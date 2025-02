Ficha limpia: Diputados dio media sanción al proyecto de Milei y el kirchnerismo denunció “proscripción”

📌22.00 | Del “Segurola y Habana” de Germán Martínez al cruce de Pichetto con la izquierda: todas las perlitas del debate en Diputados

A lo largo de un tenso debate en Diputados, la discusión por Ficha Limpia en Diputados suscitó todo tipo de cruces, denuncias, e incluso algunas chicanas, en gran medida entre diputados de Unión por la Patria y el oficialismo. Tampoco faltaron las perlitas.

Uno de los momentos más encendidos de la jornada se dio cuando el jefe de la bancada de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, y el presidente de la Cámara, Martín Menem, se sumieron en un tenso ida y vuelta al punto tal que el legislador kirchnerista se levantó de su banca, se acercó al estrado del titular de la Cámara baja y lo desafió con una frase que popularizó Diego Maradona: “En donde quieras. Segurola y Habana”.

Todo ocurrió cuando el diputado de UP pidió intervenir por fuera del orden y dijo que sus expresiones iban a ser contra Menem. “¿Me da la palabra? Deme la palabra. Es contra usted por lo que acaba de hacer”, indicó Martínez, al dirigirse al titular del cuerpo. “No, tiene la palabra la diputada Mónica Litza”, respondió Menem, mientras se escuchaban gritos. “Tiene la palabra la diputada Mónica Litza. Diputada Litza, por favor”, insistió el riojano.

En eso, Martínez intentó hablar pero tenía el micrófono apagado. “¿Qué está pasando pre...?”, “Presidente”, se escuchaba decir al jefe de UP. “Diputada Litza, por favor, comience”, pidió Menem. “Cuando uno tiene el desarrollo de una sesión y hay algo que para un bloque va en contra de los privilegios estipulados... Nos tiene que dar la palabra. No importa si se generó una mayoría para no poder hablar de nada, está totalmente equivocado, déjeme hacer la cuestión de privilegio”, reclamó el legislador. Sin embargo, Menem le contestó que debía plantearla “cuando corresponda”, mientras el representante de UP le achacaba: “En el momento en que me lo está negando está yendo en contra de mi privilegio”.

Pero, la hostilidad no terminó allí. Horas más tarde, se viralizaron en redes sociales imágenes de un nuevo cruce entre Menem y Martínez. Esta vez, la discusión se dio a centímetros del estrado del titular de la Cámara baja. El video muestra como ambos discuten de manera agitada y con gestualidades. En un punto, puede escucharse a Martínez cuando invita a pelear a Menem: “Donde vos quieras. Donde vos quieras. Segurola y Habana”. El legislador hizo uso de una reconocida frase que acuñó Diego Maradona durante su pelea con Julio Cesar Toresani -también conocido el Huevo- en el partido que Boca Juniros y Colón disputaron en 1995.

Otro de los cruces que no pasó desadvertido fue el del jefe de la bancada de Encuentro Federal, Miguel Pichetto y la diputada izquierdista Vanina Biasi que se desató mientras el jefe de la bancada de Encuentro Federal le reclamaba al Gobierno que -a través de las fuerzas federales- haga una inmediata detención del líder de la RAM Facundo Jones Huala por las declaraciones en las que reivindicó “los sabotajes y los atentados incendiarios”, así como también “la lucha armada”. Todo ello, en medio de la emergencia declarada por los incendios que azotan a las provincias de Chubut y Río Negro

“Me pregunto cuándo las fuerzas federales van a proceder a detener al señor Jones Huala como instigador de los incendios”, expresó Pichetto primero. Lo que derivó en una inmediata reacción de la diputada Vanina Biasi, que gritaba desde su banca, mientras el titular de la Cámara baja, Martín Menem, le pedía silencio.

“Es instigador... No me importa lo que piense [Biasi]. Son trotskistas. En la Unión Soviética saben donde hubieran terminado, ¿no? No existe más el trotskismo en el mundo, pero nunca me importó lo que piensan. Entre ellos y yo hay algo personal, no tengo nada que ver”, indicó Pichetto.

23.50 | Zaracho: “Los sucios de verdad siguen intactos”

La diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho cuestionó el respaldo que obtuvo en la Cámara baja el proyecto que impide que personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción puedan competir a cargos electivos y señaló que mientras hubo “media sanción para “Ficha Limpia”, los sucios de verdad siguen intactos”.

“Jueces q protegen a sus amigos poderosos, persiguen a CFK por plantarse. Pusieron en agenda los problemas de la casta en vez de discutir los problemas de la gente. Caretas!”, escribió en su cuenta de X.

Media sanción para "Ficha Limpia", pero los sucios de verdad siguen intactos. Jueces q protegen a sus amigos poderosos, persiguen a CFK por plantarse.

Pusieron en agenda los problemas de la casta en vez de discutir los problemas de la gente. CARETAS! — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) February 13, 2025

23.35 | El análisis de Joaquín Morales Solá en LN+ sobre la aprobación de Ficha Limpia

“Esto que pasó hoy es un paso importantísimo, más allá de lo que pase en el Senado. Tengo mis dudas sobre eso porque se va a incorporar la senadora que va a reemplazar a Edgardo Kueider, con lo cual, el oficialismo va a pasar a tener 34 y necesita 37 para la mayoría. Sospecho que puede haber benefactores, que el kirchnerismo siempre tiene y que pueden ayudar para impedir su aprobación.

Hay una denuncia permanente del kirchnerismo sobre que esto es proscripción a Cristina Kirchner. La realidad es que a Kirchner le afecta porque el proyecto dice que con dos condenas una persona no puede ser candidata, pero no le afecta directamente porque hay muchos políticos con condena que no van a poder presentarse. De hecho hay ejemplos cercanos, como Brasil, que tiene una ley del 2010 que se llama exactamente igual y la cual le impidió ser candidato contra Jair Bolsonaro en 2019. También hay ejemplos al revés: en Estados Unidos asumió Donald Trump, quien se convirtió en el primer presidente convicto por un delito muy grave. Esto quiere decir que de ninguna manera esto está hecho para Cristina Kirchner, ni es persecución. Para lo que está hecho es para limpiar de corrupción a la política”.

23.15| Martín Menem: “Fue otro desafío, nadie pensaba que íbamos a sacar ningún proyecto”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó la aprobación del proyecto de Ficha Limpia y resaltó que el oficialismo está “teniendo la posibilidad de darle media sanción a muchas leyes” pese a que La Libertad Avanza es minoría.

“Ficha Limpia fue otro desafío más, nadie pensaba que íbamos a sacar un solo proyecto pero estamos demostrando que hemos logrado los consensos necesarios”, expresó finalizada la sesión en declaraciones a la prensa

22.36 | Randazzo celebró la aprobación de Ficha Limpia en Diputados

En su cuenta de X, el diputado Florencio Randazzo celebró el acompañamiento que recibió el proyecto “para que los condenados en segunda instancia no puedan ser candidatos”.

“Así exigimos representantes que vuelvan a ver a la política como una actividad noble, ejercida en favor de los argentinos y no para su beneficio personal. Porque siempre: primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres”, escribió.

22.14 | El festejo de Lilia Lemoine y de Karina Milei tras la aprobación del proyecto

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine compartió en sus redes sociales el momento de la votación del proyecto. En el video, además, se ve el festejo de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien estaba presente en los palcos del Congreso.

22.01 | Desde la Coalición Cívica reclamaron a Milei que le pida la renuncia a Scioli: “Inauguremos con él Ficha Limpia”

Previo a la votación del proyecto de en debate, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade le reclamó al presidente Javier Milei que le pida la renuncia al secretario de Turismo, Daniel Scioli, “porque está procesado en una causa por delitos contra la administración pública”. “Inauguremos con él Ficha Limpia”, sugirió.

21.54 | Diputados aprobó Ficha Limpia

Por 144 votos a favor, 98 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ficha Limpia.

Diputados dio media sanción al proyecto de Milei y el kirchnerismo denunció "proscripción"

21.43 | El mensaje de Germán Martínez a Karina Milei, presente en el Congreso, sobre Santiago Caputo

En su exposición final sobre el proyecto de Ficha Limpia, el presidente del bloque de UP, Germán Martínez, reiteró los motivos de su desacuerdo con la iniciativa definió al presidente Javier Milei como “el nuevo jefe del antiperonismo” y aludió a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que está presente en el Congreso.

