Fisuras de último momento en el armado de listas de Roberto Lavagna

No se descarta que termine habiendo PASO en la provincia de Buenos Aires para diputados nacionales y provinciales, y en Santa Fe Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

En las horas finales del cierre de listas, el precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna , vio abrirse diversas grietas bajo sus pies por la disputa de lugares en las listas: en Santa Fe existe una disputa de lavagnistas contra los socialistas; en Capital Federal , el sector del jefe gastronómico Luis Barrionuevo se enfrentó con el de Marco Lavagna; y en la provincia de Buenos Aires, la diputada Graciela Camaño tuvo tensiones, primero, con Hilda "Chiche" Duhalde y, ahora, con Margarita Stolbizer , del GEN.

En este contexto, no se descarta que termine habiendo PASO en la provincia de Buenos Aires para diputados nacionales y provinciales, y en Santa Fe.

"En la Ciudad hay conflicto porque el núcleo duro de Marco Lavagna no quiere ceder los lugares y Barrionuevo quiere acordar las listas. Pero si no aceptan podrían pedir una PASO", dijo a LA NACION un colaborador de Lavagna. Marco Lavagna quiere controlar ese armado político y otro alter ego de Lavagna, Carlos Hourbeigt, sería su candidato a senador por la Ciudad. En cambio, Barrionuevo respalda al periodista Carlos Campolongo para un lugar expectable en la lista, como diputado nacional, senador o legislador porteño.

Sin embargo, en las últimas horas no hubo acuerdo y los barrionuevistas están que trinan con el "círculo íntimo" de Lavagna, porque le adjudican una intención de digitar las listas con su propia lapicera. De todos modos, Lavagna quiere evitar las PASO a toda costa en la categoría de diputados y no se descarta que haya un acuerdo con el correr de las horas.

En la provincia de Buenos Aires, la candidata preferida de Lavagna siempre fue la diputada Graciela Camaño, esposa de Barrionuevo y exreferente de Sergio Massa . Lavagna quería que fuera la candidata a gobernadora, pero ella no aceptó y tampoco está segura de ir como diputada, aunque si se lo piden lo haría para prestar un servicio para el frente.

De todos modos, en las últimas horas hubo conflictos con la exdiputada "Chiche" Duhalde, quien tenía aspiraciones de encabezar la lista, y luego comenzaron a trascender otros cortocircuitos con Stolbizer, socia de Lavagna por el GEN en la alianza Consenso Federal. "Cuando se comenzó a desandar el conflicto entre Camaño y Chiche, comenzó el de Camaño con Stolbizer", confiaron cerca de Lavagna. Pero también se buscará que la sangre no llegue al río y haya un acuerdo para conformar una lista única.

También hay tensiones con el precandidato a vicepresidente, Juan Manuel Urtubey

También hay algunas tensiones con el precandidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey , gobernador de Salta , por el armado de las nóminas de candidatos. Desde el núcleo duro de Lavagna le enviaron un mensaje que no cayó bien al gobernador en los últimos días. "Nosotros no nos metemos en el armado de Salta y ustedes no se metan en Capital", palabras más palabras menos. Urtubey tiene referentes en el distrito porteño y por eso no resigna lugares para ellos.

También en Santa Fe estalló un conflicto. "Hay también ruido con los referentes socialistas santafecinos por los lugares en las listas", confiaron en el sector lavagnista.