El presidente electo brindó breves declaraciones a la prensa esta tarde

26 de noviembre de 2019 • 15:50

El presidente electo, Alberto Fernández, dijo que no le pedirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) los US$11 mil millones que restan del acuerdo que firmó el gobierno de Mauricio Macri. "Yo quiero dejar de pedir, y que me dejen pagar", agregó, sobre las futuras negociaciones para pagar la deuda.

Sobre el futuro del acuerdo con el FMI, Fernández remarcó su voluntad de pagar las deudas de la Argentina, pero subrayó que se necesitará "tiempo" para que el país se desarrolle y la economía se active.

"Si tenés un problema, porque estás endeudado, ¿vos creés que la solución es seguir endeudándote?", dijo Alberto, en una entrevista con Radio con Vos, cuando le preguntaron por los fondos del pacto con el FMI que aún no se desembolsaron. "No es la solución. Creo que la primera regla es dejar de pedir", añadió.

"No sé si va a venir el dinero [que resta] del acuerdo, un acuerdo que dice que le van a mandar a la Argentina alrededor de 57 mil millones de dólares y le han dado hasta acá 45 mil millones, quedan alrededor de 11 mil millones. ¿Tengo un problemón y voy a pedir 11 mil millones más? Yo lo que quiero es dejar de pedir y que me dejen pagar", sostuvo.

Y en ese sentido, enfatizó: "Podemos hacerlo, absolutamente".

Luego remarcó: "Yo intento ser una persona seria. Una persona que te dice 'voy a hacer tal cosa' y vos sabés que lo va a cumplir. Yo no quiero firmar acuerdos que no vamos a cumplir. Esos acuerdos ya los firmó Macri. Firmó uno, dos, tres, y no cumplió ninguno", sostuvo, en relación al Presidente que dejará el mando el 10 de diciembre.

"Queremos que no nos presten más plata, pero que dejen que nos desarrollemos. Discutamos el tiempo que necesito para poder desarrollarme, pero no me den más plata", agregó.

"Necesitamos reactivar la economía para poder pagar y resolver el problema de la deuda con sensatez", agregó.

E hizo una analogía: "Es como un tipo que tomó mucho y está un poco borracho. La solución no es seguir tomando. La solución es dejar de tomar", deslizó Fernández, que asumirá como presidente el 10 de diciembre.