“Hay un objetivo: correr a Cristina, correr al peronismo, pero a Cristina la vamos a defender siempre y esto va a pasar. Agradezco que esté la Secretaria Genral de la Presidencia porque se está generando algo...”, dijo sin poder completar la frase porque empezarona escucharse aplausos. “Aplaudan, alcahuetes, aplaudan, alabé a tu jefa, más no me podés pedir”, agregó en referencia al presidente de la Cámara, Martín Menem.

Después, Martínez siguió con su relato: " Hace muy bien la Secretaria General de la Presidencia en escuchar: se está construyendo una arquitectura con la SIDE, la Unidad de Información Financiera, al ex AFIP y Comodoro Py en manos de una sola persona que se llama Santiago Caputo, que los va a tener de rehenes a todos ustedes”, señaló en alusión al mano derecha del mandatario.

“Él sabe quienes dentro del espacio político son evasores, contrabandistas, timberos financieros, tiene plata en cuentas off shore... están logrando que pase de una punta a otro a Santiago caputo que se los va a llevar puesto a todos”, continuó.

21.15 | Vidal: “No tengo que explicar cómo vivo ni en qué casa vivo”

La diputada del bloque Pro María Eugenia Vidal respondió a los cuestionamientos que recibió durante el debate del proyecto de Ficha Limpia y remarcó que en la causa que fue investigada “por la AFIP kirchnerista” fue sobreseída . “No tengo que explicar cómo vivo ni en qué casa vivo”, remarcó,

“¿Por qué la defensa de la expresidenta presenta y ofrece bienes para reemplazar en embargo de Hotesur por 2200 millones de pesos, ofrece bienes por 11500 millones de pesos? Quédense tranquilos que yo no tengo bienes para ofrecer”, expresó en alusión a Cristina Fernández de kirchner.

En esa sintonía, aseguró que todos sus bienes están justificados y aseguró que sólo tiene “una casa con una hipoteca” que sigue pagando “después de 20 años de hacer política”. “Todo lo que tengo que explicar ya se lo explique a la AFIP de ustedes y me aprobó, ya se lo explique a la Justicia y me sobreseyó”, reiteró.

WhatsApp Video 2025-02-12 At 21.04.36

20.50 | Agustina Propato: “Por primera vez, el Congreso va a convertir la proscripción en ley”

En clara oposición al proyecto de Ficha Limpia, la diputada de UP Agustina Propato sostuvo que, si la iniciativa se aprueba, “por primera vez el Congreso será el que va a convertir a la proscripción en ley”.

En sintonía con sus pares de bloque, la legisladora reiteró que la propuesta en debate busca “proscribir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner”. Y bajo esa línea, expresó: “Está tan vigente que ustedes legislan para ella, con Ficha Limpia lo que quieren es limpiarla, matarla, por eso le apuntaron en la cabeza. Ahora le quieren darle una bala judicial”.

20.25 | El chaqueño Aldo Leiva habló de “tránsfugas”, “ladrones de guante blanco” y “radicales con más peluca que Milei”

El diputado chaqueño de Unión por la Patria (UP) Aldo Leiva rechazó el proyecto de Ficha Limpia y consideró que la iniciativa debería contemplar a la corrupción que apunte a los “los tránsfugas que entraron por su espacio político y hoy son más libertarios que Milei”.

“Esos no quieren hablar de ficha blanca, son ladrones de guante blanco, con sus bolsillos llenos de plata sucia, que lo único que quieren proscribir a la presidenta que sacó más votos en primera vuelta”, sostuvo en referencia a Cristina Fernández de Kirchner.

En esa línea, cuestionó el respaldo que el Gobierno se atribuye. “Sacaron el 27 o 28% (de los votos), después se juntaron juntaron todos y hoy algunos radicales tiene más peluca que Milei y después algunos del Pro son más libertaros que Milei. Lo único que pretenden es tratar de tapar los problemas de la Argentina”, enfatizó.

19.34 | Mario Manrique: “Es mi conductora y me hago cargo”

El diputado nacional kirchnerista Mario Manrique hizo una férrea defensa de Cristina Kirchner y denunció al oficialismo y a quienes apoyan el proyecto de ley de Ficha Limpia por querer “proscribir” a la exmandataria.

“Cuando fracasó la sesión en Diputados, Milei lo mandó a Francos que dijo que a Cristina había que derrotarla en las urnas ¿Qué cambio en un mes y medio?” cuestionó el egislador que supo ser el número dos del sindicato de mecánicos Smata y uno de los interlocutores sindicales de Máximo Kirchner. Y tras ello, retomó: “Que los que manejan a Milei saben mucho de política y saben que Cristina tiene muchas posibilidades de sostener la voluntad popular”.

De esta forma, el diputado le endilgó al Ejecutivo un cambio de postura tras haber reformado el proyecto de Ficha Limpia, originalmente impulsado por Silvia Lospennato, en pos de evitar una eventual candidatura de Cristina Kirchner.

18.55 | Julia Strada: “Quieren discutir la proscripción de Cristina Kirchner”

A lo largo de su exposición, la diputada de Unión por la Patria Julia Estrada se expresó en sintonía con las denuncias de su bloque y sostuvo que el oficialismo buscar con ficha limpia “discutir la proscripción” de la exmandataria Cristina Kirchner.

“Es un proyecto cobarde un presidente que no se anima a discutir en la cancha política modelos económicos porque Cristina es la única que le discute las bases de su sistema económico”, aseguró Strada.

18.35 | Fuerte cruce entre Juan Manuel Pedrini y Fernando Iglesias: “Pelotudo sos vos”

En un tramo de su discurso, el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) apuntó directamente contra su par del Pro, quien le gritaba desde lejos: “Sí, Fernando Iglesias. Tu partido está involucrado en un intento de asesinato [en referencia al atentado contra Cristina Kirchner y el legislador Gerardo Milman, a quien el kirchnerismo intentó vincular con el atentado]. Son unos caraduras. Ustedes vienen a hablar de libertad, sinvergüenzas. Qué loco, qué loco”.

Mientras Pedrini procede con el uso de la palabra, Iglesias lo insulta desde lejos y motiva que el diputado opositor redoble la apuesta: “Pelotudo sos vos. Yo no soy ningún loco, imbécil. ¿Y Milman? ¿Dónde está Milman? ¿Dónde está ese sinvergüenza que dijo que iba a estar en la costa cuando sucediera el atentado. ¿De qué locura me hablas? Chanta”. Cecilia Moreau terminó por intervenir en la discusión y le pidió a Pedrini digiriese hacia su persona.

18.05 | Cecilia Moreau denunció que ficha limpia “se basa en el exterminio del adversario”

La diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau cargó contra el Gobierno, a quien acusó de promover “un proyecto autoritario que se basa en el exterminio de un adversario”, con el objetivo de “disciplinar” a Cristina Kirchner. Bajo esa misma línea, la legisladora cargó contra el expresidente Mauricio Macri, señalado como el “autor intelectual” de la iniciativa.

“Es él quien impulsa el proyecto desde su reposera en Los Abrojos. Busca impunidad y avala este proyecto para ver qué más puede rapiñar. Macri doblegó a La Libertad Avanza”, apuntó Moreau.

“Es tan trucha la argumentación de ficha limpia que de aproparse en el senado estaría a cargo de este debate el senador Kueider. Ni a Capusotto se le hubiese ocurrido un absurdo así”, ironizó la diputada de Unión por la Patria.

Cecilia Moreau

“Es un paso más de una proyecto profundamente autoritario que se basa en el exterminio de un adversario: el que piense distinto tiene que ser borrado del mapa. Esto debería llamar la atención de aquellos que llegaron acá en nombre de fuerzas política que lucharon contra las proscripciones”, destacó Moreau.

“También debería llamar la atención de aquellos que llegaron acá en nombre de fuerzas políticas que tenían la paz como herramienta, siempre con la Constitución en la mano. Hoy tomaron la decisión de guardarla, de clausurará, porque no quieren solamente inhabilitar a una persona, sino a un modelo de gestión que piensa en el bienestar de las mayorías por sobre los intereses de unos pocos”, denunció la diputada.

