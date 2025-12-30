Miguel Pesce habló sobre maniobras irregulares con el dólar blue en su gestión

Tres jueces federales realizaron el lunes 60 allanamientos en bancos, financieras y domicilios particulares por presuntas maniobras irregulares con el dólar blue cuando estaba vigente el cepo cambiario, entre 2022 y 2023.

El expresidente del Banco Central en esa época, Miguel Pesce, defendió su gestión y dijo que la mayoría de las investigaciones empezaron motorizadas por denuncias de su autoría.

Los operativos dispuestos por las juezas María Servini y María Eugenia Capuchetti y el juez federal Sebastián Casanello pusieron bajo la lupa presuntas maniobras con el mercado cambiario durante la gestión de Alberto Fernández.

Banco Central de la República Argentina, fachada. Soledad Aznarez

Pesce dijo, en diálogo con Radio 10: “Siempre que se encontraron irregularidades fueron denunciadas, se iniciaron investigaciones, sumarios y se suspendieron a las entidades. Y por la propia temporalidad y los derechos a defensa, los castigos se aplican después, con las multas”.

Asimismo, indicó que desde el BCRA pusieron en la mira 136 operadores y casas de cambio que habrían incumplido las reglas.

“La mayoría de las investigaciones empezaron durante nuestra gestión, con denuncias que presentamos”, afirmó. Además, aseguró que “se están aplicando multas de esos sumarios que iniciamos. Algunos tuvieron multas de hasta $ 60.000 millones, otros de $ 18.000 millones”.

Noticia en desarrollo