El dato falso con el que la diputada libertaria Santillán quiso desacreditar a una médica del Garrahan

La diputada libertaria Juliana Santillán vivió un incómodo momento anoche cuando intentó desacreditar en televisión el reclamo de una médica residente del hospital Garrahan con un dato erróneo sobre el costo de la canasta básica. Su error quedó en evidencia al aire, intentó enmendarlo y pese a todo tuvo la recompensa de que el presidente Javier Milei la apoyara, como si hubiera dicho la verdad.

El episodio ocurrió en el canal TN después de un áspero debate entre la legisladora y un grupo de médicas a raíz del reclamo salarial que tiene en conflicto al hospital pediátrico.

“La canasta básica total para una familia de cuatro miembros en el mes de mayo fue de 360.000 pesos. ¡Datos del Indec, lo tengo acá! Lo estoy diciendo acá en TN para que no digan ‘operaciones’. Canasta básica total en el mes de mayo: 360.000 pesos”, dijo Santillán, mientras mostraba a cámara su celular, con un mensaje que le habían enviado después de su cruce con las médicas.

Exhibía el cuadro publicado por el Indec, pero lo leía de manera errónea.

El cuadro del Indec al que aludió la diputada Santillán

“Creo que la doctora había dicho 800.000 (el valor de la canasta). ¡Falso! Los datos del Indec dicen que una familia necesitó 360.000 pesos″, insistió.

En el estudio estaba el economista Martín Redrado, al que le consultaron si el número era correcto. “Me parece que no”, dijo.

Ahí quedó en evidencia la manipulación. El cuadro del Indec que mostró la diputada es claro: la canasta básica total de 360.000 pesos es para una persona. Para una familia de cuatro personas, como decía Santillán, el valor es de 1.110.063 pesos.

Descolocada, Santillán se mantuvo en su posición. “Bueno, era el dato que dijo la chica que ella no podía sobrevivir. Ella dijo que no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la canasta básica. Bueno, 360.000 pesos es lo que se necesitó de acuerdo al Indec. Ella vive sola, no podía mantenerse. Creo que hay mucha carga política sobre las opiniones de muchos”.

Incurrió así en otra incorrección, ya que mezcla el valor del alquiler con la canasta básica (que no incluye el gasto en vivienda).

El cuadro sobre la canasta básica lo había tuiteado la diputada Lilia Lemoine en el momento en que Santillán discutía al aire con las médicas.

Veo como le armó @todonoticias una emboscada a @SantilanJuli223 con trabajadores del Garrahan; la canasta básica no es de 800k, es de 360k.

Tallerico fue a llorar y mentir... sí la rajaron de Migraciones.

TE BANCO JULIANA

Datos del INDEC: pic.twitter.com/9y1hNmI60y — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) June 4, 2025

A pesar de que los datos no eran correctos, decenas de cuentas libertarias se lanzaron a las redes sociales a denunciar una operación de los residentes y a celebrar la postura de Santillán. El propio presidente Javier Milei retuiteó mensajes de apoyo a su legisladora, incluso uno en el que incluyó el cuadro del Indec y el video con el furcio de Santillán. “Fin de la opereta”, decía el mensaje de la cuenta Escuela Austríaca de Economía, republicado por Milei.

Después retuiteó a Lemoine con el mensaje añadido: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

FIN de la opereta.

👇🏼👇🏼👇🏼 https://t.co/gQzqdXsqiL — Escuela Austriaca de Economía 🇦🇷 (@DiegoMac227) June 4, 2025

Cómo había sido el cruce previo

“¿Ustedes se quejaban ante el kirchnerismo que no llegaban a la canasta básica?“, increpa Santillán a tres médicas residentes convocadas al programa ”Solo una vuelta mas", que conduce Diego Sehinkman.

Laura Capobianco, médica residente del Garrahan, le respondió: “En este momento los que se tienen que dar una respuesta son las autoridades del Ministerio de Salud. ¿Usted podría vivir con 797.000 pesos? Somos médicos, tenemos una matrícula, ponemos el cuerpo todos los días".

Santillán replicó: “Yo pondría mucho ahínco en esa lucha por sacar el gasto excesivo y le pediría al Gobierno que ponga mucha lupa sobre esos gastos administrativos que no tienen que ser”.

Ahí retomó otro dato inconsistente, vinculado al personal administrativo del hospital: “Son 953 personas sobre 478″.

Santillán es diputada nacional por La Libertad Avanza desde 2023 (y como tal tiene un sueldo de 5 millones de pesos brutos). Desde 2015 se dedica a la política. Fue dirigente de Cambiemos hasta que conoció a Milei en un canal de televisión. Se presenta en su cuenta de X como Diplomada en Economía Austríaca en Universidad ESEADE. No es un título universitario sino un curso de dos meses y medio, consistente en 19 clases virtuales de 2 horas y media.

“¿No les queda bien el bono?, ¿qué es lo que necesitan? Parece que tienen lo que necesitan y no están conformes. Parecería que no estuvieran de acuerdo con un aumento", le dijo a Capobianco en otro momento de la discusión.

En ese momento es cuando la médica dijo: “Yo hoy no puedo alquilar con 800.000 pesos”.