17.40 | La Cámpora denuncia una maniobra de “proscripción” contra Cristina Kirchner

17.10 | “Yo te dejé hablar, falopa”: el cruce entre Martín Soria y Lorena Villaverde

Al retomarse las cuestiones de privilegio en el recinto, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) por Río Negro Lorena Villaverde apuntó duramente contra la intendente de General Roca, Emilia Soria, por su gestión en medio de la emergencia desatada por los múltiples focos de incendios que azotan a la Patagonia. Tras ello, Martín Soria, hermano de la mandataria local y legislador de Unión por la Patria tomó la palabra y arremetió contra su par de LLA, que derivó en un tenso cruce donde no faltaron las chicanas.

“La diputada Villaverde esta implicada en causas también de narcotráfico”, denunció Soria durante su exposión durante el tratamiento de cuestiones de privilegio. “La diputada de mi provincia también está implicada en denuncias penales por estafas en su localidad”, sentenció el legislador de UP. Inmediatamente, comenzaron a escucharse en el recinto los gritos de Villaverde en contra de las declaraciones de Soria.

“Yo te dejé hablar, falopa”, le contestó abruptamente Soria a Villaverde.

16.35 | Silvia Lospennato: “Qué me vienen a hablar de que esto tiene nombre y apellido”

La diputada de Pro Silvia Lospennato, autora del proyecto de ficha limpia que después modificó el Gobierno, destacó el largo recorrido que tuvo la iniciativa recientemente modificada por el Ejecutivo tras varios traspies, entre ellos los dos últimos del año pasado cuando no alcanzó el quorum para ser tratado en la Cámara baja.

“Iniciamos este maratón con obstáculos allá por el año 2016 y la verdad yo hubiera deseado que hubiera ficha limpia hace 10 años atrás cuando la expresidenta no estaba condenada ni en primera instancia. Qué me vienen a hablar de que esto tiene nombre y apellido”, apuntó Lospennato en alusión a las críticas de varios sectores del peronismo y kirchnerismo que denuncian una maniobra de proscripción contra Cristina Kirchner.

“Otra novedad para el kirchnerismo que parece que no se enteró es que ya hay una docena de candidatos rechazados en las justicias provinciales por la ley de ficha limpia. No los conocen uds, porque no tienen nombre y apellido, sino una condena confirmada por corrupción. Por eso no son dignos de sentarse en una banca. Inclusive, ya hay fallos de dos tribunales de Justicia en Río Negro y en Salta que contestan uno a uno los puntos que aquí se impugnan en favor de la constitucionalidad de la ficha limpia”, señaló.

“Con lo cual podrán seguir repitiendo sus mentiras durante horas, pero los argentinos ya no les creen más esa doble vara donde vienen a defender el derecho de una condenada a ocupar una banca pero a una persona sin un procesamiento lo expulsaron del senado en una semana”, agregó.

Y tras ello, arremetió: “Listo, se hacen bullying a uds mismos, pero a la gente no la convencen. El fenómeno de la corrupción es un flagelo en la Argentina que provoca un montón de perjuicios institucionales y sociales, pero sobre todo es un cepo para el crecimiento económico del país”.

16.10 | “Tiene el objetivo claro de proscribir a Cristina”: Kicillof apuntó contra ficha limpia en medio del debate en el Congreso

15.50 | Rodrigo De Loredo: “Me tiene cansado el tema de Ficha Limpia”

El jefe del bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo De Loredo, anticipó que toda su bancada votará a favor de ficha limpia, un proyecto que según destacó fue promovido siempre por el partido centenario.

“Diez años duró este debate. Es la tercera vez que me toca como presidente de bloque dar los argumentos para justificar este tema. Me tiene cansado. A esta altura hablar de proscripción… No encuentro elementos para aportar al debate. Si Ficha Limpia es algo tan sencillo y tan simple, ¿por qué debatimos tanto?”, cuestionó De Loredo.

“En segundo lugar, que mal que estamos que necesitamos una ley para que determinados sectores de la sociedad no voten a alguien cuya corrupción está probada. Quiero advertir un tema. No creo que haya mucho más margen de la sociedad para tolerar firuletes. Creo que es absolutamente intolerable que por ausencias se le vuelva a dar otra frustración a los argentinos. Va a ser un escenario complejo en el Senado”, advirtió el diputado radical sobre el futuro de la iniciativa.

15.40 | Agost Carreño: “Milagro de las fuerzas del cielo que interese ficha limpia”

El diputado Encuentro Federal Oscar Agost Carreño destacó la importancia de ficha limpia al que calificó como “un proyecto de trascendencia constitucional”, si bien recordó que el año pasado el oficialismo contribuyó a la caída de la sesión.

“Hemos visto que no es prioridad para este gobierno ficha limpia. Lo demostró el año pasado que eligió no dar quorum y especular algunos si algunos no”, expuso Agost Carreño.

“Hoy, receso mediante, cinco funcionarios de alta jerarquía echados y hasta una pelea con Cavallo después, aparece la firma del Presidente en el proyecto y de repente interesa el tema. Milagro de las fuerzas del cielo que interese ficha limpia”, ironizó luego.

“Estamos para debatir un proyecto de trascendencia constitucional, que no es otra cosa que la expresion de una demanda histórica de la sociedad, la exigencia de transparencia en la función pública y el compromiso ético de quienes aspiran a representarla. Se trata de una herramienta, un paso más”, destacó el diputado del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto.

15.25 | El mensaje de Milei por el cruce entre Martín Menem y Germán Martínez

14.55 | Nicolás del Caño: “Uno se pregunta si quieren tener la media sanción como herramienta de negociación en el Senado”

El diputado del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) Nicolás del Caño apuntó contra la iniciativa de ficha limpia a la que llegó a calificar de “ficha sucia” y denunció que se trata de una maniobra del Ejecutivo para negociar con sectores del peronismo en el Senado para que voten a favor del pliego de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla.

“Lo que estamos discutiendo acá es que se le da al Poder Judicial la potestad de definir quiénes van a ser candidatos y quienes no. Me parece una hipocresía llamar Ficha Limpia a algo que claramente podríamos decir que es ficha sucia”, apuntó Del Caño.

14.45 | Oscar Zago: ″En caso de sacar ficha limpia gana el pueblo”

El diputado nacional Oscar Zago, exjefe de bloque de La Libertad Avanza y actualmente a cargo del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), ratificó durante su exposición su apoyo a la iniciativa de ficha limpia.

“Nuestro bloque fue muy crítico el 28 de noviuembre cuando nuevamente se cayó la sesion por falta de quorum. Es cierto que el proyecto vino mejorado y se le agregaron alguno artículos que son positivos pero estamos muy contentos que hoy aquellos diputados que habia faltado hoy están dando quorum”, destacó Zago.

14.25 | Se retoma el debate por ficha limpia

Pasadas las 14, culminaron las cuestiones de privilegio en el recinto para retomar el tratamiento por el debate de Ficha Limpia. El primero en tomar la palabra es el diputado Osvaldo Llancafilo del bloque provincial Movimiento Popular Neuquino.

Durante su exposición el diputado expresó su preocupación sobre la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones, motivada en gran medida por las causas de corrupción asociadas a la dirigencia política.

“La sociedad plantea que haya rápidamente una Justicia restaurativa y eso tiene que ver con que se aprovecha desde el orden político con la lentitud de la Justicia y allí es donde se produce un choque importante en esto de la confianza social como un factor esencial para la democracia”, consideró Llancafilo.

En esa línea, el legislador sostuvo que en los países que se han aplicado leyes similares a Ficha Limpia han descendido “de manera drástica y exponencial” los hechos de corrupción ligados a la clase política. “Y ha aumentado exponencialmente la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, concluyó.

14.00 | El momento más tenso

Hasta ahora el momento más tenso de la jornada se dio cuando, en un apartamiento del reglamento, la diputada de Unión por la Patria (UP) Lorena Pokoik pidió crear una comisión investigadora contra Cristian Ritondo, basada en la denuncia que le hicieron al presidente del bloque Pro por supuestas sociedades offshore y propiedades sin declarar que se le endilgan, tras una investigación periodística publicada en El Diario AR. Por su parte, el dirigente amarillo niega las acusaciones.

