Qué le dijo Carignano a Lemoine y Santillán en el Congreso

En la última sesión de la Cámara de Diputados, las tensiones escalaron a un punto álgido cuando Florencia Carignano, de Unión por la Patria (UxP), lanzó fuertes acusaciones contra sus colegas Lilia Lemoine, Juliana Santillán y Nadia Márquez, de La Libertad Avanza (LLA). El intercambio, que incluyó descalificaciones personales y referencias a eventos judiciales en curso, generó un revuelo mediático y político.

¿Qué le dijo Carignano a Lemoine en el Congreso?

Durante su intervención, Florencia Carignano no se anduvo con rodeos. Sus palabras, dirigidas a Lemoine y Márquez, incluyeron fuertes descalificaciones personales y acusaciones directas. “Callate vos, loca”, y “Callate la boca, gato” fueron las frases que resonaron con más fuerza en el recinto y evidenciaron la tensión y el tono confrontativo del debate.

La pelea entre Florencia Carignano y diputadas libertarias

¿Cuáles fueron las reacciones de las diputadas de La Libertad Avanza?

Las respuestas no se hicieron esperar. Nadia Márquez tomó la palabra para defender a sus compañeras de bancada y denunciar lo que consideró una agresión sistemática contra las mujeres de La Libertad Avanza. “Estamos hartas. No tengo huevos, pero me los inflaron de que cada vez que habla una mujer de La Libertad Avanza dicen que si es rubia, habla mucho o es gato. Déjense de joder, loco”, exclamó Márquez, indignada.

“Ustedes hablaban de feminismo. Discutan las ideas y dejen de agredirnos. Lo están diciendo absolutamente todos los días y no voy a permitir que se lo digan a la diputada Lemoine ni a ninguna otra de esta Cámara. Ustedes, que son los que siempre dijeron que defienden a las mujeres, están defenestrando porque no tienen argumentos”, continuó la diputada libertaria.

Lemoine optó por defenderse en la red social "X" Lilia Lemoine

Lilia Lemoine utilizó sus redes sociales para expresar su repudio a los dichos de Carignano, calificándola como “una fiel representante del feminismo kirchnerista” y anunció que buscará sancionar su comportamiento.

¿Qué acusaciones lanzó Carignano contra Milman?

Las críticas de Carignano no se limitaron a las diputadas libertarias. También apuntó contra Gerardo Milman, a quien acusó de haber estado bajo los efectos de fármacos durante un largo período y de no haber dado explicaciones satisfactorias sobre su rol en el intento de asesinato a Cristina Kirchner.

Gerardo Milman está acusado de haber estado al tanto del atentado a Cristina Kirchner antes de que este ocurra Captura

“Celebro que el diputado [Gerardo] Milman haya dejado los fármacos que lo tenían dopado, tirado y hecho una lechuga durante dos años”, ironizó Carignano, para plantear que aún debe responder ante la justicia por su presunta implicación en el atentado.

¿Qué dijo Carignano sobre Juliana Santillán?

Carignano también apuntó contra Juliana Santillán, al decir que está “paseando por todos los hoteles con [el empresario estadounidense] Foster Gillett, sacándose fotos en hoteles cinco estrellas” y “andar subiéndose encima del que en su momento era el jefe de bloque [por Oscar Zago] y sacándose fotos indecorosas”. La diputada kirchnerista consideró estos comportamientos “indecorosos” e inapropiados para una diputada de la Nación.

¿Cómo justificó Carignano sus dichos posteriores?

Lejos de retractarse, Carignano redobló la apuesta en declaraciones posteriores a Radio Mitre, donde justificó sus descalificaciones por “el nivel intelectual de las diputadas y diputados libertarios es muy básico, elemental”.

¿Por qué Carignano citó a Elisa Carrió en la polémica?

Para respaldar sus acusaciones, Carignano citó a Elisa Carrió, quien en el pasado había denunciado la presencia de “gatos” en el Congreso. “Está lleno de gatos el Congreso, como dijo Lilita”, recordó Carignano. Aunque afirmó que no tiene problemas con que las diputadas tengan “otras actividades”, pero sí cuando esas actividades interfieren con su desempeño legislativo y las llevan a comportamientos que considera inapropiados.

