Martín Menem salió al cruce de Cristina Kirchner por sus críticas a Milei y discutió con Florencia Carignano

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apuntó contra la titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, por sus críticas hacia el presidente Javier Milei tras su discurso en el Congreso por la apertura de sesiones ordinarias. A través de un posteo en la red social X, la referente opositora dijo que Milei “no está bien”, hizo referencias varias al escándalo por $LIBRA, marcó falencias en la política económica, fiscal y monetaria del Gobierno y coronó con ironías y burlas hacia el jefe de Estado. Horas después de la publicación, el titular de la Cámara baja salió en defensa del líder de La Libertad Avanza (LLA).

“ Acá la directora, productora y actriz principal del mayor fracaso de toda la historia argentina. Fue una pesadilla como gobierno, manejando el país en primera persona, y otra catástrofe peor aún manejando el país por interpósita persona (Alberto [Fernández], a quien ella le escribió una cartita, recuerdan?)”, lanzó Menem. Y cerró con una posdata -al igual que Cristina Kirchner-: “Cuando la directora apoya la cabeza en la almohada, ¿no sentirá vergüenza cuando mira el país que dejaron absolutamente destrozado luego de 20 años de fracasos?”.

La discusión no terminó allí. Al igual que Menem con Milei, Florencia Carignano -actual diputada nacional por Unión por la Patria y exdirectora nacional de Migraciones- acudió al auxilio de la extitular del Senado. “Martín…. tenés razón, es la actriz principal, la productora, directora y además la mejor presidenta de la historia argentina. Anda a tomar la sopa y comer tus barritas de cereales (en referencia a la compañía Gentech, empresa de suplementos dietario de la que Menem es dueño) con la que hizo tu tío [Carlos Saúl Menem] y te haces el empresario. Sos el hijo bobo del menemismo”, sentenció, también en X.

En el extenso tuit que Cristina Kirchner hizo público a las 13.30, enfatizó en la última aparición pública del Presidente, quien se dirigió al país durante poco más de una hora en las instalaciones del Congreso. La presidenta del PJ dijo que la ausencia de gente en las calles y la necesidad del locutor de la cadena nacional “de tapar el ruido de las cacerolas” se puede interpretar como que Milei “dio vuelta el reloj de arena”. Apuntó además así contra el modelo económico de la actual gestión, el posible acuerdo con el Fondo Monetario y las secuelas del equilibrio fiscal: “Cuando escuché que ya tenías un nuevo acuerdo con el FMI que nos brindará las herramientas para sanar el camino hacia un esquema cambiario libre y eficiente, dije Bingo, otra vez sopa”.

Milei habló ante un recinto semivacío, con palcos copados por seguidores libertarios. En ese tiempo, cargó otra vez contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, dijo que enviará el acuerdo por la deuda al Congreso y repitió sus críticas a la “casta”. También subrayó la motosierra y el ajuste y se consideró el líder “del mejor gobierno de la historia”. El acto no estuvo exento de tensiones y polémicas, sobre todo después de que el diputado radical Facundo Manes denunciara a Santiago Caputo por intimidación y dijera que tras un altercado con el asesor presidencial fue golpeado por dos personas.

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante la inauguración de la 143ª sesión ordinaria del Congreso en el Congreso Nacional LUIS ROBAYO - AFP

En la plataforma de Elon Musk, la exvicepresidenta condenó las palabras del dirigente libertario, sobre todo, por la omisión del escándalo cripto. “Y vos que pensabas que eras un rockstar mundial, mirá cómo terminaste… estafador global, rodeado de coimeros globales ¿Aunque coimera tal vez? [supuesta alusión a la hermana de Milei, Karina]”. Cristina Kirchner también se refirió al estado de salud del actual presidente: “Ayer a la noche se notó que no estás bien”, escribió y agregó: “No dijiste nada nuevo y se te trababa la lengua en un discurso (que una vez más confirmo te escriben)”.

Más adelante, recordó dos artículos que pusieron en la semana la mira en el escándalo de $LIBRA y en Milei: “Che Milei… ¡qué semanita!…”, arrancó, y añadió, en varios tramos con letra mayúscula: “Desde la tapa de Forbes, diciendo que armaste ‘la mayor cripto estafa de la historia’, a la del New York Times, contando que la estafa es de 250 millones de dólares, y que además había que pagar coimas para reunirse con vos”, enumeró.

Cristina Kirchner y Javier Milei

Además, se refirió a una entrevista a Mauricio Claver-Carone con Andrés Oppenheimer en CNN, en la que el funcionario de Donald Trump destacó que hubo “personas estadounidenses defraudadas” que perdieron millones de dólares y definió el caso como “un tema complejo”. Al respecto, la expresidenta le preguntó al primer mandatario: “¿Lo escuchaste a Claver-Carone, diciendo que tienen que investigar porque hay asesores del presidente Milei y miles de defraudados que viven en EEUU? Mamita…”.

La expresidenta destacó lo que considera son las fallas del actual modelo económico, con burlas e ironías: “Repetiste la misma cantinela de siempre, que bajaste la inflación, aunque en la calle los precios siguen subiendo y los salarios siguen perdiendo y la gente llega con lo justo o directamente no llega fin de mes”, planteó.

Habló también sobre el “equilibrio fiscal” y aseguró que es “ficticio” porque lo logró con “desequilibrio social”: “Ajustaste a los jubilados, a las provincias, a los universitarios, a la educación y a la salud pública”. Sobre este punto, Cristina destacó la resolución que publicó el Gobierno días atrás sobre las personas con discapacidad intelectual -que luego dio marcha atrás-: “En una muestra de crueldad extrema, también hiciste un ajuste inhumano sobre las personas con discapacidad. Esos que tu gobierno define como idiotas, imbéciles y débiles mentales”. Y subrayó: “La verdad… no sé qué festejas. Esto es un desastre”.

El “reloj de arena”

En los últimos tramos de su tuit, Cristina Kirchner reconoció que “un párrafo” del “discurso leído” del Presidente le “llamó poderosamente la atención”. Y reveló: “Fue cuando dijiste: ‘La estabilidad económica que estamos conquistando no significa que hemos llegado a puerto…tampoco significa que no haya volatilidad. La vida no funciona de esa manera; no es un movimiento rectilíneo uniforme, siempre hay altos y bajos, momentos de tensión y momentos de tranquilidad’”.

Continuó: “Epa! … Es la primera vez que te escucho decir que tu ‘plan de estabilidad exitoso, el mejor de la historia’ puede sufrir altos y bajos y momentos de tensión. Milei… en mi barrio y en la Argentina a eso le llamamos devaluación. Sobre todo, cuando la estabilidad está basada únicamente en tener pisado el tipo de cambio. Como es tu caso”, consideró la expresidenta.

“Y cuando cerraste el discurso, anunciando que ya tenías un nuevo acuerdo con el FMI que ‘nos brindará las herramientas para sanar el camino hacia un esquema cambiario para todos nuestros ciudadanos’ … dije Bingo! Otra vez sopa”, escribió. Y concluyó con una posdata: “La verdad que anoche con las calles vacías y llenas de policías, el recinto del Congreso desierto y el locutor de la cadena nacional, que no podía tapar el ruido de las cacerolas, tuve la impresión de que diste vuelta el reloj de arena”.