Las expresiones del kirchnerismo generaron una fuerte reacción en la bancada de Pro, desde donde acusaron a UP de querer suspender la sesión para evitar que avance ficha limpia.

“No es contra Ritondo en términos personales. Si no tiene nada que ocultar, debería ser el primero en querer que se lo investigue”, dijo Pokoik, que también cargó contra el Presidente: “Milei prometió que iba a ir contra la casta y fue el primero en salir a defender a Cristian Ritondo”.

Giudici y Finocchiaro defendieron a Cristian Ritondo tras el pedido de que sea investigado por corrupción

Entonces, la diputada K aseguró que existe una “doble vara” de quienes impulsan el proyecto de ficha limpia -Pro y La Libertad Avanza (LLA)-. “Dicen ser los paladines de la transparencia. Siempre dispuestos, junto al poder político, mediático y judicial, a inventar causas a quienes atentan contra sus intereses y privilegios, pero nunca dispuestos a rendir cuentas de cómo se enriquecieron. Son una vergüenza”, marcó, mientras se escuchaban gritos.

En su descargo, Pokoik dijo que el proyecto de ficha limpia está “escrito por una Justicia sucia” y que tiene “nombre y apellido” porque busca la “proscripción de Cristina Kirchner”, quien no podría postularse en las legislativas de este año ni nunca más si ese proyecto avanza en Diputados y es aprobado en el Senado. Esto por la condena de Cámara que tiene en la causa Vialidad.

Mientras esto pasaba, desde su banca Ritondo le gritaba a Pokoik: “152 denuncias tienen los diputados de tu bloque” . Esa idea después la retomó Silvana Giudici, de Pro bullrichista, quien en alto tono de voz habló de un “intento lastimoso de pudrir la sesión” de parte del kirchnerismo . “Si quieren voy a proponer que estén en tratamiento las 152 causas por las que están denunciados los miembros del bloque de UP y sus dirigentes”, exclamó.

En pleno clamor, y mientras era denostada desde la bancada opositora, dijo también: “Nuestro bloque va a votar con las dos manos ficha limpia”.

En eso, el presidente de la Cámara, Martín Menem, intentó calmar las aguas. “La llamo al orden, [Paula] Penacca”, ordenó el dirigente libertario contra una de las diputadas de UP. “Le está faltando el respeto a toda la Argentina y a todo el recinto”, añadió.

Finocchiaro: "La monada está excitada"

Acto seguido, tomo la palabra Alejandro Finocchiaro, quien hizo una férrea defensa de Ritondo y acusó a los K. “Quieren que la sesión se caiga”, indicó en primer término. “Soy amigo del presidente de bloque, no lo voy a condenar. Lo más gracioso, si no fuese trágico, es que se está hablando de una denuncia mediática, [Ritondo] no ha sido requerido”, dijo. Al jefe de bloque, tras la nota periodística, lo llevó a la Justicia el abogado Jeremías Rodríguez.

“Acá se está tratando de que la sesión se caiga, el presidente de mi bloque ha dado las explicaciones pertinentes y las va a dar. El bloque de UP tiene 152 denuncias. No hay ninguna imputación, hay una denuncia mediática. Presidente, le quieren hacer caer la sesión”, se quejó Finocchiaro, que para cerrar arremetió: “ La monada está excitada . Deje 15 minutos que salten, canten, bailen, hagan sus monerías; y después la gente seria, los que queremos ficha limpia, votemos. Pero no ataquen más al presidente de mi bloque”.

13.15 | Gendarme

Por un apartamiento del reglamento, se debate en el recinto la situación del gendarme Nahuel Gallo, preso en Venezuela acusado de terrorismo por el gobierno chavista, una cuestión que niega tanto el agente como su familia y el gobierno nacional.

Los distintos bloques acordaron elaborar, a lo largo de la jornada, un proyecto de declaración conjunta con un texto acordado para reclamar por Gallo.

Fernando Iglesias, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Pilar Camacho

13.04 | Ritondo responde y hace una contradenuncia

Luego de ser apuntado por la izquierda por la denuncia en su contra por supuestas sociedades offshore y propiedades sin declarar, el jefe de la bancada de Pro, Cristian Ritondo, hizo una fuerte réplica y se defendió.

“Es difícil escuchar a la izquierda atacarme por una denuncia mediática, denunciaron renders [por planos 3D]”, sostuvo Ritondo, que en eso recordó la elevación a juicio oral contra el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, acusado de extorsión y fraude al Estado, para responderles.

“Sus dirigentes, sus exempleados de la Cámara de Diputados, están implicados en una causa que va a juicio oral, con Belliboni, por robarle la plata a los pobres, porque presentaron facturas truchas. Es lógico que quienes les daban esta plata hoy la defiendan”, comentó el dirigente de Pro, que deslizó una contradenuncia: “También tendrán que aclarar qué pasaba, que antes de las marchas y en la campaña electoral retiraban algo por acá en una oficina de San Telmo , así que... realmente es increíble a esta izquierda escucharla decir cosas, apuntar con el dedo. Dan pena”.

12.52 | Llamado de atención de Paulon al Presidente

El diputado nacional socialista Esteban Paulon, que integra el bloque Encuentro Federal, aprovechó un apartamiento del reglamento sobre los incendios en el sur para hacerle un reclamo a Javier Milei. “Queremos que el Presidente en primera persona recorra la zona de los incendios y se haga cargo de su responsabilidad en el Gobierno”, sostuvo el legislador de Santa Fe.

De momento, Milei no fue ni a Chubut ni a Río Negro, las provincias afectadas por las llamas, pero envió a sus ministros de Defensa y Seguridad, Luis Petri y Patricia Bullrich.

12.40 | Democracia pide ampliar los delitos

12.37 | Selfie

12.35 | Ficha “sucia”

La izquierda nombró como “ficha sucia” al proyecto de ficha limpia que se trata hoy en Diputados. El bloque se opondrá a la iniciativa en esta jornada.

12.31 | Reclamos

Los diputados de Unión por la Patria (UP) y los radicales de Democracia para Siempre se quejaron por la presencia de militancia libertaria en los palcos. Entre un grupo de jóvenes LA NACION captó a Iñaki Gutiérrez, quien supo tener un alto perfil cerca del presidente Javier Milei -debido a que le manejaba el TikTok- pero tras una serie de polémicas pasó a mostrarse menos.

“Pido un debate sin hinchada, no me interesa si son los trolls”, dijo el presidente de la bancada de UP, Germán Martínez, quien acusó al grupo de tener “pulseritas” de acceso a la Cámara.

En Democracia lo respaldó Fernando Carbajal: “Ahdiero a Martínez. Si hay gente en las gradas, que sea en silencio, no como sucedía en otras épocas”.

Iñaki Gutiérrez en el palco Pilar Camacho

Iñaki Gutiérrez en el palco Pilar Camacho

12.07 | Pichetto justificó su postura contra ficha limpia

El diputado nacional Miguel Pichetto expresó su voto contra ficha limpia y dio los justificativos de su postura, a la vez que indicó que en este caso no hablaría en nombre del bloque que comanda, Encuentro Federal, donde hay posturas disímiles sobre la iniciativa.

En primer término, Pichetto cuestionó al ministro de Defensa, Luis Petri, por incluir en el texto del oficialismo que quedarían inhabilitados de participar de las elecciones los condenados hasta el 31 de diciembre del año anterior a la elección. Según dijo, este articulado -que finalmente se quitó- era discrecional. “Lo del ministro de Defensa es un verdadero mamarracho, le da discrecionalidad a los jueces”, indicó Pichetto, disconforme con la idea de imponer una fecha límite.

Pese a aclarar que si él tuviera una condena de segunda instancia ni siquiera se presentaría como candidato para no afectar a su partido, el diputado nacional dijo que su intención era “defender un plano de coherencia personal” para no decir “algo ayer y cambiarlo hoy”. Esto porque a lo largo de su vida política se opuso siempre a ficha limpia.

Entonces, reparó en lo que pasó en Brasil, algo que consideró una “experiencia demoledora”. Con esto se refirió a la sanción de ficha limpia en ese país y a la posterior inhabilitación a Luiz Inácio “Lula” da Silva para competir en las elecciones, en base a una causa por la que estuvo preso pero que después fue dada de baja por el máximo tribunal de su país.

