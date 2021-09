Fiesta en Olivos: el viceministro de Justicia alertó sobre la posible intervención de la jueza Arroyo Salgado y dijo que no es “lo más adecuado”

Ayer el juez federal Sebastián Casanello remitió a San Isidro la causa por no respetar la cuarentena que tiene como principal protagonista al presidente Alberto Fernández y ello habilitó la posibilidad de que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado se quede con el expediente, ya que tiene bajo su órbita otra denuncia por los mismos hechos. Se trata de un tema que preocupa al Gobierno debido a que la magistrada es exmujer del fallecido fiscal Alberto Nisman.

En este contexto hoy el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, aseguró que si se espera una investigación y un fallo imparciales, no sería lo “más adecuado” que Arroyo Salgado tomara parte.

“En términos de una causa con la dimensión política que se le ha pretendido dar, me parece que no es lo más adecuado si lo que se espera es un fallo imparcial o una investigación imparcial”, advirtió Mena al puntualizar en que la causa de Olivos “tiene connotaciones demasiado políticas”.

En cuanto a los comentarios que vertió Arroyo Salgado sobre la muerte de Nisman, dijo: “Son posiciones muy públicas que rozan la cuestión personal”.

A pesar de destacar que dichas opiniones “no invalidan toda la actuación de la doctora”, sí alertó sobre lo que podría despertar la participación de Arroyo Salgado en la causa donde se investiga el festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la residencia presidencial, el 14 de julio del año pasado, en momentos en que las reuniones sociales estaban prohibidas por la pandemia de coronavirus.

“Nadie puede hacerse el sonso en eso. Más allá de las personas que puedan ser investigadas en esta causa, claramente no garantiza ningún tipo de objetividad e imparcialidad, eso lo ha demostrado su conducta en los últimos años”, sostuvo Mena en diálogo con Radio 10.

Luego de que Casanello se declarara incompetente, el funcionario que responde a Cristina Kirchner y que secunda a Martín Soria en el Ministerio de Justicia se mostró disconforme con el cambio de jurisdicción, mientras que aún no está definido dónde terminará el expediente. “No corresponde por varios motivos. Cuando hay conexión entre dos jurisdicciones históricamente y legalmente se resuelve por la jurisdicción que previno, que avanzó más en la investigación, para no obstaculizar la causa”, opinó.

Memorándum con Irán: “No tengo por qué ir a un juicio por capricho de alguien”

Por otra parte, Mena describió como “incalificable” la decisión del fiscal Marcelo Colombo, que se opuso al cierre de la causa por el Memorándum con Irán y que afirmó que debe realizarse el juicio.

“En una presentación muy vacía de fundamentos. Simplemente dijo ‘vayamos al juicio y decidamos todo esto en un juicio’, casi como diciendo que esto no genera agravio para nadie”, comentó el viceministro, que está procesado en la investigación.

Tras ello remarcó: “Más allá del ejercicio de mi función pública y política, no tengo por qué ir a un juicio por capricho de alguien. O si no, que me cuenten verdaderamente los motivos que están detrás de todo esto”.

LA NACION