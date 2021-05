¿Fin de la pelea? Desde su familia, aclaran por qué Carlos Reutemann no habla con sus hijas

SANTA FE.- El conflicto que en las redes sociales planteó la hija del senador Carlos Reutemann (79), ante la supuesta negativa de la esposa del expiloto de Fórmula 1 de permitirles un contacto estrecho con su padre, ya estaría superado. Desde su familia, además, remarcaron que el expiloto está atravesando un “posoperatorio complicado”, motivo por el que “no está de ánimo para atender a nadie”.

“Ocurre que él está en un proceso de recuperación después de su internación y no está con ánimo de atender a nadie. Eso fue lo que generó un cortocircuito que dio lugar a un supuesto conflicto, que ya no es tal”, sostuvo, ante una consulta de LA NACION Federico Reutemann, sobrino del dos veces gobernador de esta provincia y exdiputado provincial. “Sí, pude destrabar el tema” entre las partes, añadió, en alusión al resultado de una conversación con sus primas Cora y Mariana.

En dos tuits, Cora Reutemann apuntó ayer contra Verónica Ghio, actual esposa del legislador nacional, cuyo mandato finaliza a fin de año, al asegurar que ella y su hermana no tienen noticias de él desde que dejó el Sanatorio Parque, de Rosario, el 21 del corriente, luego de un proceso de internación que se extendió por 15 días, como consecuencia de las complicaciones provocadas por un sangrado intestinal.

“Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque no tengo noticias de mi papá desde que salió del sanatorio, no responde su celular no atiende en la puerta y Verónica Ghio nos bloqueó a mi hermana y a mí”, escribió Cora.

En tanto, esta mañana el sobrino de “Lole” comentó que este jueves concurrió a la casa de su tío y que lo vio “tratando de recuperarse, poniendo todo el esfuerzo y las ganas para rehabilitarse”.

Federico precisó: “Tenemos que demostrar al Lole que estamos abroquelados como familia y dejar diferencias de lado para su bienestar. Estas cosas obviamente no le hacen bien”, destacó.

Luego, en declaraciones radiales, amplió: “[Reutemann] Está pasando un posoperatorio complicado, en su casa, tratando de recuperarse. El conflicto que se ha dado es porque hay un cortocircuito entre la mujer y las hijas. Al no querer atender a nadie porque no se siente con ánimo, las chicas no tenían comunicación y se asustaron”, señaló en un intento por restarle trascendencia a lo sucedido.

Gracias @FedericoReutem1 por insistir y mantenernos informadas de cómo está papá ❤️🙏🏻 Le deseamos una pronta recuperación 💪🏻💪🏻 #FuerzaLole — Cora Reutemann (@CoraReutemann) May 27, 2021

El subcampeón mundial de Fórmula 1 y dos veces gobernador de Santa Fe, había sido internado en la ciudad capital el miércoles 5 de mayo para realizarse controles por un cuadro de anemia y quedó internado. A media mañana del día siguiente decidieron el traslado a una sala de terapia intensiva para la realización de nuevos estudios. Y el sábado 8 de mayo, al sufrir una nueva hemorragia digestiva, los médicos decidieron su traslado al Sanatorio Parque, de Rosario. El viernes 21 recibió el alta médica y acompañado por su familia el senador nacional regresó a esta capital.

Roberto Villavicencio, miembro del Grupo Oroño, al que pertenece el Sanatorio Parque, dijo ese día: “Estamos todos muy contentos con el alta y esperemos que se siga recuperando. Estuvo muy complicado porque no encontrábamos el origen del sangrado, hasta que logramos ubicarlo y a partir de ahí se declaró la terapia correspondiente. Estuvieron trabajando más de 20 profesionales”, especificó el profesional.