Miguel Pichetto Pilar Camacho

“En vez de ir por el camino judicialista de las almas bellas, de los buenos periodistas que son políticamente correctos, deberíamos haber profundizado la defensa del Parlamento y las atribuciones del artículo 66 de la Constitución Nacional , que nadie menciona. No repasan ni la Constitución, ni la leen. Ese artículo es el árbitro, y controla y admite quién puede o no ingresar a las cámaras. Se pueden echar a diputados y senadores, como lo hizo hace menos de diez días el Senado [con Edgardo Kueider, preso en Paraguay]. Lo han despedido, expulsado a Kueider, por inhabilitación moral: artículo 66 de la Constitución Nacional; y hay más casos”, indicó.

En eso, se enojó con un prensa. “¿Podés dejarme de filmar, nene? Me hincha las pelotas, viejo. Lo respeto, hace su trabajo, pero yo tengo que tratar de concentrarme en lo que digo”, acotó.

Acto seguido, continuó con su alocución y enfatizó en que el Congreso ya tiene facultades para no dejar ingresar o remover a aquellas personas que estén condenadas o que tengan hechos de “inhabilidad moral”.

“Pero optamos por el camino judicial, que es equivocado”, se quejó y ahondó: ”Ficha limpia es un plano moral, muy bien, está bien. ¿Pero saben qué? No estoy lesionando a jueces probos, honestos, pero las atribuciones del Poder Judicial son cada vez son mayores, en un sistema político desequilibrado”.

López Murphy, Pichetto y Randazzo Marcos Brindicci

Entonces les pidió a sus colegas: “Tenemos herramientas, no judicialicemos esto. Como con Kueider, hubo antecedentes. [Es importante] el poder del Parlamento, el equilibrio con el Poder Judicial”.

Y para finalizar volvió contra Petri. “Ahora dicen ‘si la pena la aplica un año antes, funciona la ficha limpita’. ¿Qué pavada es esa? ¿Qué discrecionalidad es esa?”.

11.44 | Martínez y Menem

Mientras avanza la sesión por ficha limpia se dio un ida y vuelta que elevó el tono del debate entre el jefe de la bancada de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, y el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Todo ocurrió cuando el diputado kirchnerista pidió intervenir por fuera del orden y dijo que sus expresiones iban a ser contra Menem. “¿Me da la palabra? Deme la palabra. Es contra usted por lo que acaba de hacer”, indicó Martínez, dirigiéndose al titular del cuerpo.

“No, tiene la palabra la diputada Mónica Litza”, sentenció Menem, mientras se escuchaban gritos. “Tiene la palabra la diputada Mónica Litza. Diputada Litza, por favor”, insistió el riojano.

El Cruce Entre Martín Menem Y Germán Martínez

En eso, Martínez intentaba hablar pero tenía el micrófono apagado. “¿Qué está pasando pre...?”, “presidente”, se escuchaba decir al jefe de UP. “Diputada Litza, por favor, comience”, pidió Menem.

“Cuando uno tiene el desarrollo de una sesión y hay algo que para un bloque va en contra de los privilegios estipulados... nos tiene que dar la palabra. No importa si se generó una mayoría para no poder hablar de nada, está totalmente equivocado, déjeme hacer la cuestión de privilegio”, exclamó el diputado de UP.

“La va a plantear cuando corresponda”, dijo por su parte Menem, a lo que Martínez respondió: “Cuando corresponde es ahora”.

Germán Martínez en la sesión por ficha limpia Pilar Camacho

“Muchísimas gracias, diputado”, acotó el presidente de la Cámara, mientras el representante de UP le achacaba: “En el momento en que me lo está negando está yendo en contra de mi privilegio”.

En tanto, Menem indicó: “Hay un orden y la mayoría del pleno, le repito, que es soberano, votó un plan de labor. Como la mitad de este recinto ha votado, no quiera desordenar el debate porque no es momento”.

Martín Menem en la sesión por ficha limpia Pilar Camacho

11.17 | Fuerte cruce entre Pichetto y la izquierda

En medio de los incendios en el sur, que afecta a las provincias de Chubut y Río Negro, el jefe de la bancada de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, pidió al Gobierno que -a través de las fuerzas federales- haga una inmediata detención del líder de la RAM Facundo Jones Huala por las declaraciones en las que reivindicó “los sabotajes y los atentados incendiarios”, así como también “la lucha armada”. En ese marco, tuvo un fuerte cruce con sus pares de la izquierda.

“Me pregunto cuándo las fuerzas federales van a proceder a detener al señor Jones Huala como instigador de los incendios”, expresó Pichetto primero.

En eso, el presidente de la Cámara, Martín Menem, tuvo que pedirle silencio a la diputada izquierdista Vanina Biasi, que gritaba desde su banca.

“Es instigador... No me importa lo que piense [Biasi]. Son trotskistas. En la Unión Soviética saben donde hubieran terminado, ¿no? No existe más el trotskismo en el mundo, pero nunca me importó lo que piensan. Entre ellos y yo hay algo personal, no tengo nada que ver”, indicó Pichetto.

El discurso de Miguel Ángel Pichetto en diputados por la sesión en Ficha limpia

Mientras seguían escuchándose gritos, el diputado nacional de larga trayectoria -que siempre abordó estos temas vinculados a las comunidades originarias- indicó: “Biasi, siempre te respeté”. Acto seguido, de vuelta intervino Menem. “Diputada, la estoy llamando al orden, termínela, permítale al diputado Pichetto expresarse libremente”, le pidió.

Entonces, el jefe de Encuentro Federal siguió con su discurso y vinculó los autores de los incendios a los Montoneros. “Estoy diciendo que estos grupos amparados por el montonerismo, cuyo jefe, [Roberto] Perdía, fue el asesor legal todo el tiempo en Bariloche... Se radicaron en Bariloche, se fueron a vivir a Bariloche y asesoraban con una mutual de abogados a los mapuches. Perdía muere contradiciendo el pensamiento nacional de Montoneros, la tacuara, la boleadora... Terminaron defendiendo mapuches que quieren la secesión, no avalan el himno y el Estado nacional”, indicó, en relación con la organización setentista.

Parte del bloque Encuentro Federal Pilar Camacho

Y para culminar, fiel a su estilo, sostuvo: “Mi pregunta... Sé que hay almas buenas y bellas a las que les gustan los indios, los mapuches . Hemos hecho una ley que reconoce el derecho a la tierra, pero acá hubo ocupaciones violentas y usan el fuego como mecanismo de destrucción masiva de los parques nacionales, del patrimonio argentino. El señor Jones Huala ha hecho declaraciones públicas incitando al incendio, diciendo que era bueno incendiar los parques nacionales nativos. ¿Cuándo lo van a detener las fuerzas federales? Le pregunto al gobierno nacional y a la señora ministra de Seguridad [por Patricia Bullrich] ”.

11.10 | El kirchnerismo, contra el fallo Levinas

La diputada nacional kirchnerista Carolina Gaillard arremetió contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo Levinas, que empoderó al Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad como instancia revisora de sentencias de las Cámaras Nacionales de Apelación que tengan asiento en territorio capitalino.

“Hoy estamos tratando un proyecto que pretende empoderar a los jueces para definir las candidaturas y voy a hablar contra la Corte, por una cuestión que tiene una gravedad institucional enorme: el fallo Levinas, que la Corte dictó con mayoría circunstancial porque a los dos días Maqueda se retiró porque se jubilaba. Y suscribió un fallo que define una nueva instancia recursiva”, planteó Gaillard.

Convencida de que esta decisión “viene a avasallar las potestades del Congreso, legislando con sentencias el procedimiento y la organización de la Justicia”, Gaillard dijo que la medida también buscó beneficiar al expresidente Mauricio Macri. “Tiene que ver con que la causa Correo, que estaba en la Corte Suprema de Justicia y no casualmente se ve beneficiada por el fallo, ya que el mismo día que la Corte dictó el fallo Levinas, a la media hora estaban girando al Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad la causa correo”, indicó.

Asimismo, advirtió que esto podría significar “una nueva causal de juicio político”.

