semana, cuando debió pagar a los acreedores por falta de acuerdo.

"Comprendo perfectamente bien al gobernador, pero va a ser muy difícil poder seguir la lógica del gobernador", dijo hoy el presidente Alberto Fernández al finalizar sus actividades en París y antes de emprender su regreso por la noche a la Argentina.

De ese modo pareció enviarles un mensaje a los bonistas, respecto de que no proyecten a nivel nacional la solución a la que recurrió Kicillof, cuando al no lograr que el 75 % de los acreedores aceptaran su propuesta de postergación del vencimiento, debió pagar 250 millones de dólares, más los intereses.

En un diálogo con la prensa, Fernández también planteó que también con la deuda contraída en pesos sería muy cauto y dejó en claro que no está dispuesto a emitir para hacer frente a esos pagos. "Hay que esperar, igual para el caso es lo mismo, porque nosotros también tenemos disciplina fiscal, no vamos a andar emitiendo dinero a lo loco, y menos para pagarles a los acreedores", dijo cuando le preguntaron por la deuda en moneda nacional.

"Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es una decisión que comprendo perfectamente al gobernador. Nosotros estamos trabajando de buena fe en la negoación de la deuda. Ese fue un vencimiento que cayó anticiapamente en dólares, y no quisimos que nadie piense que quisimos defaultear, queremos encontrar una solución real a la deuda sin caer en default, pero también sabemos que la deuda es insostenible y que va a ser imposile cumplir con las obligaciones", completó la idea.

Desde que la renegociación bonaerense ingresó en su etapa decisiva, la Casa Rosada buscó transmitir la idea de que las estrategias estaban coordinadas, pero al mismo tiempo que la responsabilidad de resolver el tema correspondía a la provincia, incluso al rechazar la posibilidad de auxiliarla financieramente.

Fernández realizó un balance muy positivo de su viaje a Europa, en donde pasó por Italia, Alemania, España y Francia. Según su definición, a partir de su gestión, "el acuerdo con el Fondo está más cerca ahora".

"La gira salió como quería que saliera. En algún momento sentimos dos cosas. La necesidad de plantearle a Europa de que Europa es importante; y segundo, plantearle a Europa lo que nos pasa y pedirles su ayuda", explicó Fernández, quien resaltó cada una de las reuniones que mantuvo con el primer ministro de Italia, Giuseppe Conti; con la canciller de Alemania, Angela Merkel; con el presidente de España, Pedro Sánchez; y con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Un párrafo especial le dedicó al Papa, con quien se vio en el inicio de su gira. "Siempre es muy gratificante para mí hablar con él, y él sabe cuánto valoro y pondero sus juicios, donde pudimos hablar además de los problemas que tiene la Argentina, y que de algún modo ese fue el inicio de lo que ayer culminó en el Vaticano con el seminario sobre la situación actua, sobre el capitalismo, la deuda, todas muy personas muy importante". No mencionó el Presidente el tema del aborto, que es el único punto de diferencia con Francisco.

Cuando le preguntaron si lo había sorprendido el apoyo del Pontífice a la renegociación de la deuda, el Presidente dijo que lo sorprendió sino que le alegró que haya público lo que él había escuchado en privado cuando tuvo la audiencia privada con él.

"No, no me sorprendieron porque en la charla privada con él hablamos de la Argentina y tuvimos una visión muy parecida en materia económica y en materia social, la necesidad de resolver el tema de la deuda para poder crecer, y la necesdidad de que los argentinos dejemos de pelearnos por zonceras y pararnos de lugar de enfrentarnos y unidos podamos enfrentar la crisis".

Como conclusión de todos los encuentros, Fernández puntualizó el cambio de posicionamiento relativo de la Argentina en su negociación con el FMI, su objetivo central en materia de política exterior.

"Yo creo que siempre hay una instancia de diálogo y negociación y yo siento que estamos más acompañados que antes. Hace una semana nos sentíamos un poco más solos, y ahora nos sentimos acompañados por las gandes potencias europeas", expresó Fernández, quien se reinvindicó como un europeista.