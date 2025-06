Florencia Carignano volvió a apuntar contra diputadas libertarias: “Son brutas, no se informan”

Luego del tenso intercambio en la Cámara de Diputados, donde tildó de “gatos” y “locas” a Lilia Lemoine y Nadia Márquez, ambas de La Libertad Avanza (LLA), la diputada santafesina Florencia Carignano de Unión por la Patria (UxP) volvió a la carga este miércoles con nuevas descalificaciones contra sus colegas. “Son brutas, no se informan”, apuntó durante una entrevista radial.

Consultada acerca del camino de las diputadas libertarias para llegar a la banca, Carignano respondió que lo que más le molesta es que se lo “tomen a la joda”. “Yo te banco que no importa como llegaste, pero que seas una mina estudiosa, que te intereses. La verdad es que es todo una burla hacia los argentinos”, sostuvo.

Afirmó, al mismo tiempo, que las legisladoras libertarias “viven” filmando a los diputados durante sus exposiciones. “Como si a mí me diese miedo que Lilia esté enfrente mío filmándome. A mí filmame todo lo que quieras, yo no te tengo miedo ni a vos ni a ninguno”, lanzó, así como las acusó de hacer ruido para que no se escuchen sus alocuciones.

La pelea entre Florencia Carignano y diputadas libertarias

La tensión en la Cámara baja se desató durante una sesión, cuando Carignano aseguró que celebraba que el diputado Gerardo Milman “haya dejado los fármacos que lo tenían dopado, tirado y hecho una lechuga durante dos años”.

Durante su discurso también embistió: “Celebro que no nos hayas querido matar como con Cristina Kirchner, porque sigo pensando que la quisiste matar y que tenés que demostrar en la Justicia qué pasó con tu teléfono, los gatos que tenías de secretaria y toda esa junta“. En medio de su disertación, desde el sector oficialista comenzaron a gritar comentarios.

Frente a ello, la diputada les respondió a Lemoine y Márquez: “Callate vos, loca”. Enseguida, continuó con las críticas a Milman: “Estás mejorando un montón, pero las cuestiones pendientes las tenés que resolver en la Justicia porque tu teléfono no llegó bien porque borraste todo”.

Cuando estaba pronunciando las últimas palabras, las diputadas libertarias volvieron a interrumpirla y Carignano apuntó: “Callate la boca, gato”. Fue entonces cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intercedió y pidió que se cuidaran las formas dentro del recinto.

“Son brutas, no se informan”

Durante la entrevista con Futurock este miércoles Carignano también señaló: “Son brutas, no se informan. Cuando las ves en la televisión y ves las barbaridades que dicen, o ves que ni siquiera pueden escribir un tuit porque lo hacen con errores de ortografía, decís ‘dale, tenés la oportunidad de estar acá, ponete a leer, ponete a estudiar, fijate, interesate por lo que se va a tratar ese día’“.

La diputada se refirió a las llamativas faltas de ortografía de Santillán en las redes sociales. En diferentes oportunidades, la legisladora que responde al presidente Javier Milei escribió “atrasar” con z, “halla pasado” o “cluacas”.

voy xel 2°doctorado en derecho, pero odio la referencia (Dra) Agrega años y en política atraza — Juliana Santillán Juárez Brahím (@SantilanJuli223) January 24, 2017

Casi sobre el final de su intervención, la diputada de UxP le recomendó: “De última, contratá a alguien que te escriba si no sabés escribir, si no pudiste superar esa etapa. Informate, estudiá de qué se trata porque no podés ser tan burra".

“La canasta básica, si te invitan a un programa de televisión, estudiate algunas cosas. Digo, lo básico, tampoco pidamos eruditos”, concluyó, en alusión a cuando Santillán afirmó en un set televisivo que la canasta básica para cuatro personas era de 360.000 pesos en mayo, cuando en realidad fue de $1.110.063. En esa ocasión, la diputada oficialista quiso desacreditar a una médica del Garrahan.