“Quiero decir que el Congreso debe asumir las potestades que tiene, que no puede permitir que otros poderes se arroguen sus facultades. Este fallo pretende beneficiar a Mauricio Macri, no podemos permitir que sea la Corte la que diga como va a funcionar la Justicia”, remarcó.

11.02 | Mensaje de Petri

11.01 | Foto de los libertarios

10.46 | El descargo de Torres

La diputada nacional cordobesa Alejandra Torres trajo a la sesión la expulsión de Sonia Cavallo como embajadora de la OEA después de que su padre, el exministro de Economía Domingo Cavallo, cuestionara la política cambiaria del gobierno de Javier Milei. Según la legisladora, a ella le pasó lo mismo cuando echaron a su marido, Osvaldo Giordano, de la Anses porque ella votó en contra de la ley bases.

En una cuestión de privilegio antes de que arranque el debate por ficha limpia, Torres se tomó unos minutos para “despedir” a Cavallo. “Lo hago recordando que, en febrero del año pasado, votaciones que hice en el recinto con la ley bases motivaron la salida de mi pareja del cargo de director ejecutivo de la Anses” , dijo.

Entonces, consideró que hay una idea subyacente del Presidente de que las mujeres “no pueden pensar ni opinar”, que no tienen “decisión propia” y que están “sometidas al género masculino”. Al respecto, acotó contra Milei: “Es una posición retrógrada , obsoleta, vetusta, que no reconoce el derecho de una persona totalmente autónoma en su forma de pensar”.

Además, ahondó sobre la “guillotina” que Milei le adjudicó a su hermana Karina, también secretaria general de la Presidencia, para echar a quienes no estén alineados con la postura que ellos bajan.

“Me surge el siguiente problema: por la aplicación de la guillotina, en caso de que ese sometimiento al género masculino no haya sido posible, después viene la sanción por parte del Ejecutivo o la aplicación de una expulsión. Me hace recordar a épocas del pasado. El amedrentamiento y las amenazas no son para nada buenas para una sociedad. Recordemos lo que nos pasó. En esta época no quisiera volver a esas situaciones, a esas posiciones de violencia”, indicó Torres y, para concluir, expresó -con una cita a su compañero de bancada Esteban Paulon, que en la sesión pasada dijo “soy maricón y me la banco”-: “Recientemente un grupo de jóvenes me preguntaba: ‘¿No tenés miedo de opinar diferente de la posición del Presidente?’. Les dije que a veces sí pero, como dice un compañero de este bloque, ‘soy mujer y me la banco’. Creo que tenemos que seguir luchado por nuestra igualdad, libertad, y tener decisión independientemente de las amenazas que podamos sufrir”.

El descargo de Alejandra Torres tras el despido de Sonia Cavallo

10.27 | Antes del debate

Antes de que arranque el debate por ficha limpia habrá 4 apartamientos de reglamento y 3 cuestiones de privilegio de la izquierda, 4 apartamientos de reglamento y 16 cuestiones de privilegio de UP y una cuestión de privilegio de Encuentro Federal.

Se esperan en total 12 horas de sesión y más de 50 oradores individuales.

10.22 | Hay quorum

Con 129 diputados presentes, arranca el debate por ficha limpia en la Cámara de Diputados. Aportaron al número LLA y sus aliados, mientras que el kirchnerismo y la izquierda no entraron a recinto hasta que no se alcanzó la cifra necesaria para abrir la sesión.

10.00 | Ficha limpia

Por tercera vez el proyecto de ficha limpia llega este miércoles a la Cámara de Diputados, impulsado por el Gobierno a partir de un texto inicial de Silvia Lospennato, de Pro.

De momento, el oficialismo y sus aliados tienen garantizado el quorum. Así lo confirmaron tras una reunión que hubo ayer por la tarde en el Congreso, donde los bloques que acompañan la iniciativa buscaron aunar posturas, luego de que en comisión hubiera seis dictámenes diferentes (entre ellos, uno del kirchnerismo en oposición).

Asimismo, los propulsores de la iniciativa contaban un piso de 132 voluntades a favor de ficha limpia, aunque no se entusiasmaban todavía dada la sensibilidad del tema y las ausencias de último minuto que hubo las veces anteriores.

En tanto, la terminal K del bloque de Unión por la Patria (UP) es la principal detractora del proyecto. Es que, de aprobarse en Diputados y después también en el Senado, esto implicaría que la expresidenta Cristina Kirchner ya no podría ser más candidata. Esto porque el texto de la norma establece que quedarán imposibilitadas para postularse las personas que tengan una doble condena por causas de corrupción y la también expresidenta tiene un fallo de Cámara en contra, en la causa Vialidad.

09.30 | Zago y una chicana

El jefe de bloque del MID, Oscar Zago, apeló a una chicana cuando desembarcó este miércoles en la Cámara de Diputados con un botiquín en la mano con la cruz roja que se utiliza en el ámbito de la medicina.

“Hoy será un gran día en la Cámara de Diputados. Estamos con muchas expectativas de poder tener media sanción en ficha limpia. Espero que no haya sorpresas a esta altura de las circunstancias. En mi oficina tengo la cura a todos los males, no colapsemos la enfermería de la Cámara ”, escribió el legislador aliado al oficialismo.

Fue una ironía, ya que las dos veces anteriores en las que ficha limpia no avanzó en Diputados hubo colegas suyos que alegaron problemas de salud de último momento. Uno de ellos, por ejemplo, dijo que tuvo una indigestión por comer fiambres.

09.02 | Pedido de Llaryora

El gobernador cordobés Martín Llaryora pidió que avance en la Cámara de Diputados el proyecto de ficha limpia, que ya rige en su provincia. El mandatario tiene legisladores que le responden en el bloque Encuentro Federal.

“Diputados hoy tiene en sus manos la posibilidad de dar un paso clave para la transparencia y la calidad institucional en nuestro país. Córdoba ya avanzó en este camino, demostrando con su propia norma que este cambio hacia la transparencia es posible y necesario. Un avance fundamental para fortalecer nuestra democracia, exigiendo a los funcionarios el compromiso ético y el cumplimiento de reglas justas. Es momento de que el país entero siga este ejemplo, no hay excusas”, sentenció el mandatario.

08.55 Paoltroni, las PASO y Lijo

El senador Francisco Paoltroni se expresó contra la suspensión de las PASO, un tema que comenzará a tratarse en comisión este miércoles en la Cámara baja, y otra vez cargó contra el juez Ariel Lijo, propuesto por la Casa Rosada para la Corte Suprema de Justicia.

Dijo Paoltroni para justificar su postura sobre las primarias que estas instancias permiten que, de a poco, se conozcan candidatos por fuera de los políticos tradicionales, como él y hasta el presidente Javier Milei.

“El único argumento que dan por la suspensión es presupuesto. En ningún momento esto estaba en debate ni en discusión, nunca fue una propuesta de La Libertad Avanza (LLA). Esto es servil a todos los que tienen la lapicera en la mano, a los que tienen patrones, a los que obedecen a Milei, a Cristina y a los gobernadores”, indicó el legislador formoseño, que en su momento formó parte del oficialismo.

“Sacás la única herramienta que tiene un ciudadano de hacerse conocer y de poder hacer esta patriada, la eliminás porque es un riesgo para la casta”, se quejó en Radio Rivadavia, contra la idea del Gobierno, aunque adelantó que si llega finalmente este tema al recinto, colaborará con el quorum para que “se imponga la mayoría”.

No obstante, volvió a arremeter contra el juez Lijo e hizo una advertencia: “Si viene el pliego de Lijo, yo no doy quorum”.

08.40| Zago negó que ficha limpia se “personalice” en Cristina Kirchner

El jefe del bloque MID Oscar Zago, aliado al Gobierno, negó que el proyecto de ficha limpia se personalice en Cristina Kirchner, como reclaman en Unión por la Patria (UP).

“Todo el mundo personaliza y no es justo. La Argentina tiene un montón de procesados y condenados; no es una persona, son varias, que no podrían ser candidatas si sale la ley”, indicó en Radio Splendid.

El diputado Oscar Zago Maria Bessone - LA NACION

08.13 | Giudici: “Ficha limpia estaría superando 129 votos”

La diputada nacional de Pro Silvana Giudici aventuró que ficha limpia será aprobada durante esta jornada en la Cámara baja. “Tanto el conteo de diputados para el quorum como para la votación en general y particular estaría superando los 129 votos” , detalló la legisladora de Pro en Radio Rivadavia. Ese es el número que necesitan como piso para lograr la aprobación del proyecto.

Silvana Giudici, del ala bullrichista de Pro Santiago Oroz

07.50 | Lospennato, cautelosa

La ideóloga del proyecto de ficha limpia al que después el Gobierno le hizo modificaciones, la diputada nacional Silvia Lospennato, mostró cautela en la previa de la sesión que comenzará este miércoles a las 10 de la mañana en la Cámara baja y que se transformará en el tercer intento de impulsar esta iniciativa en lo que va de la gestión de Javier Milei. Con este texto se buscan impedir las candidaturas de las personas que tienen una doble condena (es decir, un fallo de Cámara) en causas por corrupción.

“Esperemos que sí, [que salga], después de tantos intentos. Quiero ser muy cautelosa. Ayer contamos y reconfirmamos, y deberíamos hoy poder sacar la ley . Primero en Diputados, sabemos que la batalla en el Senado va a ser muy difícil”, dijo en Radio Mitre Lospennato, que evitó dar un poroteo a esta hora de la mañana.

El martes por la tarde, luego de una reunión en el Congreso por este tema, los libertarios y sus socios daban por descontado que conseguirán el quorum (de 129 sentados) y relevaban unos 132 diputados de base que acompañaban ficha limpia. No obstante, y dada la sensibilidad del tema, evitaban un exceso de confianza.

Con el kirchnerismo como principal fuerza detractora, porque si este proyecto sale impediría la candidatura de Cristina Kirchner, debido al fallo de Cámara en su contra en la Causa Vialidad, Lospennato opinó: “Van a llorar proscripción todo el día, van a estar defendiendo a una corrupta condenada con esta idea de que ellos tienen derechos superiores a cualquiera de nosotros. El derecho a ser candidato para ellos es inalienable, pese a que la Corte Suprema dice que los cargos públicos requieren la idoneidad técnica, la expertise y la moral. Y definitivamente una persona con doble condena en corrupción no tiene idoneidad moral para decirle a los argentinos cómo vivir, qué hacer con su propiedad y sus bienes, porque eso es lo que hacemos los legisladores. ¿Con qué autoridad puede una persona en esas condiciones venir a decirles a los ciudadanos decentes lo que tienen que hacer?“.

07.23 | Maqueda dijo que le preocupa que en el gobierno de Milei falta “calidad institucional”

Desde que abandonó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 29 de diciembre de 2024, Juan Carlos Maqueda se convirtió en uno de los principales críticos del tribunal. Luego de declarar que existen “internas” y “operaciones”, esta vez, señaló que las disputas que hay son “de poder e incomprensibles”, a la vez que se refirió al caso Levinas y el proyecto de ficha limpia.

“Mi análisis es de lo que se llama clima de época. Yo la veo con mucha preocupación porque esto es democracia o autoritarismo. Hoy hay una gran permisividad en el mundo, con el ejemplo en Estados Unidos y Europa. Hay quienes llevan adelante un proyecto político sin tener en cuenta la defensa de las instituciones, que es por lo que yo brego”, comenzó Maqueda en el programa 540° del canal de streaming Cenital y luego indicó que en relación al presidente Javier Milei se puede hablar de “falta de calidad institucional”.

06.55 | Cuánto hay que ganar para ser de clase media en Buenos Aires

Por Esteban Lafuente

Mientras la inflación en la Ciudad de Buenos Aires está estancada en torno al 3%, el impacto se percibe en los bolsillos de los porteños. Aun con desaceleración interanual, y ajustes menores al promedio en rubros sensibles como alimentos y bebidas, hay aumentos en otros segmentos relevantes (expensas, alquileres, servicios públicos, restaurantes, medicina prepaga) que inciden en los gastos mensuales de las familias.

Así lo refleja el dato oficial que establece el ingreso mínimo para ser de “clase media” en Capital: en enero, ese piso se definió en $1.673.157 mensuales.

Es el número que informa cada mes el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), a partir de su relevamiento de precios con el que elabora el IPC porteño. El último, difundido la semana pasada, había indicado que la inflación de enero fue del 3,1%, con un acumulado interanual del 100,6%.

06.37 | El Gobierno asegura que puede alcanzar un Tratado de Libre Comercio con Trump

Por Maia Jastreblansky

Más allá de su participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la meca de los movimientos de derecha del mundo, la agenda de Javier Milei en los Estados Unidos, la semana próxima, todavía no está cerrada . La Casa Rosada y la Cancillería no tienen confirmado que el Presidente mantenga una reunión bilateral con Donald Trump. Por ahora solo dan por sentado que -al igual que ocurrió hace un año- ambos mandatarios volverán a exhibir una excelente sintonía en los márgenes de la cumbre conservadora.

En el Gobierno todavía trabajan, con total recelo, en los pormenores del viaje presidencial que estará atravesado por dos temas económicos cruciales para la Argentina: la cuestión comercial y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

06.00 | Domingo Cavallo le respondió a Javier Milei

En medio de las recientes tensiones entre el exministro de Economía Domingo Cavallo y el presidente Javier Milei, luego de que el primero realizara una serie de cuestionamientos al rumbo económico del Gobierno, que derivaron en la intempestiva salida de su hija, Sonia Cavallo, de la embajada en la OEA, el exfuncionario respondió este martes al jefe del Ejecutivo, a través de un antiguo posteo compartido en su blog.

“Para que no se distorsione mi posición antes de las elección”, aclaró el exministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, al compartir por redes sociales un fragmento de una entrevista televisiva, posteada en su propio blog en noviembre de 2023, en la que calificaba a Milei como “el cambio” y adelantaba que apoyaría al candidato libertario en el balotaje presidencial.

Leé la nota completa aquí.

05.16 | La fiscalía pidió sobreseer al intendente Espinoza por el abuso que denunció Melody Rakauskas

Por Hernán Cappiello

La fiscal Mónica Cuñarro propuso sobreseer al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la causa en que está procesado por el abuso sexual de la joven Melody Rakauskas, al entender que no hay evidencias que sostengan la acusación y que la supuesta víctima usualmente se relacionaba con hombres casados para grabarlos y pedirles dinero.

Espinoza está procesado por estos hechos, un encuadre que fue confirmado por un fallo de la Cámara del Crimen. Rakauskas pidió como querellante que se cierre la instrucción porque está completa y que el caso contra el jefe comunal matancero sea elevado a juicio oral.

La fiscal Cuñarro sostuvo que Rakauskas tuvo un “patrón de conducta” que no hace verosímil su relato sobre la acusación al dirigente peronista.

04.44 | El Gobierno enfrenta su primer test de mercado por la deuda en pesos

Por Javier Blanco

El Gobierno enfrentará este miércoles el primer test de mercado para renovar la deuda en pesos que le vence más próximamente y, a la vez, intentar postergar por unos ocho meses mediante otro canje (el tercero en menos de un mes) un compromiso programado para marzo.

Lo dicho surge de observar que le vencen títulos por aproximadamente $6,6 billones (la Lecap que caduca el viernes y el remanente no canjeado del Boncer T2X5), cuando llega a esta prueba con un reaseguro de liquidez que ronda los $4,2 billones.

Esto equivale a decir que cubre con esa tenencia no menor dos tercios del compromiso que enfrenta, cuando lo usual hasta aquí es que esa “caja” fuera incluso mayor a la deuda exigible al menor plazo. Todo cuando en el último mes el Gobierno precisamente debió apelar en parte a esa caja para honrar lo que le vencía, ya que obtuvo un rollover menor al 100%.

04.09 | Transfieren la Dirección Nacional de Manejo del Fuego a Patricia Bullrich

El Gobierno oficializó este miércoles la transferencia de la Dirección Nacional de Manejo del Fuego y sus unidades, hasta el momento dependiente de la Jefatura de Gabinete, al área de Seguridad, y formalizó una nueva estructura organizativa de la cartera que conduce Patricia Bullrich. Así lo dispuso a través del decreto 81/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Bomberos y rescatistas trabajan incansablemente para controlar los incendios en El Bolsón Marcelo Martínez

Sin embargo, precisaron que “hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias correspondientes, la administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego continuará a cargo del Servicio Administrativo Financiero correspondiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

03.00 | Análisis: “Un país de insolentes y atrevidos”

Por Joaquín Morales Solá

En un país donde los jueces de instancias inferiores cometen la desmesura –y el disparate, sobre todo– de anunciar que desobedecerán a la Corte Suprema, algunos nuevos excesos del presidente de la Nación tienen, aun en ese contexto, una especial envergadura. Volveremos a los jueces, pero señalemos antes que es un agravio a la historia decir que Domingo Cavallo es “impresentable” solo porque disintió parcialmente con Javier Milei.

Cavallo fue ministro de Economía durante cinco años, de 1991 a 1996, en los que hubo estabilidad económica. Ese período fue uno de los pocos momentos en los 40 años de democracia argentina en que la economía estuvo tranquila y era previsible. Su política fue continuada después por Roque Fernández, pero poco más tarde la sociedad perdió la noción de seguridad económica que había conocido en los tiempos de Cavallo. Luego, el exministro de Menem y de De la Rúa se dedicó a la enseñanza en universidades de los Estados Unidos.

Leé la nota completa acá

02.35 | Un choque en redes reaviva la incomodidad libertaria con el Papa mientras el Gobierno busca acercarse al Vaticano

Por Delfina Celichini

Un cruce en redes sociales reavivó una tensión latente dentro de La Libertad Avanza y expuso la dificultad del oficialismo para equilibrar su vínculo con la Iglesia. Una de las espadas discursivas del presidente Javier Milei en Twitter, Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, arremetió con dureza contra el Papa Francisco después de ser cuestionado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi, un referente ultraconservador de la Iglesia católica que cobró notoriedad el año pasado cuando se lo vinculó con la organización de la visita de legisladores libertarios a represores en el penal de Ezeiza.

ARCHIVO - El presidente argentino Javier Milei saluda al Papa Francisco antes del inicio de la misa de canonización de la primera santa argentina, María Antonia de Paz y Figueroa, también conocida como "Mama Antula", en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 11 de febrero de 2024. (Vatican Media vía AP, Archivo) Vatican Media - Vatican Media

Lo que comenzó como una disputa aislada apenas tuvo eco en el microclima libertario de X. A diferencia de otros comentarios, no se replicó de manera masiva ni condicionó la conversación digital. Pero dejó un interrogante incómodo: mientras el Gobierno trabaja para concretar una visita del Papa a la Argentina, una de sus voces más estridentes en redes lo ataca con dureza. Una complicación para la estrategia diplomática.

Leé la nota completa acá

02.00 | El incómodo momento que vivió Bullrich en Salta por el reclamo del padre de un gendarme

Por Ailén Rocío Vila

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vivió un tenso momento durante su visita a Salta, hasta donde fue para inaugurar el alambrado en la frontera con Bolivia. Allí, el padre de un gendarme se acercó y la increpó por los bajos salarios en el cuerpo, y le aseguró que su hijo “no tiene para comer”. El reclamo deriva de un conflicto relacionado a la escala salarial. El viernes, esa queja se manifestó en protestas en Rosario, Santa Fe y Buenos Aires.

En redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver el intercambio entre el padre del efectivo y la ministra. En la localidad de Aguas Blancas, en el departamento de Orán, Bullrich puso la primera columna del alambrado y, del otro lado, el hombre se acercó y le dijo: “Yo tengo a mi hijo y sus dos nenes en mi casa. No tiene para comer. Le sale $450 mil el alquiler. No le alcanza con un 5%. Gana $25 mil pesos por día. No es nada”.

El incómodo momento que vivió Bullrich en Salta tras el reclamo del padre de un gendarme

Leé la nota completa acá

01.45 | Caputo habló del origen de unos videos suyos en los que aparece bailando: “Espero que no se filtren más”

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en una entrevista el trasfondo detrás unos videos que se viralizaron en redes sociales en las que se lo ve bailando. Además, tocó otros temas, como la historia sobre cómo llegó a ser funcionario del Gobierno y su defensa a Lionel Messi.

“Tengo seis hijos: los cuatro más grandes son varones y las otras dos mujeres. Y no me acuerdo bien en qué año, creo que durante la pandemia, me hicieron grabar varios videos que espero que no salgan más. Yo no tengo Instagram, pero creo que alguno los saco de la cuenta de una de mis hijas y ahí anda dando vueltas. Espero que no se filtren más”, expresó Caputo en diálogo con el canal de streaming oficialista Carajo.

Leé la nota completa acá

01.18 | El Gobierno accede a modificar el dictamen sobre ficha limpia y avanza su aprobación en Diputados

Por Laura Serra

Ficha limpia: el Gobierno logró el dictamen de su proyecto en la Cámara de Diputados. Nicolás Suárez

El oficialismo y distintos bloques de la oposición de la Cámara de Diputados arribaron a un acuerdo para modificar el dictamen sobre ficha limpia, con lo cual todo indica que este miércoles recibirá media sanción. La iniciativa impide a aquellas personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción a competir por cargos electivos, aunque se modificará la cláusula que propuso el Gobierno que aplicaba esta prohibición a los postulantes que hayan recibido la segunda condena antes del 31 de diciembre del año anterior a los comicios.

Los diputados opositores propusieron que, en lugar de esta fecha –a la que calificaron de arbitraria y sin sustento jurídico-, se fije como límite temporal el plazo que establece el artículo 25 del Código Nacional Electoral para el cierre de los padrones provisorios: de esta manera, solo podrán ser candidatos aquellos que estén debidamente inscriptos para votar.

Leé la nota completa acá

00.40 | El análisis de Carlos Melconian sobre la política del Gobierno con el dólar

El economista Carlos Melconian elogió el “pragmatismo” y la “convicción fiscal” del presidente Javier Milei, pero advirtió por la dinámica de las reservas del Banco Central y los riesgos que podría generar la apreciación cambiaria.

En ese sentido, advirtió que “el superávit fiscal es un dato saliente y una condición necesaria pero no suficiente” para garantizar la sostenibilidad del plan económico del Gobierno, que apunta a extender la baja de la inflación.

Carlos Melconian

“Da la impresión, porque se nota, que el proceso de convergencia entre lo que tiene que valer el tipo de cambio y la reestructuración que tienen que hacer todos aquellos que necesitan un dólar más alto que este va a velocidades diferentes”, dijo en una entrevista con Urbana Play, al analizar las perspectivas para 2025 y el impacto del plan en curso sobre la actividad económica.

Leé la nota completa acá

00.30 | Patricia Bullrich volvió a responsabilizar a Waldo Wolff por los presos en la ciudad de Buenos Aires: “Todos los días se le escapa uno”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, retrucó esta noche a su par porteño, Waldo Wolff, con quien mantuvo una serie de desentendidos luego de que se fugaran seis presos de una alcaidía de Caballito. La funcionaria de Javier Milei no le bajó el tono y volvió a insistir en que no va a tolerar “una mentira”. “No puedo aceptar que digan ‘yo me hago cargo’, cuando todos los días se le escapa un preso, entonces no se hace cargo. Los presos son de la ciudad”, lanzó en diálogo con LN+.

Patricia Bullrich El Ministro De Pba Quiere Trabajar Con Nosotros

La tensión apareció después de los dichos de Wolff durante la conferencia de prensa que brindó el domingo en los que le había reprochado al gobierno nacional el tener que alojar en sus instalaciones a detenidos que no les corresponden. “Tienen que estar en cárceles federales. Lo saben todos. Tenían que estar en la época en que Garrigós de Rebori manejaba el SPF (Servicio Penitenciario Federal) y tienen que estar hoy”, insistió el funcionario que responde al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

Por otro lado, al ser consultada por su vínculo con Macri, la ministra respondió: “No estoy enojada, firmé un convenio”. Se trata de un acuerdo entre ambas partes que transfiere las competencias del Servicio Penitenciario Federal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para delitos que no son federales. “Nosotros les vamos a trasladar cárceles, presos y penitenciarios. y ellos se tienen que hacer cargo. Tampoco es justo que las provincias argentinas les paguen a través de la nación los presos a la ciudad de Buenos Aires”, agregó esta noche.

Leé la nota completa acá